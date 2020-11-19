Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ

В Госдуму внесли законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ, осуществляющих цензуру против российских СМИ. Среди мер предполагается полная или частичная блокировка зарубежных интернет-ресурсов, а также штрафы до 3 млн руб.

Санкции против иностранных интернет-платформ

Парламентарии от разных фракций внесли 19 ноября 2020 г. на рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Иностранным интернет-платформам, таким как Facebook, Twitter и YouTube, будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Среди инициаторов закона — депутаты «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский (сын известного артиста), сенатор Алексей Пушков и еще ряд депутатов «Единой России» и КПРФ.

Суммы административных штрафов в отношении интернет-ресурсов, допускающих цензуру против российских СМИ, составят от нескольких тысяч до 3 млн руб., сообщил ТАСС один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Антон Горелкин. Ответственность за нарушение этого закона предусмотрена, прежде всего, КоАП. Это несколько статей, под которые подпадают разные нарушения 149-ФЗ «Об информации, ИТ и о защите информации».

Законопроект вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России». Генеральный прокурор по согласованию с МИД может присвоить такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего, в том числе, дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Такое решение может быть также принято в случае, если на интернет-платформе ограничен доступ к «общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан», указано в пояснительной записке к документу.

Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ

«В отношении интернет-ресурсов, владельцы которых признаны нарушающими основополагающие права, Роскомнадзор вправе вводить полное или частичное ограничение доступа с использованием управляемых ими технических средств противодействия угрозам, установленных на сетях операторов связи», — указывают авторы законопроекта.

Напомним также, что в июне 2020 г. в Госдуму поступил законопроект о штрафах за отказ владельцев сайтов удалить запрещенную информацию. Штрафные санкции предусмотрены для граждан, должностных и юридических лиц.

Что предшествовало данной инициативе

По данным РИА «Новости», Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру. По информации ведомства, эти платформы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и «Россия 1».

Так 18 ноября 2020 г. ведомство потребовала от Google снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева. С октября 2020 г. видеоматериалы канала не попадают в раздел «В тренде» YouTube, хотя ранее это происходило регулярно. Роскомнадзор считает, что такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории. Ведомство также требовало, чтобы видеохостинг YouTube привел правила площадки в соответствие с действующим законодательством России.

Ранее, 12 ноября 2020 г., Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google снять ограничения, наложенные на документальный фильм «USA 2020: Upinarms», который размещен на официальном YouTube-канале Russia Today.

Кроме того, видеохостинг YouTube ранее заблокировал аккаунты канала «Царьград», информационных агентств AnnaNews и NewsFront и удалил аккаунт крымского телеканала «Крым 24». Также Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина «Беслан».

Всего, по данным РИА «Новости», в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.

Также Роскомнадзор 13 ноября 2020 г. рекомендовал российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента. Свои рекомендации Роскомнадзор объяснил участившимися случаями применения администрацией видеохостинга YouTube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов. Ведомство полагает, что это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации.