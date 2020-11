В Windows 10 появилась назойливая полноэкранная реклама

Microsoft добавила в Windows 10 новую рекламу своего браузера Edge, притом сразу двойную. Она поместила гигантский баннер приложения «Параметры», который будет появляться там периодически, и он ведет на полноэкранное меню установки Edge в качестве браузера по умолчанию.

Новый спам в Windows

Корпорация Microsoft встроила в ОС Windows 10 рекламу своего браузера Edge, который она очень активно продвигает с апреля 2019 г. На тот момент он сменил движок, перебравшись с проприетарного EdgeHTML на Chromium, используемый в Chrome и подобных ему обозревателях.

Как пишет портал Windows Latest, в обновлении October Update 2020 есть сразу два новых вида рекламы, один из которых находится прямо на главной странице приложения «Параметры» (Settings), которым Microsoft хочет заменить всем известную и многим привычную «Панель управления». Этот баннер гласит «Получите еще больше от Windows», и если нажать на него, запустится экран первоначальной настройки (экран OOBE или out-of-box experience).

Одна из двух составных частей новой рекламы в Windows 10

Пользователю покажут новую страницу ООВЕ, целиком и полностью посвященную браузеру Edge. И если в первом случае это был просто баннер, хотя и гигантских, по сравнению с окном приложения «Параметры» размеров, то теперь речь идет о баннере на весь экран, к тому же требующим определенных действий от пользователя.

Как все устроено

Microsoft рекламирует Edge путем добавления на экран ООВЕ новой страницы, в которой предлагает пользователю установить ее Edge браузером по умолчанию и попутно закрепить его в панели задач и на рабочем столе. Все это можно сделать в один клик, но в данном случае разработчики подумали о тех, кто не планирует пользоваться конкретно этим обозревателем.

На рекламной странице для них есть кнопка «Не обновлять настройки браузера» (Don’t update your browser settings), нажатие которой позволит пользователю избавиться от назойливого предложения по интеграции Edge в систему и установить нужную ему «бродилку».

Полноэкранная реклама Edge

Следует добавить, что баннер в приложении «Параметры» имеет две активные кнопки – выделяющуюся «Let’s go!», которая запускает ООВЕ-экран, и простую надпись «Skip for now». Она позволяет скрыть эту рекламу, но, судя по ее названию, лишь на определенное время.

Такая же кнопка «Skip for now» есть и на полноэкранном баннере. То есть, если нажать именно ее, в будущем новая рекомендация Microsoft снова появится.

Windows Latest пишет, что избавиться от этой рекламы пока нельзя. Единственный способ защититься от нее – отказаться от установки октябрьского обновления, но в Windows 10 по умолчанию нельзя отключить автоматическое обновление – для этого потребуется специализированное ПО.

Эффективная реклама

Microsoft продвигает Edge разными методами, в том числе и попыткой осовременить его при помощи движка Chromium. Сам по себе браузер существует с июля 2015 г. – он входит в состав Windows 10 с момента выхода ее первой стабильной версии.

В обновлении для ОС, вышедшем в октябре 2020 г., Microsoft полностью прекратила поддержку версии Edge на оригинальном движке EdgeHTML, от которого отказалась ввиду его отставания от конкурентов как по темпам развития, так и по поддержке современных веб-стандартов. Также в 2019 г. компания призывала пользователей бойкотировать ее старый браузер Internet Explorer, предлагая им перейти на Edge, который по умолчанию присутствует в ее новой ОС.

Интерес пользователей к Edge растет

Эти меры возымели определенный успех. Как сообщал CNews, Edge демонстрирует высокие темпы роста популярности – в апреле 2020 г. он вырвался на второе место по популярности в мире, и, по состоянию на октябрь 2020 г. он по-прежнему удерживал его. Согласно статистике NetMarketShare, он занимает 7,75% рынка, незначительно опережая Firefox (третье место, 7,48%). Однако призывы Microsoft отказаться от Internet Explorer пока не работают – устаревший браузер удерживает четвертую строчку в рейтинге с долей в размере 5,21%. Chrome в данном случае – непревзойденный лидер с его 69,28-процентной долей.

Windows как рекламная площадка

Microsoft использует Windows 10 для размещения рекламы практически с момента релиза ее первого стабильного билда. Следует отметить, что данная ОС распространяется на платной основе, то есть пользователи в буквальном смысле приобретают рекламу за собственные деньги.

Рекламные баннеры входят в стоимость Windows 10

Первый спам появился в Windows 10 еще в октябре 2015 г. – CNews писал, что его встроили в меню «Пуск» в сборке 10565, которую получили участники программы Windows 10 Insider Preview. В нем появился блок со ссылкой на рекомендуемое приложение в Windows Store. Пользователь мог скрыть рекомендацию конкретного приложения либо отключить весь блок. Это можно было сделать, кликнув по нему правой кнопкой мыши или в персонализации в системных настройках.

В марте 2017 г. Microsoft интегрировала рекламу непосредственно в «Проводник» – штатный файловый менеджер Windows 10. Во время просмотра своих папок пользователи стали видеть предложение оформить подписку Office 365 Personal. Показ этой рекламы Microsoft позволяла отключить, но для этого пользователю необходимо было совершить ряд не совсем очевидных действий.

В декабре 2019 г. в Windows 10 впервые появилась неотключаемая реклама – Microsoft встроила ее в приложение Mail and Calendar («Почта и календарь») Пользователи стали видеть рекламу мобильного почтового приложения Microsoft. Убрать это предложение нельзя никак – даже если кликнуть по нему и установить мобильное ПО, оно по-прежнему будет отображаться.

Первый эксперимент Microsoft с полноэкранной рекламой в ОС

В феврале 2020 г. реклама стала частью меню «Пуск» в составе стабильных версий Windows 10. Microsoft отслеживала наличие в системе установленных сторонних браузеров и предлагала перейти на Edge. К примеру, пользователи браузера Firefox видели сообщение «Все еще пользуетесь Firefox? Microsoft Edge уже здесь» (Still using Firefox? Microsoft Edge is here).

В марте 2020 г. Microsoft начала экспериментировать с полноэкранной рекламой, то есть Windows 10 стала выводить рекламные объявления на весь экран, поверх других программ. Баннер под названием Get ever more out of Windows («Получите больше от Windows) пока рекламирует лишь другие программные продукты Microsoft, однако не исключена вероятность появления в них рекламы разработок сторонних компаний. В частности, он предлагает пользователям активировать дополнительные функции ОС.