Россияне научили роботов долгому общению с людьми при отключенном интернете

Резидент фонда «Сколково» компания «Промобот» придумала новую диалоговую систему для своих роботов. «Железный человек» теперь не только общается в режиме вопрос-ответ, но и способен поддерживать длинные диалоги с клиентами даже при отключенном интернете. В основе разработки — технология нейронных сетей.

Диалоговая система для роботов

Российский стартап из Перми, резидент фонда «Сколково» «Промобот» разработал для своих сервисных роботов новую диалоговую систему. Как сообщил CNews один из родоначальников первого promobot'а и нынешний директор по развитию «Промобота» Олег Кивокурцев, в ее основе — технология нейронных сетей, которая при выборе ответа учитывает выражение лица собеседника, время и контекст запроса, а также географическое место, где именно вопрос задан. Разработка заняла девять месяцев, инвестиции составили 2 млн руб.

Раньше роботы общались только в режиме вопрос-ответ, анализируя данные имеющейся лингвистической базы. Теперь же они могут свободно распознавать запросы, обобщать их по заданной тематике и генерировать ответы. Это позволяет построить максимально релевантный диалог и обеспечить получение необходимой информации посетителем.

С точки зрения лингвистики, поясняет Кивокурцев, система включает в себя обработку естественного языка на уровне именованных сущностей (от англ. named entity linking, NEL), анализа пользовательских интентов (именованная сущность вместе с действием) и широкого спектра охватываемых тематик.

Российский стартап научил роботов длинным диалогам

Чтобы натренировать один интент, то есть потребность пользователя, которая может быть выражена разными словами, нужно не менее двух тысяч релевантных сэмплов, то есть конкретных примеров запроса в контексте. Важно учитывать не форму запроса, а смысл, ведь даже, если поисковая фраза содержит «правильные» слова, она может быть нецелевой. Для того чтобы «натаскать» робота в рамках 10 тем, дата-инженеры проанализировали около 6,5 млн строк запросов. На это потребовалось 1 тыс. рабочих дней.

Переключение робота от одного пользователя к другому происходит с помощью системы распознавания лиц. Каждому человеку, с кем общался робот, присваивается ID (идентификационный код) и отдельная ветка диалогов. Разработчики использовали систему Tevian, которая принадлежит компании «Технологии видеоанализа», основанной в 2010 г. выпускниками МГУ им. М. В. Ломоносова Вадимом и Антоном Конушиными. В 2013 г. компания «Технологии видеоанализа» получила статус резидента Сколково с проектом «Автоматическая аннотация данных видеонаблюдения для бизнес-аналитики и охранных систем».

Пять модулей диалоговой системы

При разработке диалоговой системы анализировались 10 ключевых бизнес-тем, в том числе наиболее распространенные вопросы и ответы. Например, для тематики «Транспорт» важны вопросы «Как добраться?», «Как купить билет?», «Где находится»?. Для тематики «Здание» — «Какой адрес?», «Как получить пропуск?», «В каком кабинете?»

Для повышения точности диалог разделен на пять модулей. Первый опирается на простое общение, не требующее привязки к каким-либо целям. Его назначение — смягчение или поддержание разговора. Второй отвечает на запросы для бизнеса, обрабатывая их в соответствии с необходимым контекстом. Третий используется как поисковик, для постоянного обновления базы данных робота.

Четвертый модуль планирует сопоставление фактов, взятых из поисковика, в случаях, когда нужно получить какое-то сравнение или выгрузку, важную для принятия решений. Например, для получения ответов на вопросы «Где стоит дешевле?», «Кто выше?», «Куда лучше поехать?» и т. п. По словам разработчиков, робот пользуется двумя поисковыми системами — «Яндекс» и Google. При этом системе не обязательно иметь доступ к интернету в момент запроса: базы постоянно обновляются, пока робот в сети, но робот не теряет к ним доступ, если интернет отключается.

Как выяснил CNews, при подключении к сети робот скачивает актуальные обновления и хранит их на жестком диске, к которому обращается сразу, как только интернет отключается. Решение, по словам разработчика, отвечает на конкретные задачи бизнеса, поэтому может работать офлайн, в отличие от стандартного голосового помощника, которому для полноценной работы необходим постоянный доступ к интернету. Обновление данных при подключении к интернету происходит в интервале от 30 с до 5 мин. в зависимости от объема данных.

Последний, пятый, модуль подключается к лингвистической базе «Промобот», которую создатели робота собирали на протяжении пяти лет.

Как будет происходить внедрение

Внедрение диалоговой системы на действующих роботов начнется в декабре 2020 г. Сейчас в России их около четырехсот, в частности, в Музее современной истории России, отделениях МФЦ, Сбербанке, торговых и бизнес-центрах, клиниках и аэропортах. Как пояснил Кивокурцев, отправлять на доработку роботов не потребуется, выйдет обновление, которое можно будет установить, нажав кнопку подтверждения на экране. Время обновления будет зависеть от скорости интернета. При скорости 2 Мбит/с и PING (качество соединения) не выше 50 мс обновление установится за 24 мин.

Чем известен «Промобот»

Компания «Промобот» ведет разработки в области мехатроники, электроники, искусственного интеллекта и нейросетей, автономной навигации, распознавания речи, создания искусственной кожи и мышц, а также человеко-машинного взаимодействия.

Идея создать робота пришла в голову пермским студентам Олегу Кивокурцеву и Максиму Утеву, а также аспиранту Игорю Еремееву в 2013 г. Изначально их робот был предназначен для уборки снега, однако потом создатели переквалифицировали его в робота-помощника. Вскоре была основана компания «Промобот».

В 2014 г. проект победил в проходившем под эгидой Российской венчурной компании (РВК) конкурсе-акселераторе технологических стартапов, заработав в качестве приза 1,25 млн руб. В 2015 г. «Промобот» получил микрогрант от «Сколково» в размере 500 тыс. руб. В 2015 г. негосударственный Московский технологический институт (МТИ) инвестировал в проект 25 млн руб., получив взамен 30% компании при оценке ее полной стоимости в 85 млн.

В 2016 г. «Промобот» договорился о поставке более сотни своих человекоподобных роботов-консультантов китайской микроэлектронной компании и заключил с ней соглашение о создании в Китае совместного производственного предприятия.

Сейчас «Промобот» поставляет роботов в 40 стран, в числе которых США, Великобритания, Китай, Испания, где роботы используются как промоутеры, администраторы, хостес и гиды.

В январе 2020 г. «Промобот» возглавил рейтинг российских высокотехнологичных быстрорастущих компаний «Техуспех — 2019» среди малых предприятий, а также занял второе место по экспортному потенциалу среди 110 участников рейтинга.

В июле 2020 г. компания представила человекоподобного дроида Robo-C, который начал работу в пермском многофункциональном центре «Мои документы». Это первый в России случай, когда робот-двойник человека заменяет специалиста по оказанию госуслуг. Робот самостоятельно принимает посетителей МФЦ, сканирует документы, формирует заявления.