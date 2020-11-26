Банковские мошенники нашли новый способ обмана россиян по телефону. Теперь их запугивают кредитами

Злоумышленники освоили новую схему обмана россиян – они звонят им от имени бюро кредитных историй и говорят, что банки несколько раз запрашивали их кредитную историю для предоставления кредита, возможно, мошенникам. Звонящие внушают жертве, что ей нужно взять «зеркальный» кредит, чтобы деньги не ушли третьим лицам, и тут же вернуть их банку, подсовывая им собственный банковский счет.

Эволюция мошеннических схем

В России набирает популярность новая мошенническая схема по отъему денег у населения. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками бюро кредитных историй, заявляя, что неизвестные хотят взять кредит по их паспорту.

«Аферисты звонят, представляясь сотрудниками бюро кредитных историй. Они сообщают абоненту, что получили из крупнейших банков три или пять запросов его кредитной истории (КИ). Когда жертва возражает, что не подавала никаких заявок на кредиты, псевдосотрудники бюро наводят ее на мысль, что прямо сейчас на ее имя кто-то пытается получить кредиты», – сообщили агентству РИА «Новости» в «Объединенном кредитном бюро».

Рассказав об этом, мошенники начинают интересоваться, не терял ли человек за последнее время удостоверяющие личность документов, попутно выясняя, какими банками он пользуется. Уточнив нужную им информацию, они уведомляют собеседника, что передадут ее в службу безопасности его банка (или банков). Все перечисленное – лишь первая часть схемы.

Звонок из «банка»

Через некоторое время после первой беседы с потенциальной жертвой мошенники снова звонят ей, на этот раз представляясь сотрудниками банка и подтверждая факт попытки взять кредит на ее паспортные данные. Затем они сообщают, что есть способ предотвратить это, не выходя из дома.

Попасться на уловку мошенников может каждый

Жертве внушают, что для предотвращения незаконных манипуляций с ее паспортными данными нужно как можно быстрее совершить «зеркальное» действие, то есть безотлагательно подать онлайн-заявку на кредит и сообщить звонящему все поступающие от банка коды подтверждения. После получения ссуды жертве нужно будет просто перевести заемные средства на определенный счет, после чего кредит будет автоматически закрыт.

«Естественно, счет принадлежит самим мошенникам», – подчеркнули в «Объединенном кредитном бюро». В итоге человек, обманутый мошенником, не только не закрывает полученный лично им кредит, но и перечисляет все деньги злоумышленникам, после чего остается один на один с новым долгом перед банком, который ему придется закрывать в течение определенного времени, в зависимости от размера ссуды.

Другие махинации с кредитными историями

Кредитные истории используются аферистами и в других схемах незаконного обогащения путем обмана законопослушных граждан. Директор Национального бюро кредитных историй (НКБИ) Алексей Волков сообщил агентству РИА «Новости», что в последнее время мошенники очень часто предлагают «клиентам» улучшить или вовсе удалить КИ.

«Если удается сильно запугать клиента или выявить его острую потребность в кредите, мошенники предлагают “исправить” или “удалить” кредитную историю. Вознаграждение – от 30 до 300 тыс. руб. Естественно, “клиент” просто теряет деньги», – сказал он.

Представители «Объединенного кредитного бюро» рассказали и о массовом распространении мошеннических ресурсов, замаскированных под сайты бюро КИ. «Владельцы таких сайтов тратят существенные средства на контекстную рекламу, поэтому люди, желающие узнать свою кредитную историю, могут заметить их на первых позициях поисковой выдачи. В лучшем случае, ущерб составит несколько сотен рублей за недостоверный отчет. В худшем – персональные данные жертвы могут быть использованы для дальнейших махинаций», – заявили в бюро.

Россияне, уже имеющие тот или иной кредит, тоже могут попасть под прицел мошенников. Например, им могут позвонить от имени бюро кредитных историй и потребовать как можно быстрее погасить кредит, иначе КИ будет испорчена навсегда.

Такой пример привели в бюро кредитных историй «Эквифакс» - его представители рассказали, что мошенники, заявляя о таком, предлагают жертвам перевести деньги для закрытия кредита и предоставляют им собственные номера счетов. Также в компании уточнили, что бюро кредитных историй не обзванивает клиентов, и что звонящим якобы от их имени не стоит верить с самого начала.

Как бороться с мошенниками

Самый эффективный способ уберечь себя от мошенников – использовать программные средства блокировки нежелательных вызовов. Под iOS и Android существуют специальные приложения с базой скомпрометированных номеров телефонов, плюс во многих прошивках для Android-смартфонов, например, в Xiaomi MIUI, есть штатная антиспам-система.

Россияне с активной гражданской позицией могут обратиться к оператору связи или в банк с сообщением о звонке мошенников и указанием номера телефона. Дополнительно можно написать заявление в полицию о попытке мошенничества.

Помощь государства

В обозримом будущем огромную сеть мошеннических «колл-центров» начнут уничтожать и сами операторы связи. Почему они еще не начали делать это, остается загадкой, но к этому их хотят принудить власти.

Как сообщал CNews, в середине ноября 2020 г. Минцифры России выступило с предложением по внедрению систем блокировки телефонных мошенников. Оно хочет сделать внедрение таких систем обязательным для всех действующих в России операторов связи. Все это Минцифры хочет организовать на уровне законодательства – ведомство уже даже подготовило законопроект, в котором говорится о необходимости подобного рода систем.

Помимо прочего, в документе рассматривается понятие «фрода» (от анлл. fraud – мошенничество). Под «фродом» его авторы подразумевают звонки с подменных номеров при помощи техсредств или несанкционированного доступа к оборудованию операторов связи, повлекшие за собой нарушение прав третьих лиц и безопасности сети оператора.

Операторы связи, согласно законопроекту, будут обязаны бороться с фродом при помощи упомянутых технологий. Также они будут должны решить вопрос с телефонным спамом – в законопроекте под этим подразумеваются входящие вызовы и текстовые сообщения с рекламой, на которые пользователь своего согласия не давал.

Масштабы проблемы мошеннических звонков становятся поистине колоссальными. В начале ноября 2020 г. CNews писал, что почти две трети (63%) всех входящих вызовов с неизвестных номеров у российских пользователей в 2020 г. оказались спамом. Многие такие звонки поступают из тюрем, где заключенные организовывают подпольные «колл-центры», приносящие гигантские, многомиллионные доходы.

Но власти хотят побороть и эту проблему – в начале октября 2020 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий блокировать SIM-карты, использующиеся на территории исправительных учреждений. Авторы документа уверены, что новая мера позволит существенно снизить число мошеннических звонков, поскольку примерно половина таких «колл-центров» дислоцируются именно в местах не столь отдаленных.