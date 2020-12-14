Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил!

Штаб-квартира Oracle переезжает в Техас

Корпорация Oracle, крупный американский разработчик программного обеспечения, перенесет свою штаб-квартиру из калифорнийской Кремниевой долины в Техас. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Аналогичным образом уже поступил целый ряд крупных технологических компаний, воспользовавшись пандемией Covid-19 как предлогом для того, чтобы покинуть «дорогую» Калифорнию.

После переноса штаб-квартиры Oracle в Остин из Редвуд-Cити персонал компании сможет самостоятельно выбирать, откуда и в каком режиме продолжать работу: полностью или частично «на удаленке».

Офисы Oracle в Санта-Монике (Калифорния), Сиэтле, Денвере, Орландо, Флориде и Берлингтоне (Массачусетс) продолжат свою деятельность, пишет Bloomberg со ссылкой на документы, полученные регулирующими органами США от компании.

«Вау, действительно большое число компаний покидает штат», – так отреагировал на решение Oracle перенести свою штаб-квартиру Эрик Халлгримсон (Erik Hallgrimson), вице-председатель брокерской компании Cushman & Wakefield в Кремниевой долине.

Oracle вслед за HPE переберется в Техас

«Несмотря на то, что бизнес стремится покинуть Калифорнию, она по-прежнему остается местом, способствующим развитию инновационных компаний», – отметил в разговоре с Bloomberg Фил Махони (Phil Mahoney), исполнительный вице-председатель брокерской компании Newmark, проработавший в Кремниевой долине более 30 лет. По его словам, многие из компаний, покидающих Калифорнию, так или иначе остаются представленными в штате. Кроме того, главные «козыри» Калифорнии, позволяющие легко начать и развивать бизнес – от университетов мирового уровня до прекрасной погоды, никуда не делись, подчеркнул эксперт.

Губернатор Техаса Грег Эббот (Greg Abbot) приветствовал решение компании, опубликовав соответствующее сообщение в своем Twitter.

Постепенный уход из Калифорнии

По состоянию на май 2020 г. штат Oracle насчитывал 135 тыс. сотрудников. Первые шаги корпорации датируются 2018 г. Именно тогда Oracle под началом председателя совета директоров Ларри Эллисона (Larry Ellison) и ныне покойного главного исполнительного директора (CEO) Марка Херда (Mark Hurd) открыла кампус, рассчитанный на 10 тыс. работников, в Остине.

В 2019 г. корпорация также объявила, что ежегодная конференция Oracle Openworld для специалистов в области информационных технологий, в дальнейшем будет проводиться в Лас-Вегасе (Невада) вместо привычного Сан-Франциско.

Продолжение пути в облака

Решение о переносе штаб-квартиры принято на фоне смещения фокуса компании с разработки традиционного ПО на оказание облачных услуг. Затянувшийся процесс перехода к новой модели, как отмечает Bloomberg, стоил компании снижения выручки на протяжении двух финансовых лет.

По итогам II квартала 2021 финансового года, завершившегося 30 ноября 2020 г., выручка Oracle составила $9,8 млрд, что на 2% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль корпорации выросла на 6%, достигнув $2,44 млрд. Именно продажи облачных сервисов и услуг поддержки выступили основным драйвером роста бизнеса Oracle, достигнув $7,1 млрд, что на 4% больше, чем годом ранее.

Oracle ожидает роста продаж на уровне 2-4% по итогам текущего отчетного периода, который завершится в феврале 2021 г.

Кто еще бежал из Калифорнии

Пандемия коронавируса дала множеству компаний и заметных деятелей Кремниевой долины повод покинуть Калифорнию, которая славится высокими налогами и дорогостоящей недвижимостью.

Так, Hewlett-Packard Enterprise (HPE) объявила о своем решение перенести штаб-квартиру из Сан-Хосе (Калифорния) в пригород Хьюстона (Техас) в начале декабря 2020 г. Новая штаб-квартира HPE, как сообщалось ранее, должна разместиться в «новом ультрасовременном комплексе» компании, открытие которого должно состояться в начале 2022 г. Освободившиеся офисные площади займут сотрудники компании, работающие в оставшихся офисах на территории области залива Сан-Франциско. Кроме того, в Сан-Хосе продолжит работу инновационный хаб HPE. О числе вовлеченных в переезд сотрудников компания не сообщила, но пообещала обойтись без увольнений.

Ранее компания Palantir Technologies, разработчик программного обеспечения анализа данных, объявила о переносе своей штаб-квартиры из Пало-Альто в Денвер (Колорадо). Ее сооснователь – Джо Лонсдейл (Joe Lonsdale) – также озаботился переносом другого своего «детища» – венчурной компании 8VC – из Сан-Франциско в Остин (Техас).

Производитель электронных сигарет Juul Labs перебрался в Вашингтон из Сан-Франциско. Его примеру последовала Charles Schwab Corporation, одна из крупнейших американских банковских и брокерских компаний, перенеся штаб-квартиру в Уэстлейк (Техас).

Главный исполнительный директор (CEO) Dropbox Дрю Хьюстон (Drew Houston), по данным The Information, также распрощался с Сан-Франциско и поселился в Остине.

Сооснователь Tesla Илон Маск (Elon Musk) на этой неделе объявил о том, что переехал в Техас, «чтобы сосредоточиться на крупных проектах». Ранее предприниматель перенес свой частный благотворительный фонд в Остин из Калифорнии.

Как отмечает Bloomberg, переезд в Техас крайне выгоден состоятельным гражданам, ведь в этом штате с физических лиц не взимается подоходный налог. В то же время в Калифорнии прогрессивная шкала налогообложения. Ставка подходного налога для физлиц там может достигать 13,3% – это больше, чем в любом другом американском штате.

С появлением возможности перейти на удаленный режим работы, которую сегодня предоставляют многие компании, не только крупный бизнес и топ-менеджеры стремятся избавиться от калифорнийской «прописки» ради оптимизации расходов. Однако такой маневр может негативно сказаться на заработной плате. Как сообщал CNews, снижение размера оплаты труда в случае смены места жительства сотрудника на удаленке практикуют VMware, Facebook и Twitter. «Плата» за удаленку может составить 18% от зарплаты.

Все та же Dropbox с октября 2020 г. не требует от сотрудников физического присутствия на рабочем месте. Twitter и Square позволили персоналу оставаться на удаленке столько, сколько это необходимо. Microsoft, как ранее сообщало издание The Verge, внедряет гибридный режим работы, который позволит сотрудникам корпорации трудиться из дома по согласованию с начальством, причем даже после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии.