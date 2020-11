Microsoft заманила в свой штат вышедшего на пенсию «великодушного диктатора» Python

Гвидо ван Россум, создавший язык Python и до 2018 г. носивший титул «великодушного диктатора» проекта, присоединился к команде разработчиков Microsoft. Пока неизвестно, чем именно он займется в команде, ради этой работы он решил бросить пенсию, на которую вышел больше года назад.

«Скучная пенсия» автора Python

Создатель Python, одного из самых востребованных языков программирования в мире, Гвидо ван Россум (Guido van Rossum) перешел на работу в Microsoft. До этого он больше года находился на пенсии.

Microsoft, как пишет портал TechCrunch, уже подтвердил факт приема Гвидо ван Россума на работу. Между тем, пока неизвестно, чем именно он займется, работая на одну из крупнейших софтверных корпораций в мире.

Сам Россум написал в своем Twitter, что присоединится к отделу разработчиков Microsoft. Свое желание вновь выйти на работу он объяснил тем, что «пенсия – это скучно», отметим, что займется, в том числе более глубоким внедрением Python в проекты Microsoft. Он добавил, что имеет в виду не только Windows.

Неожиданное решение

Приход Гвидо ван Россума в Microsoft, по данным TechCrunch, еще несколько лет назад был практически невозможен, учитывая отношение компании к ПО с открытым исходным кодом. Но в настоящее время ситуация сильно изменилась – например, с 2018 г. Microsoft владеет GitHub, самым известным репозиторием для open source-проектов, к тому же в Windows теперь есть уже второе по счету поколение специальной подсистемы Linux – Windows Subsystem for Linux (WSL). Кроме того, еще в мае 2019 г. CNews писал о планах Microsoft по интеграции в Windows 10 полноценного ядра Linux в рамках WSL.

Гвидо ван Россум

Неправильное в прошлом отношение Microsoft к Linux и open source признают даже в руководстве компании. Об этом прямым текстом в мае 2020 г. заявил президент компании Брэд Смит (Brad Smith). По его словам, Microsoft позволяла себе множество плохих высказываний в сторону сферы open source.

Как ван Россум создавал Python

Гвидо ван Россум приступил к работе над Python в 80-х годах XX века, задумав его как потомка языка ABC. Язык программирования был впервые опубликован в версии 0.9 в феврале 1991 г., после чего в мире зародилось сообщество его разработчиков. Версия 1.0 появилась в январе 1994 г, до 2.0 язык обновился в октябре 2000 г., а до 3.0 – в декабре 2008 г. На момент публикации материала самая актуальная стабильная версия Python носила индекс 3.9.0 – ее выпуск состоялся 5 октября 2020 г.

Гвидо ван Россум считает, что в Microsoft ему не будет скучно

На протяжении почти 20 лет ван Россум был главой проекта Python – он официально занимал пост «великодушного пожизненного диктатора» (BDFL) проекта, что давало ему возможность наблюдать за процессом разработки и принимать окончательные решение. В июле 2018 г. он сложил с себя полномочия, заявив о своем уходе в письме на сайте Python.

Свое решение он объяснил тем, что ему надоело сталкиваться с трудностями в процессе утверждения предложений по улучшению Python (Python Enhancement Proposal, PEP). «Теперь, когда PEP 572 готовы, я больше никогда не хочу так тяжело бороться за PEP и обнаруживать потом, что так много людей презирают мои решения», – сказал он, добавив также, что ему довольно много лет (на момент ухода ему было 62 года), и что он испытывает определенные проблемы со здоровьем.

В ноябре 2020 г. в новом рейтинге TIOBE творение ван Россума, Python, опередил Java и стал вторым по популярности в мире. Впереди него теперь лишь С, но составители рейтинга уверены, что Python, довольно легкий в освоении и широко применяемый во многих областях, через три-четыре года обгонит и его.

Где успел поработать Россум

Гвидо ван Россум родился в январе 1956 г. в Нидерландах, в 1995 г. переехал в США, где начал работать в Национальном институте стандартов и технологий (The National Institute of Standards and Technology, NIST). В течение нескольких лет он сменил несколько мест работы, включая компании BeOpen и Elemental Security

В 2005 г. ван Россум присоединился к корпорации Google. В ней он занимался разработкой ПО и при этом посвящал развитию Python половину рабочего времени. Тем не менее, за время карьеры в Google он успел создать и запустить инструмент проверки кода Mondrian, плюс он участвовал в разработке App Engine.

Работа ван Россума в Google, как сообщал CNews, завершилась в декабре 2012 г. В январе 2013 г. он перешел в команду сервиса хранения данных Dropbox, продукты которого написаны на Python, заняв позицию старшего разработчика программного обеспечения.

Dropbox стал последним местом работы Гвидо ван Россума до выхода на пенсию – он ушел из него в октябре 2019 г. Таким образом, на пенсии он пробыл 13 месяцев перед трудоустройством в Microsoft.