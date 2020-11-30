Впервые российский хостинг-провайдер оштрафован за то, чего он не делал. Виновата свинка Пеппа

Британский владелец бренда «Свинка Пеппа» взыскал 300 тыс. руб. с российского провайдера «Макхост»за продажу нелицензионных игрушек через сайты, которым компания предоставляет услуги хостинга.

Штраф хостинг-провайдера за продажу игрушек

Компания Entertainment One, которая с 2013 г. обладает исключительным правами на товарный знак в виде словесного обозначения «Рeppa Pig» («Свинка Пеппа»), игрушки в виде героев мультсериала и графические изображения свинки Пеппы, взыскала через суд компенсацию в 300 тыс. руб. с российского хостинг провайдера «Макхост». Компания судилась из-за обслуживаемых «Макхостом» интернет-магазинов potapino.ru и optomus.ru, на которых продавались нелицензионные игрушки со свинкой, пишет «Коммерсант».

Изначально сумма требований составляла 550 тыс. руб. Как следует из материалов московского арбитражного суда, требования британской компании к российскому провайдеру были удовлетворены 24 ноября 2020 г., но только частично: итоговая сумма штрафа составила 300 тыс. руб.

Как сообщил портал lawfirm.ru, юристы компании Semenov & Pevzner, представлявшей в споре интересы Entertainment One, неоднократно направляли «Макхосту» требования об устранении нарушения и удалении контрафактного товара с сайтов. Хостер требования проигнорировал и теперь привлечен к ответственности как информационный посредник. В соответствии с Гражданским rодексом информационный посредник освобождается от ответственности, если он не знал и не должен был знать о нарушении прав, но в случае получения заявления от правообладателя о нарушении своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения прав.

Геyдиректор «Макхоста» Роман Веретельников не согласен с решением. «Присужденная сумма такова, будто хостинг-провайдер сам продавал эти игрушки и наживался, но никаких доходов от игрушек провайдер не получал, доходы от хостинга каждого сайта находятся в пределах 500 руб. в месяц», — сказал он в интервью «Коммерсанту», добавляя, что не согласен с доказыванием контрафакта с помощью скриншотов. «При наличии навыков в работе графических редакторов нарисовать можно любое доказательство», — пояснил он.

Свинка Пеппа стала причиной крупного штрафа

До сих пор владельцы известных анимационных брендов иски хостинг-провайдерам не предъявляли, хотя активно судятся из-за контрафактных игрушек. Провайдеры, как пишет «Коммерсант», считают такие взыскания несправедливыми, поскольку не обязаны контролировать контент сайтов.

В частности, компания Entertainment One, как пишет РБК, на протяжение нескольких лет отправляла огромное количество исков в адрес российских предпринимателей, торгующих игрушками, канцтоварами и детскими вещами с изображением Пеппы. Так к лету 2018 г., согласно картотеке суда, было подано более 1200 исков. В декабре 2019 г. владелец прав на Пеппу выиграла суд о взыскании 33 млн руб. за изображение похожей свинки на детских конструкторах крупного российского производителя игрушек, компании «Симбат».

Почему хостеру присужден штраф

Напомним, что Федеральным законом от 28 июля 2012 № 139-ФЗ было определено, что провайдер хостинга — это лицо, оказывающее услуги по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к интернету. Тогда же хостинг-провайдеру в соответствии с законом отводилась особая роль информационного посредника.

Возможность взыскивать компенсации с хостеров появилась в 2013 г., когда вступил в силу «антипиратский закон» (ФЗ №187 от 02 июля 2013 г.). Тогда была введена в действие статья 1253.1 ГК, которой была установлена норма об ответственности хостинг-провайдеров за размещение контента с нарушением исключительных авторских прав.

В июле 2020 г. в Госдуму поступил законопроект о штрафах за отказ владельцев сайтов удалить запрещенную информацию. Таким образом в кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России вскоре может появиться статья, которая еще более ужесточает ответственность владельцев сайтов и хостинг-провайдеров. Тем, кто не удаляет противоправную информацию или не ограничивает доступ к запрещенной информации, грозят штрафы до 500 тыс. руб. для граждан, 1 млн руб. для должностных лиц и 15 млн руб. для юридических лиц.

Что известно о компании «Макхост»

«Макхост» — российский хостинг-провайдер. Компания, основанная в 2004 г., предоставляет услуги веб-хостинга, регистрации доменных имен, аренды выделенных серверов и виртуальных выделенных серверов. Клиентская база, по информации, размещенной на сайте компании, насчитывает более 50 тыс. клиентов. Техническая база собственного оборудования «Макхоста» состоит из 1 тыс. серверов Dell, оснащенных SSD-накопителями.