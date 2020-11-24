В Apple грандиозный скандал. Чтобы получить лицензии на оружие, топ-менеджер раздавал взятки iPad-ами

Руководителя службы глобальной безопасности Apple Томаса Мойера обвинили в попытке получить нескольких лицензий на ношение оружия в обмен на 200 новых iPad. Apple встала на защиту своего сотрудника – она провела расследование и пришла к выводу о его невиновности.

50 iPad за лицензию

Прокуратура штата Калифорния (США) выдвинула обвинения против 50-летнего главы службы глобальной безопасности Apple Томаса Мойера (Thomas Moyer). Он обвиняется в попытке подкупа шерифов округа Санта-Клара с целью получения нескольких лицензий на огнестрельное оружие.

Согласно опубликованным прокуратурой документам, топ-менеджер Apple договорился об «обмене» четырех лицензий на скрытое ношение оружия (carrying a concealed weapon, CCW) с офисом шерифа Санта-Клары на 200 новых планшетов Apple iPad. Техника была оценена в $70 тыс. (5,32 млн руб. по курсу ЦБ на 24 ноября 2020 г.), то есть за каждую лицензию Томас Мойер собирался заплатить 50 iPad или $14 тыс. (1,06 млн руб.).

Расследование длиною в два года

По словам окружного прокурора Санта-Клары Джеффа Розена (Jeff Rosen), обвиняемый предложил взятку капитану Джеймсу Дженсену (James Jensen), а вместе с ним – и младшему шерифу Рику Сангу (Rick Sung). По данным следствия, которое длилось около двух лет, Мойер пообещал Дженсену, что тот получит свои планшеты, даже если лицензии не будут оформлены.

Вина Томаса Мойера пока не доказана

Главе службы глобальной безопасности Apple лицензии потребовались вовсе не для него, а для сотрудников его подразделения. В итоге запрошенные лицензии Мойер все же получил, но отгрузить обещанную технику Мойер так и не успел. Стражи правопорядка не получили обещанные гаджеты, в том числе, потому, что в 2019 г. в департаменте шерифа Санта-Клары по инициативе прокурора округа была проведена проверка действующих лицензий на ношение огнестрельного оружия, открытое и скрытое.

Apple в курсе событий

Издание Bloomberg со ссылкой на представителей прокуратуры пишет, что помощники шерифа не хотели выдавать Томасу Мойеру необходимые ему лицензии, пока тот не «заплатит» за них. Между тем, согласно действующим калифорнийским законам, подобный документ гражданин США может получить при наличии у него «уважительной причины». Таким образом, предложение по передаче 200 iPad в обмен на четыре лицензии Руководство Apple осведомлено о ситуации, и притом достаточно давно – компания даже успела провести внутреннее расследование. Согласно его итогам, никаких нарушений со стороны Мойера выявлено не было. Топ-менеджера не увольняют, никакие санкции к нему пока не применяются.

Без вины виноватый

В невиновности высокопоставленного сотрудника Apple уверен и его адвокат Эд Свонсон (Ed Swanson). «Он не совершил ничего противозаконного и в течение всей своей трудовой деятельности всегда работал честно. Уверен, что он будет полностью оправдан в суде», – заявил Свонсон.

«Тот факт, что Apple собиралась передать планшеты офису шерифа – является правдой. Apple хотела поддержать их проект подготовки кадров. Правда и то, что Apple подавала заявку на лицензии CCW и получила их. Но никакой связи между этими событиями нет», – подытожил адвокат Свонсон.

Прокурор Санта-Клары добавил, что помощники шерифа нередко «выменивают» лицензии на ношение оружия на что-то интересное им. В качестве примера он привел случай, когда такая лицензия была выдана в обмен на билеты на премиальные места на хоккейный матч в День Святого Валентина в 2019 г. Покупателю такая лицензия обошлась в $6000 (455,7 тыс. руб.).

Скандальное подразделение Apple

Томас Мойер работает в Apple порядка 15 лет. Согласно его профилю в запрещенной в России соцсети Linkedin, пост главы службы глобальной безопасности Apple он занимает с 2018 г. Подразделение, которым он руководит, помогает сотрудникам Apple преодолевать последствия таких происшествий, как пожары и ураганы, а также следит за их физической безопасностью. Помимо этого, в ведении сотрудников отдела находится предотвращение потерь в розничной торговле, проведение расследований и обеспечение секретности новых продуктов и прототипов Apple.

Между тем, данное подразделение и раньше привлекало к себе внимание благодаря неправомерным действиям его сотрудников. Так, в июле 2011 г. двое специалистов отдела в попытке вернуть украденный прототип смартфона iPhone пошли на обман и, переодевшись в форму полицейских, провели незаконный обыск. Судьба прототипа не установлена, однако этот случай вынудил одного из предшественников Моейра на посту главы подразделения, Джона Терио (John Theriault), оставить эту должность.

И это далеко не единственный подобный случай. CNews писал, что Терио, бывший агент ФБР, ушел из Apple после целой серии подобных скандалов – например, в марте 2010 г. инженер компании потерял прототип iPhone 4 в одном из калифорнийских баров. А в августе 2010 г. агенты ФБР провели обыск в доме Пола Шин Дивайна (Paul Shin Devine), менеджера по глобальным поставкам Apple, обнаружив у того ряд коробок от обуви, наполненных деньгами. Дивайна обвинили в том, что он продавал информацию об Apple поставщикам компании.