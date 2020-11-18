Ozon заплатит Сбербанку миллиард за срыв «сверхсекретного» договора

Сбербанк и Ozon заключили мировое соглашение по договору, который они расторгли в сентябре 2020 г., и детали которого не раскрывают. Существует вероятность, что он подразумевал покупку Сбербанком крупной доли в Ozon, но в итоге сделка сорвалась. Для урегулирования споров Ozon выплатит банку 1 млрд руб.

Перемирие за миллиард рублей

Отечественная площадка онлайн-коммерции Ozon выплатит Сбербанку 1 млрд руб. в рамках подписанного между сторонами мирового соглашения. Денежная выплата напрямую связана с расторжением договора, заключенного банком и Ozon в июне 2020 г., подробности о котором организации держат в секрете.

Ozon подтвердил намерение выплатить Сбербанку 1 млрд руб. в документах, необходимых для проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Как сообщал CNews, площадка начала готовиться к нему в первых числах ноября 2020 г. – она собирается провести IPO на американской бирже NASDAQ, и все необходимые документы она предоставляет Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Суть спора

В документации к своему IPO Ozon сообщил, что 4 сентября 2020 г. было прекращено действие некоего договора, заключенного между ним, его акционерами и Сбербанком. «Хотя мы и Сбербанк России не признали никаких нарушений и ответственности в соответствии с условиями мирового соглашения, мы договорились в рамках мирового соглашения выплатить Сбербанку России 1 млрд руб», – уточнили в Ozon. Разрыв договора подтвердили и в комиссии SEC.

Выплата Сбербанку 1 млрд рублей позволит Ozon избежать возможных препятствий на пути к IPO

Решение об урегулировании споров путем подписания мирового соглашения стороны приняли 12 ноября 2020 г. Оно подразумевает полный отказ как от ранее заключенного договора, из-за которого и возникли разногласия, так и от всех взаимных претензий. Как пишет ТАСС, Сбербанк подтвердил факт отсутствия претензий у обеих сторон.

Что могли не поделить Сбербанк и Ozon

Достоверной информации о том, в чем был предмет договора, действие которого было прекращено в начале сентября 2020 г., на момент публикации материала не было. Между тем, Сбербанк достаточно давно присматривался к Ozon – CNews писал, что еще в июле 2019 г. банк запланировал покупку крупной торговой онлайн-площадки, и Ozon был одним из основных фаворитов.

В июне 2020 г. стало известно, что Сбербанк собирается приобрести 30-процентный портфель акций Ozon. Сделка могла произойти путем допэмиссии акций Ozon.

На тот момент основными совладельцами Ozon были АФК «Система» и фонд Baring Vostok – им принадлежало примерно по 43% акций интернет-ритейлера. По данным агентства Reuters, от передачи 30-процентно доли в Ozon Сбербанку в итоге было решено отказаться.

Не исключено, что под соглашением, которое Сбербанк и Ozon расторгли в сентябре 2020 г., подразумевалась именно покупка Сбербанком 30% в Ozon. По информации SEC, если бы стороны не смогли мирно урегулировать конфликт, то Ozon могло грозить арбитражное разбирательство.

Ozon останется должен Сбербанку

Помимо 1 млрд руб., которые Ozon заплатит Сбербанку в рамках выполнения условий мирового соглашения, он останется должен ему еще несколько млрд руб. в рамках другого договора. В марте 2020 г. Ozon получил от Сбербанка 6 млрд руб. в виде конвертируемого займа, а в качестве залога по нему была предоставлена 100% доля в основной операционной структуре Ozon – «Озон Холдинг».

Информация об этом тоже есть в документации американской Комиссии по ценным бумагам и биржам. В ней сказано, что кредит был взят под 15% годовых, и что он был обеспечен не только акциями Ozon Holding, но и залогом 100% акций Internet Solutions – дочерней компании Ozon.

Ozon и Сбербанк связаны еще и через инвесткомпанию Sberbank CIB, «дочку Сбербанка». Она входит в число организаторов IPO Ozon.

История Ozon

Ozon был основан в 1998 г. и считается старейшим российским онлайн-ритейлером. У его истоков стояли компания «Reksoft» и издательство «Terra Fantastica»,

Изначально Ozon задумывался исключительно как веб-сервис по продаже книг и видеокассет, но со временем перерос в универсальную торговую площадку. На начало октября 2020 г. количество продавцов в Ozon превышало 18 тыс. Для сравнения, на тот же период времени 2019 г. их было в четыре раза меньше – не исключено, что столь значительному росту способствовала пандемия коронавируса. Из-за нее по решению Президента России Владимира Путина в конце марта 2020 г. вся страна была переведена на режим самоизоляции.

В настоящее время сеть Ozon включает порядка 30 сортировочных центров, восемь фулфилмент-фабрик и более 16 тыс. точек выдачи заказов на территории России. На сайте ритейлера представлено свыше 6 млн товаров, рассортированных по 24 категориям.