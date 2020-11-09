Россияне выяснили, почему женщины почти не становятся начальницами в ИТ

Согласно новому исследованию, большинство женщин в России и в мире выбирает не вертикальный карьерный рост, а путь эксперта или наставника в рамках своей специализации. Одна из причин — влияние стереотипов, которые демотивируют женщин.

Женщины в ИТ и стереотипы

Представители международного движения Women in Tech и ИТ-компания «Крок» опубликовали совместное исследование WonderWomen на тему роли женщины в сфере ИТ. Несмотря на то, что в России никого не удивить женщиной — главой крупной российской ИТ-компании или руководителем цифровизации госкорпорации, исследование показало: 56% женщин, работающих в ИТ, хоть раз слышали в свой адрес утверждение, что технологии не для них.

Согласно данным исследования, большинство женщин выбирает путь эксперта или наставника в рамках своей специализации, нежели вертикальный карьерный рост. Стать экспертом в своей специализации хотят 73%, а достичь более высокой ступени в компании — всего 22%. Только 15% стремятся получить опыт для открытия собственного бизнеса. «Доля девушек в ИТ, которые хотят занимать активные роли, значительно ниже. Одна из возможных причин — влияние стереотипов, которые демотивируют женщин достигать лучших результатов», — считает директор по трансформации бизнеса и HRD «Крок» Полина Хабарова.

Более того, 40% опрошенных отметили, что помнят случаи, когда при равных ситуациях в работе предпочтение между кандидатами разного пола было отдано мужчине. Также 31% респондентов сталкивался с эффектом «стеклянного потолка» в своей карьере, то есть с условным барьером, который мешает подняться по карьерной лестнице.

Женщины в ИТ предпочитают профессиональный рост карьерному. Причина в стереотипах

В опросе приняли участие 455 женщин из 170 ведущих российских и международных ИТ-компаний. Очевидно, что до гендерного паритета в опрошенных компаниях еще далеко: 65% респонденток отметили, что работают в исключительно мужском коллективе. С другой стороны, это не удивительно, отмечают исследователи, если учесть, что доля женщин в коллективах международных ИТ-компаний, по данным аналитической компании Statista, не превышает 15%.

Напомним, что в марте 2020 г. CNews составил топ-10 женщин, оказавшихся на первых ролях в крупных ИТ-организациях и проектах цифровизации за предыдущий год.

Примерный портрет женщины в ИТ

Если нарисовать среднестатистический портрет женщины в ИТ, согласно данным проведенного исследования, то скорее всего, ее будут звать Екатерина, и она будет работать инженером-тестировщиком: сейчас это самое распространенное имя и наиболее популярная должность среди женщин в ИТ. Кроме того, скорее всего у нее будет высшее техническое образование.

Выбор профессии в ИТ для 38% респонденток связан с перспективностью сферы и высокой оплатой труда. Обучение в вузе, по мнению 74% участниц опроса, внесло наибольший вклад в их профессиональное развитие и карьеру в индустрии, причем 37% опрошенных начали работать в ИТ сразу с момента получения профильного образования.

Самые значимые качества, которые, согласно исследованию, помогают при решении задач именно женщинам: гибкость к меняющимся условиям (77%), умение работать в режиме многозадачности (67%) и навыки нетворкинга (57%).

Больше всего, по данным исследования, женщин в ИТ мотивируют интересные задачи и атмосфера в коллективе. Чем более высокую позицию занимает женщина в ИТ, тем менее ей важны уровень материальной мотивации, социальный пакет и возможность уделять достаточно времени семье и близким.

Работа на удаленке

В условиях пандемии и изоляции 56% женщин хотели бы работать в гибридном режиме, совмещая работу онлайн и в офисе, 27% предпочли бы работу из дома, и только 3% желают вернуться в офисы совсем. При этом 46% ИТ-женщин согласились с тем, что число рабочих задач на удаленке возросло.

Чем занимаются Women in Tech и компания «Крок»

Women in Tech (WIT) — международная организация, головной офис которой находится в Париже, а представители в 100 странах. В России первая школа WIT открылась в декабре 2019 г. в Санкт-Петербурге. Миссия WIT — преодолеть гендерное неравенство и помочь женщинам реализовать себя в технологиях. WIT поддерживает женщин в четырех направлениях: образование, предпринимательство, социальная интеграция, наука и инновации.

Компания «Крок» реализует проекты в области системной интеграции, консалтинга, сквозных технологий в 42 странах мира. В июле 2020 г. «Крок» совместно с движением Women in Tech Russia разработал образовательный проект для женщин в сфере ИТ. На базе летней школы BrainZ эксперты обучали женщин soft skills, которые необходимы для работы и руководства в ИТ-индустрии.