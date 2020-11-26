Путин распорядился раздать школам и больницам 360 тыс. планшетов на ОС «Аврора»

Путин поручил расширить использование российской ОС «Аврора» с 2022 г. на медицинские и образовательные организации. Это поручение Президент дал по итогам встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Также устройства с ОС «Аврора» должны использовать чиновники и 360 тыс. специалистов, которые проведут всероссийскую перепись населения в 2021 г.

«Аврору» — в массы

Президент Владимир Путин поручил Правительству совместно с компанией «Ростелеком» подготовить предложения, как с 2022 г. существенно расширить использование отечественной операционной системы «Аврора», в том числе в бюджетных медицинских и образовательных организациях. Это поручение Президент дал по итогам встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Кроме того, Президент поручил обеспечить дальнейшее использование в госорганах и бюджетных медицинских и образовательных организациях технических устройств, функционирующих на основе мобильной ОС «Аврора» и закупленных для проведения в 2021 г. всероссийской переписи населения.

«Аврора» — первая отечественная мобильная ОС. Она разработана на базе открытой платформы Sailfish финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. Система может быть установлена на любые мобильные устройства, она прошла сертификационные испытания ФСБ, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного ПО Минцифры. Разработкой и внедрением ОС, а также платформы «Аврора центр», отвечающей за управление мобильными устройствами, занимается дочерняя компания «Ростелекома» «Открытая мобильная платформа».

По итогам выполнения поручений Президента, глава Правительства Михаил Мишустин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский должны представить соответствующие предложения до 1 ноября 2021 г.

Путин поручил расширить применение российской ОС «Аврора»

Всероссийская перепись населения должна была стать одним из крупнейших проектов по использованию гаджетов с предустановленной «Авророй» в 2020 г., но из-за пандемии коронавируса Covid-19 мероприятие перенесли на 2021 г.

Российские производители радиоэлектронной продукции «Аквариус» и «Байтэрг» сообщили о начале выпуска планшетов с «Авророй», которые будут использоваться для проведения переписи, 6 июля 2020 г. Суммарный объем производства должен составить 360 тыс. устройств — планируется, что именно столько переписчиков будут участвовать в этом масштабном мероприятии. В июле 2020 г. «Российская газета» писала со ссылкой на заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, что для проведения всероссийской переписи населения в 2021 г. будет закуплено планшетов на сумму 8 млрд руб.

Напомним, что в июле 2020 г. Минкомсвязи (теперь Минцифры) предложило направить на развитие ОС «Аврора» 8,2 млрд руб. Эти деньги планируется выделить в течение следующих четырех лет и потратить также на внедрение системы в госорганы. Для этого было предложено внести соответствующие поправки в нацпрограмму «Цифровая экономика», в частности, в федеральный проект «Цифровое госуправление».

Что еще известно об «Авроре»

Мобильная платформа «Аврора» до февраля 2019 г. носила название Sailfish Mobile OS RUS. Sailfish OS представляет собой эволюцию мобильной ОС MeeGo, над которой работала в то время Nokia, и которая основана на ядре ОС Linux.

Материнской структурой Jolla является гонконгская Sailfish Holding, акции которой принадлежат ООО «Вотрон». Разработчиком Sailfish Mobile OS RUS выступало ООО «Открытая мобильная платформа», созданное «Вотроном» в 2016 г. В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил по 75% акций компаний «Открытая мобильная платформа» и «Вотрон», что сделало его владельцем Sailfish OS и Sailfish Mobile OS RUS.

В июне 2019 г. CNews сообщал, что Huawei может перевести свои смартфоны на «Аврору» в рамках сотрудничества с Россией. Российскую альтернативу Android предложили Китаю Владимир Путин и тогдашний министр связи Константин Носков. В начале сентября 2019 г. стало известно о готовящемся в РЖД эксперименте по переводу сотрудников на устройства под управлением «Авроры», и в ноябре 2019 г. было объявлено о начале этого эксперимента.

В марте 2020 г. банк ВТБ совместно с «Ростелекомом» представили первое банковское приложение для «Авроры». Пользователям устройств на базе «Авроры» стали доступны все основные банковские услуги ВТБ, а также они получили возможность проводить операции по картам и счетам, делать переводы по номеру карты, номеру счета и через Систему быстрых платежей и оплачивать услуги и товары около 10 тыс. различных поставщиков.

ОС «Аврора» имеет сертификаты ФСБ России по уровню защиты информации от несанкционированного доступа класса АК2 и ФСТЭК России на соответствие требованиям профиля защиты операционных систем типа «А» 4 класса защиты и по 4 уровню доверия. ОС «Аврора» содержит встроенное средство криптографической защиты информации Следопыт SSL, сертифицированное ФСБ России по классу КС2. Собственная платформа управления устройствами «Аврора Центр» сертифицирована ФСТЭК по УД4.

В сентябре 2020 г. платформа управления мобильными устройствами «Аврора центр», разработанная российской компанией «Открытая мобильная платформа», была включена в реестр отечественного ПО. По данным компании, на сентябрь 2020 г. платформа «Аврора центр» поддерживала одновременно до 500 тыс. мобильных устройств на ОС «Аврора»

В октябре 2020 г. у отечественной мобильной ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора центр» появился собственный сайт Auroraos.ru.

Также в октябре 2020 г. компании «Ланит» и «Открытая мобильная платформа» заключили договор о сотрудничестве с целью продвижения и внедрения доверенной мобильной инфраструктуры на базе ОС «Аврора» и решений «Ланит». Стороны договорились о совместных действиях, направленных на расширение круга пользователей мобильной ОС «Аврора» и устройств под ее управлением.