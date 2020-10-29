В России небывалый рост ИТ-компаний, претендующих на льготы. Среди них «дочки» РЖД, «Татнефти» и Sollers

Крупные корпорации решили получить выгоду от налогового маневра для ИТ-предприятий, закон о котором и снижает страховые взносы с 14% до 7,6% и налог на прибыль с 20% до 3%. Они начали массово регистрироваться в реестре ИТ-организаций, аккредитованных Минцифры, используя для этого своих ИТ-«дочек». В списке оказались РЖД, а также нефтяные и автомобильные гиганты.

Все хотят сэкономить на налогах

В России зафиксирован небывалый рост числа ИТ-компаний, которым резко потребовались льготы в рамках налогового маневра, объявленного властями. Как пишет РБК, в числе тех, кто «выстроился в очередь» за послаблениями, оказались «дочки» гигантских корпораций – РЖД, «Газпром нефти», Sollers и др.

По данным издания, за последние три месяца список ИТ-организаций, аккредитованных Минцифры России (до сентября 2020 г. оно называлось Минкомсвязи), было внесено 700 новых компаний. Для сравнения, в период с 2008 по 2020 г. в общей сложности таких компаний набралось 11 тыс.

В Минцифры подтвердили сверхрезкий рост числа желающих на получение госаккредитации – число таких компаний увеличилось почти втрое – с июля по октябрь 2020 г. их было 1200, а годом ранее – всего 447. Не обошли вниманием «дочки» российских корпораций и реестр отечественного ПО, и здесь наблюдается почти четырехкратный рост числа заявок на включение.

С июля по октябрь 2020 г. таких заявок было зарегистрировано свыше 1400, и одобрение уже получили более 20% из них – приблизительно 250 с августа 2020 г., по подсчетам РБК. На момент публикации материала единый реестр российского ПО насчитывал 6870 записей.

Как РЖД и нефтяники связаны с ИТ

Во многих крупных компаниях, включая ритейл, нефтегазовую сферу, телекоммуникации, перевозки и т. д., есть ИТ-подразделения, занимающиеся, в том числе, и разработкой ПО для нужд организации. «Правильно структурировав их, можно претендовать на льготы. Многие компании сейчас проводят анализ потенциальных выгод», – рассказал РБК исполнительный директор ИТ-консалтинга PwC Дмитрий Шепелявый.

Нефтяные компании хотят заполучить преференции, предназначающиеся для ИТшников

Так, за последние три месяца реестр ИТ-организаций, аккредитованных Минцифры России пополнился как минимум двумя ИТ-компаниями, имеющими отношение к «Российским железным дорогам». Это Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта и «РЖД-Технологии». От «Газпром нефти» в этом списке теперь числится ее дочерняя «Газпромнефть – Мобильная карта», а другая нефтяная компания, «Татнефть», пробилась в него через свою «дочку» «ТатИТнефть».

Получить налоговые льготы хотят и компании, сравнительно далекие от ИТ-сферы – работающие в автомобильном сегменте. Это группа Sollers, в распоряжении которой есть целый ряд российских заводов, включая Ульяновский (УАЗ) и несколько СП по производству иностранных автомобилей. В реестр Минцифры вошла ее дочерняя «Солерс-Технологии».

Отметились и операторы связи – МТС зарегистрировал в реестре «Центр искусственного интеллекта МТС». Также в перечне обнаружены «дочки» автомобильного грузового перевозчика Globaltruck («ГлобалТрак Информационные технологии») и холдинга Gorserv («Горсерв инновации»), а вместе с ними – и «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). Как сообщил РБК директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, Бюро вошло в реестр, так как является «высокотехнологичной компанией и развивает десятки высокотехнологичных решений в области контроля и оценки кредитных рисков, прогнозной аналитики и т.п.».

О каком налоговом маневре идет речь

Налоговый маневр для ИТ-компаний – это мера по спасению российской ИТ-отрасли, сильно пострадавшей от пандемии коронавируса COVID-19, из-за которой по решению Президента России Владимира Путина в конце марта 2020 г. вся страна была на три месяца отправлена на самоизоляцию.

В конце апреля 2020 г., как сообщал CNews, Минцифры сформировало перечень предложений по поддержке ИТ-бизнеса, которые были направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. В пакет предлагаемых мер вошли предложения, сформулированные с участием ассоциаций «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) и крупнейших компаний отрасли.

В начале мая 2020 г. Владимир Путин пообещал рассмотреть ситуацию в российской ИТ-сфере, сложившуюся из-за пандемии коронавируса и ухудшившейся экономической ситуации. Месяц спустя, в конце июня 2020 г. в рамках обращения к стране Путин предложил резко и бессрочно снизить ставку страховых взносов для российских ИТ-компании с 14% до 7,6%.

Предложение достаточно быстро переросло в закон, получивший неофициальное название «закон о налоговом маневре в ИТ. Владимир Путин принял его в конце июля 2020 г. Начиная с января 2021 г. для снижения ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и ставки налога на прибыль с 20% до 3% ИТ-компании необходимо получить госаккредитацию в Минцифры. Бессрочный налоговый маневр предложен будет доступен для ИТ-компаний, выручка которых в размере не менее 90% складывается из поставок ПО и услуг по его разработке, интеграции и технической поддержке, а штат состоит из не менее чем семи сотрудников.