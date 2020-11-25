Власти отказались давать ФСИН 25 миллиардов на цифровизацию тюрем

Минцифры не одобрило проект цифровизации ФСИН

Минцифры не одобрило план цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на 2021-2023 гг., на которую ведомство просило 25 млрд руб. из бюджета нацпроекта «Цифровая экономика». Директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Минцифры Василий Слышкин 20 ноября 2020 г. направил письмо советнику главы ФСИН Александру Коробову с критикой проекта. Как пишет «Коммерсант», в ведомстве могли возникнуть вопросы как к сумме финансовых запросов ФСИН, так и к намерению сделать «Ростех» единственным поставщиком.

«Программа не соответствует методическим рекомендациям, утвержденным президиумом правкомиссии. Также не учтено поручение президента по переводу массовых государственных услуг в электронный вид», — сообщила пресс-служба Минцифры.

Источники «Коммерсанта» считают, что такая позиция министерства и АНО «Цифровая экономика» говорит о желании секвестрировать финансирование.

Напомним, что 29 сентября 2020 г. ФСИН просила выделить 25 млрд руб. на цифровизацию тюрем с 2021 по 2023 гг. Средства должны были пойти на создание системы распознавания лиц, цифровизацию труда заключенных, платформы-аналога «госуслуг» для обращений граждан и единой информационной системы для ФСИН.

На что планировалось потратить средства

Самая большая часть средств, 10,2 млрд руб., должна была пойти на реализацию программы «Цифровизация процессов соблюдения режима, охраны прав, свобод и законных интересов заключенных». Ключевой элемент программы — видеоаналитика с распознаванием лиц, которая будет контролировать каждый шаг заключенных и сотрудников, фиксируя, например, когда и кто именно зашел в камеру.

Минцифры отказалось утвердить план цифровой трансформации ФСИН на 2021-2023 г., на которую ведомство просит 25 млрд рублей

Кроме того, 791 млн руб. планировалось на создание информационной платформы для обращений граждан во ФСИН. Также 4,5 млрд руб. должны были пойти на перевод документооборота в электронный вид, создание цифровых профилей заключенных и систем электронного менеджмента тюрем, а 3,66 млрд. руб. — на цифровизацию труда заключенных.

На создание единой информационно системы, которая объединит 50 ИТ-систем ФСИН, запрашивалось 3,2 млрд руб. Необходимость единой ИС назрела уже давно, в 2018 г. CNews писал, что по данным Счетной палаты не все ИТ-системы ФСИН работают эффективно: в некоторых неисправно до 44% оборудования, а простаивает — до 72%.

Также на создание ИС для контроля строительства объектов в тюрьмах должно было пойти 117 млн руб., а 340 млн руб. ФСИН запрашивало на внедрение технологий контроля над транспортными средствами: их передвижением, эксплуатацией и ремонтом.

Важный пункт программы — окончательный переход ФСИН на отечественный софт. Сейчас им оснащено только 37% компьютеров службы. На этот процесс ФСИН запрашивало 3,2 млрд руб.

Еще один крупный ИT-проект ФСИН, заложенный в план цифровой трансформации, — производство в тюрьмах за 3 млрд руб. сети устройств, которые будут создавать помехи для сотовой связи внутри учреждений.

Противостояние «Ростеха» и МВД

В середине июля 2020 г., как писал «Коммерсант», гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и директор ФСИН Александр Калашников предложили Президенту России Владимиру Путину определить госкорпорацию единственным исполнителем проекта по цифровизации службы.

Однако Минцифры предложило временно назначить МВД центром компетенций по цифровизации ФСИН. «Ростех», который планирует провести цифровизацию 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений, был недоволен таким решением. «МВД — это автоматчики по периметру, а не цифровые технологии», — пояснили в «Ростехе», опасаясь, что МВД будет очень затягивать процесс согласований.