Владельцев и топ-менеджера Merlion арестовали по доносу неизвестного солдата

Задержанные совладельцы и топ-менеджер Merlion оказались под арестом из-за доноса на них, совершенного неназванным солдатом, воевавшим на Украине. Он якобы выполнял их «заказ по наказанию» одного из сотрудников Melion. Изначально подозреваемые были задержаны до 6 ноября 2020 г. но затем срок их ареста был продлен до 6 февраля 2021 г.

Под арест за донос

Причиной скандального ареста совладельцев и топ-менеджера одного из крупнейших российских ИТ-дистрибьюторов Merlion стал донос. Как пишет «Коммерсант», в Федеральную службу безопасности России (ФСБ) совершил явку с повинной солдат, участвовавший в боевых действиях на Донбассе.

Он заявил, что в 2015 г. топ-менеджер Merlion Борис Левин связался с ним и предложил помочь ему «наказать» одного из бизнесменов, работающего (или работавшего) в Merlion. Левин предложил ему за вознаграждение напасть на дом этого бизнесмена, который, как и штаб-квартира Merlion, находится в Красногорске.

Итогом доноса стал арест не только Левина, но также трех совладельцев Merlion – Владислава Мангутова, Олега Карчева и Алексея Абрамова. Их задержали 26 октября 2020 г., а Левина – 23 октября 2020 г.

О чем рассказал солдат

Явившийся в ФСБ с повинной сообщил, что под «наказанием», о котором говорил Левин, подразумевался о поджог дома, и что исполнителей «заказа» было двое – он и еще один участник войны. Солдат сообщил, что у них были бутылки с зажигательной смесью, но лично он бросал их в стены дома, тогда как его «напарник» метил исключительно в окна.

Донос солдата может обернуться для компании большими неприятностями в будущем

Поставленной цели нападавшие не добились – дом не сгорел, а его жильцы в результате нападения не пострадали. Полиция Красногорска вела расследование происшествия, но зашла в тупик и прекратила дальнейшие поиски виновных. Второй исполнитель «заказа», по словам явившегося в ФСБ солдата, до наших дней не дожил – его жизнь оборвалась через несколько дней после покушения, но неизвестно, что стало причиной его смерти.

Новый год под арестом

Совладельцев и топ-менеджера Merlion арестовали по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) и п. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Если их вина будет доказана, то по первой статье им грозит тюрьма на срок до пяти лет, по второй – до 20 лет. 26 октября 2020 г. совладельцам ИТ-дистрибьютора и Левину по решению Хорошевского районного суда Москвы была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2020 г. После вынесения решения следственное управление Следственного комитета России (СК) по Северо-Западному округу Москвы направило в суд ходатайство о продлении сроков ареста.

5 ноября 2020 г. Хорошевский суд удовлетворил ходатайство СК и продлил срок задержания всех четырех подозреваемых до 6 февраля 2021 г. По словам представителей бизнесменов, в уголовном деле речь идет именно о покушении на убийство, а не об убийстве.

Прошлое Левина и последствия для Merlion

Борис Левин уже привлекал к себе внимание судебной власти. CNews писал, что в сентябре 2008 г., когда он еще занимал пост вице-президента «Евросети», против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в похищении, вымогательстве и самоуправстве по отношению к экспедитору «Евросети» Андрею Власкину.

Расследование длилось больше двух лет – по версии следствия, свои темные дела Левин проворачивал в 2003 г. с целью получить от Власкина 20 млн руб. В итоге в ноябре 2010 г., как сообщал CNews, присяжные оправдали и его, и всех других подозреваемых, плюс сам Левин в итоге получил компенсацию за незаконное уголовное преследование в размере все тех же 20 млн руб.

Новое обвинение против Левина и совладельцев Merlion, как и их арест, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании, пока не отразилось на ее деятельности. Между тем, все они могут провести под стражей в итоге до 18 месяцев, что может повлечь за собой различные проблемы и смену акционеров компании.

Напомним, что Melion основана в 1992 г. Она занимается поставками бытовой техники и электроники, а также ПО, от крупнейших брендов с мировым именем, включая Apple, Intel и Microsoft (в общей сложности более 670 брендов). Помимо прочего, ей принадлежит и сетевой дискаунтер «Ситилинк». В 2020 г. она заняла 33 место в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России».