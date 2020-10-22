Власти запрещают расти ценам на интернет. Но ненадолго

Власти рассматривают возможность заморозки цен на домашний интернет, но только до середины 2021 г. Провайдеры считают, что его не избежать в связи с ростом расходов на связь, однако существуют способы удержать цены на прежнем уровне без заморозки и подобных мер.

Во благо сотрудников на удаленке

Российские власти могут запретить действующим на территории страны интернет-провайдерам повышать цены свои услуги. С такой инициативой, пишет сетевое агентство RT, выступил депутат нижней палаты парламента России Евгений Федоров.

Чиновник предложил заморозить цены на интернет, но только на домашний – мобильный интернет в его инициативе не упомянут. Свое предложение Евгений Федоров изложил в письме Максуту Шадаеву, главе Минкомсвязи, с сентября 2020 г. известному как Минцифры.

Согласно предложению Евгения Федорова, заморозка тарифов на домашний интернет будет носить временный характер. Если она будет принята властями, то провайдеры лишатся права повышать цены до 1 июля 2021 г.

В письме Федорова Шадаеву сказано, что заморозка цен необходима в связи с переходом значительного числа россиян на удаленную работу (вынужденно или по собственной воле) на фоне пандемии коронавируса. Напомним, что Президент России Владимир Путин ввел в России режим самоизоляции 28 марта 2020 г., в связи с чем гражданам пришлось искать возможность зарабатывать на жизнь из дома. Карантин в большинстве регионов был снят в начале июля 2020 г., а в начале октября 2020 г. мэр Москвы Сергей Собянин распорядился вновь перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников столичных компаний. Его примеру последовали главы ряда российских регионов.

Евгений Федоров уточнил, что его инициатива имеет отношение и к опросу операторов фиксированной связи, проведенному агентством TelecomDaily осенью 2020 г. согласно которому многие из них готовятся к росту цен на свои услуги минимум на 10%. По мнению ряда компаний, повышение тарифов может составить до 20%.

Евгений Федоров считает, что рост тарифов на интернет нужно сдерживать на государственном уровне

«Это потребует от перешедших на дистанционную работу сотрудников, и так пострадавших от экономических трудностей текущего года, дополнительных расходов», – написал Евгений Федоров главе Минцифры.

Рост цен неизбежен

Согласно инициативе Евгения Федорова, роста цен на проводной интернет в своих домах и квартирах в 2021 г. россиянам, с определенной долей вероятности, не избежать. Только случиться это может не раньше во второго полугодия 2021 г, так что у граждан России будет время на поиск более выгодных тарифов и, при необходимости, смену провайдера.

В том, что отечественные операторы поднимут цены, уверен и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. В июле 2020 г. он сообщил телеканалу «360», что, по его мнению, россиянам придется платить за интернет больше из-за пандемии коронавируса, падения курса рубля и необходимости соблюдения провайдерами «пакета Яровой», требующего от них покупки дополнительного оборудования.

Меры, предложенные Федоровым, все же не уберегут россиян от дополнительных трат

«Цена в рублях оборудования и самой сети для операторов повышается. Повышается себестоимость услуг», – отметил омбудсмен.

Опрос TelecomDaily, упомянутый в письме Евгения Федорова, показал, что подавляющее большинство российских операторов связи (86%) прогнозируют в 2021 г. рост цен на свои услуги на 10-15%. В опросе принимали участие более 100 респондентов

Власти тоже виноваты

Переплата за домашний интернет может стать следствием проекта «Доступный интернет», инициированного Владимиром Путиным 15 января 2020 г. в рамках послания к Федеральному собранию. Он должен был обеспечить россиян бесплатным доступом к ряду веб-ресурсов, но при этом возглагал дополнительные расходы на провайдеров, которые власти отказались компенсировать. Об этом CNews писал в марте 2020 г.