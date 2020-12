Google развернул незаконную слежку за сотрудниками, чтобы их увольнять

Google тщательно следил за сотрудниками, причастными к акциям протестов среди его работников. Он искал причины для их увольнения и нашел их, но они оказались незаконными, и теперь Google ожидает разбирательство в суде и, вероятно, необходимость восстановления всех уволенных в должности с выплатой заработной платы с момента их увольнения.

Google в центре нового скандала

Корпорацию Google уличили в незаконной слежке за своими работниками, с последовавшими за ней увольнениями. Как пишет The Guardian, события происходили в 2019 г., и действия Google – это прямое нарушение законодательства США.

О тайной слежке Google за сотрудниками стало известно после того, как на компанию пожаловался Национальный совет по трудовым отношениям США (National Labor Relations Board, NLRB). В тексте жалобы сказано, что Google тщательно следил за двумя сотрудниками – Лоуренсом Берландом (Laurence Berland) и Кэтрин Спирс (Kathryn Spiers). Они оба выступали против заключения Google контракта с компанией IRI Consultants, специализирующейся на борьбе с профсоюзными организациями. В итоге соглашение о сотрудничестве все же было подписано в конце ноября 2019 г., но Берланд и Кэтрин сопротивлялись до последнего и даже пытались организовать акцию протеста, чем и привлекли внимание своего работодателя.

В чем провинились уволенные

Недовольные стремлением Google взять в партнеры IRI Consultants, Берланд и Спирс распространяли протестные настроения среди работников ИТ-гиганта в стремлении найти как можно больше единомышленников и выступить против решения руководства. Спирс даже создала всплывающее окно, появлявшееся на компьютерах сотрудников при попытке зайти на сайт IRI Consultants и гласившее, что работники Google имеют право участвовать в «защищенных согласованных мероприятиях» (Googlers have the right to participate in protected concerted activities).

Лоуренс Берланд

Впоследствии Google уволил Спирс за нарушение политики безопасности. По той же причине работы лишился и Берланд, но его также обвинили в том, что он якобы тайно просматривал календари других сотрудников компании.

Мнение Национального совета и возможные последствия

Спирс и Берланд обратились в NLRB за помощью. Организация обнаружила, что политика Google, запрещающая просмотр календарей коллег, является незаконной, а ведь именно из-за этого уволили Берланда. Кроме того, организация признала незаконной и прекращение трудовой деятельности Спирс в Google.

Кэтрин Спирс

«NLRB направил жалобу от моего имени. Они обнаружили, что меня незаконно уволили за попытку помочь своим бывшим сотрудникам. Коллеги и незнакомые люди считают, что я злоупотребила своим служебным положением – они верят в ту ложь, которую сказало им руководство Google. NLRB может приказать Google восстановить меня на работе, но не может обратить вспять ущерб, нанесенный моему авторитету», – заявила Кэтрин Спирс, работавшая в Google на должности инженера по безопасности с февраля 2018 г.

Если Google решит оставить это дело без урегулирования, то в ближайшие несколько месяцев жалоба NLRB будет передана административному судье, пишет New York Times. В случае если суд примет сторону Спирс и Берланда, то Google будет вынужден не только повторно принять их на работу, но и выплатить им зарплату за все время, прошедшее с момента их увольнения.

Увольнений было больше

Лоуренса Берланда и Кэтрин Спирс уволили в конце ноября 2019 г., однако тогда работы лишились не два человека, а четыре. Как пишет The Verge, сперва Google отправила искать новую работу Берланда и Ребекку Риверс (Rebecca Rivers), тоже связанную с организацией протестов.

На следующий день после этих событий в Google действительно прошла акция протеста – с плакатами вышло более 200 сотрудников ИТ-гиганта. После этого 13 декабря 2019 г. была уволена и Кэтрин Спирс – имя четвертого сотрудника Google неизвестно.

Однако эти четверо были далеко не первыми с кем Google расправился подобным образом. В июле 2019 г. CNews писал, что компанию покинула еще одна сотрудница, ответственная за организацию акций протеста среди работников – Мередит Уиттакер (Meredith Whittaker).

Уиттакер возглавляла марши протеста против сотрудничества Google с военными, применения некорректной этики в работе с искусственным интеллектом и сексуальных домогательств. В Google Уиттакер занимала должность программного менеджера.

И сама Уиттакер, и ее коллега Клэр Степлтон (Claire Stapleton), также помогавшая с организацией протестов в Google, подверглись преследованиям за свою деятельность в качестве активистов. После проведения акций руководство сообщило Уиттакер, что ее роль в компании теперь «резко изменится». Также ей запретили работать в созданном ею AI Now Institute.

Степлтон тоже сообщили, что она будет понижена в должности. Сотрудница наняла юриста, который добился отмены решения, по крайней мере, на бумаге. По словам Степлтон, она обнаружила в Google «печальную закономерность» — люди, которые отстаивают себя и других обычно «наказываются, отстраняются и вытесняются», а виновники нарушений «часто остаются безнаказанными или даже вознаграждаются».