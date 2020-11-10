Украинского программиста посадили в тюрьму за кражу $10 млн у Microsoft

Приговор вынесен

Бывший сотрудник Microsoft Владимир Квашук приговорен к девяти годам лишения свободы за хищение более чем $10 млн у своего работодателя. Соответствующее решение принял окружной суд Сиэтла (штат Вашингтон). Информация об этом опубликована Минюстом США на официальном сайте ведомства.

Суд присяжных счел 26-летнего гражданина Украины Квашука виновным в совершении 18 уголовных преступлений: пять случаев мошенничества с использованием, шесть случаев отмывания денег, два случая кражи личности с отягчающими обстоятельствами, два случая оформления незаконного возврата налогов, а также несколько случаев взлома компьютеров.

Также суд обязал программиста возместить ущерб в размере около $8,3 млн. По завершении отбывания тюремного срока Квашуку грозит депортация на Украину.

Как Квашук на Microsoft работал

Владимир Квашук стал штатным сотрудником Microsoft в августе 2016 г., а до этого работал на американскую корпорацию в качестве независимого подрядчика. В июне 2018 г. о незаконной деятельности украинца стало известно в компании, после чего тот был уволен.

Владимир Квашук проведет следующие девять лет в американской тюрьме (фото из социальной сети Linkedin)

В Microsoft Квашук работал инженером-программистом и имел непосредственное отношение к тестированию онлайн-платформы розничных продаж компании, поэтому имел привилегированный доступ к системе. Свое положение специалист использовал для кражи цифровых товаров, в частности подарочных сертификатов, которые впоследствии перепродавал через интернет за криптовалюту.

Начинал Квашук с хищения сравнительно небольших сумм – не более $12 тыс., но его аппетиты быстро росли. В итоге за семь месяцев программист украл цифровых товаров более чем на $10 млн. На «заработанные» деньги Квашук успел приобрести дом у озера за $1,6 млн и автомобиль Tesla Model X стоимостью $160 тыс.

Маскировка и вывод средств

Когда счет украденного пошел на миллионы долларов, Квашук, опасаясь подозрений со стороны начальства, начал в тайне от коллег пользоваться их учетными записями, предназначенными для тестирования платформы.

Также экс-сотрудник Microsoft использовал неназванный миксер-сервис (сервис анонимизации, который усложняет отслеживание криптовалютных транзакций), который позволял скрыть происхождение криптовалюты. Затем он выводил ее на свои банковские и инвестиционные счета. За семь месяцев Квашук вывел примерно $2,8 млн на подконтрольные ему счета. Доход он задекларировал как подарок, полученный от родственника.

Арест и суд

Владимира Квашука арестовали в июле 2019 г. и поместили под стражу, где он и пребывал вплоть до начала суда в феврале 2020 г. В поимке ныне осужденного, по данным Минюста США, принимали участие специалисты Секретной службы США, Налогового управления США и спецподразделение полиции штата по расследованию киберпреступлений.

Как отмечает Минюст США, свою вину Квашук в ходе пятидневного судебного процесса не признал. По его словам, обманывать Microsoft и подставлять коллег он не собирался. Он также заявил, что вел работу над «специальным проектом в интересах компании».

«Вместо того, чтобы взять на себя ответственность, он дал показания, состоявшие из возмутительной лжи. Нет никаких признаков того, что Квашук испытывает угрызения совести или сожаления по поводу своих преступлений», – заявил на суде представитель обвинения.

Присяжным, не поверившим в версию Квашука, потребовалось пять часов, чтобы вынести вердикт.

Стоит отметить, что украинцу первоначально грозил куда более длительный срок – по совокупности совершенного в худшем из сценариев он мог отправиться в тюрьму на 20 лет.