Тысячи сотрудников возвращаются в «Билайн»: Оператор отказался от аутсорсинга сетей связи

«Вымпелком» передумал отдавать на аутсорсинг управление своей сети. Этими функциями занимались вендоры Huawei и Nokia. Теперь в «Вымпелком» вернутся его сотрудники, которые раньше перешли к этим вендорам.

«Вымпелком» передумал заниматься аутсорсингом сетей связи

Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») объявил об изменении операционной модели развития своей сети. Оператор отказался от аутсорсинга технических функций аренды, планирования, строительства сети, а также эксплуатации ключевых компонентов инфраструктуры: функций мониторинга сети, технического обслуживания и поддержки работы коммутаторов связи и сервисных платформ.

«Объединение технических функций в структуре «Вымпелкома» поможет реализовать масштабные проекты развития сети, увеличить качество работы и надежность инфраструктуры и улучшить клиентский опыт, что соответствует ключевым направлениям новой клиентоцентричной стратегии компании, - заявили в «Вымпелкоме». – Благодаря концентрации технической экспертизы внутри компании, «Вымпелком» ускорит развитие сети в соответствии с растущими потребностями клиентов».

Как «Вымпелком» передавал свои сети на аутсорсинг

«Вымпелком» занялся аутсорсингом управления своих сетей в 2012-2013 гг. Тогда оператор передал сети мобильной и фиксированной связи в Центральном округе под управление Nokia Siemens (нынешнее название – Nokia), в Приволжском и Дальневосточном округах – китайской Huawei, в Сибири и на Урале – шведской Ericsson.

«Вымпелком» передумал отдавать на аутсорсинг управление своих сетей связи

Теперь в оператор вернутся его сотрудники, которые до этого переходили в Huawei и Nokia

В рамках соответствующих соглашений из «Вымпелком» ушло 2,2 тыс. технических специалистов. 1,3 тыс. специалистов ушли в Huawei, 400 – в Ericsson, 500 – в Nokia Siemens. В то же время управлять своей московской сетью оператор продолжил самостоятельно.

В 2017 г. начался новый этап развития аутсорсинга в «Вымпелкоме». Компания передала свои сети мобильной и фиксированной связи, а также магистральные каналы во всех регионах страны под управление финской Nokia и Huawei. В том числе под управление Nokia были переданы сети в Южном, Северо-Кавказском и Центральном округах (включая Москву), Huawei – в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах.

В рамках соглашений из «Вымпелкома» к вендорам перешли 2,8 тыс. человек. То есть всего в рамках проекта по аутсорсингу из «Вымпелкому» к вендорам ушло 5 тыс. сотрудников. Сотрудничество же с Ericsson по управлению сетями в тот момент было прекращено. Сотрудники, которые ранее перешли из «Вымпелкома» в Ericsson, перешли в Huawei.

Сотрудники «Вымпелкома» возвращаются обратно

Теперь сотрудники Nokia и Huawei, занимавшиеся обслуживанием «Вымпелкома», вернуться обратно. Перевод сотрудников из Huawei уже начался, в ближайшее время начнется перевод сотрудников из Nokia. Часть из них будет работать в региональных филиалах, часть – в штаб-квартире.

«Сотрудничество с Huawei и Nokia позволило сократить финансовые затраты и повысить эффективность планирования, эксплуатации и строительства сети, но сейчас для «Вымпелкома» важно увеличить скорость реакции на запросы клиентов», - говорит исполнительный директор «Вымпелкома» по технике Валерий Шоржин.

Российское представительство Huawei сообщило, что подписали дополнительное соглашение с «Вымпелкомом», в рамках которого договорились о том, что к оператору перейдут функции аренды, планирования, оптимизации, строительства, мониторинга и эксплуатации сети. А в Huawei останутся функции обслуживания мобильной, транспортной и фиксированной сетей: контроль за их бесперебойным функционированием, техническое обслуживаний и аварийно-восстановительные работы.

Российское представительство Nokia сообщило, что продолжат стратегическое сотрудничество с «Вымпелкому» по широкому спектру технологий и проектов, в том числе в области поставок оборудования, оказания услуг технической поддержки и аутсорсинга.

Почему в России операторы передумали передавать на аутсорсинг сети связи

Пионером серди сотовых операторов по передачи на аутсорсинг управления сетей связи является компания «Мобильные телесистемы» (МТС). В 2010 г. оператор передал Nokia Siemens на аутсорсинг свои сети в Центральном регионе (кроме Москвы). Сейчас МТС сообщила, что это сотрудничество прекращено и оператор самостоятельно управляет своими сетями.

По мнению аналитика J’Son & Partners Кирилла Кучерова, мировой опыт передачи на аутосринг управление сетей связи оказались непригоден для России из-за дороговизны услуг междунраодных вендоров. Кроме того, контракты на аутсорсинг заключались в период глобального сетевого строительства и могли сократить часть капитальных затрат за счет перевода их в операционные затраты. Но сейчас период активного строительства сотовых сетей завершен, заключает аналитик.