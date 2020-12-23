«Норникель» нашел электронную замену российским рублям

«Норникель» запустил собственные цифровые токены для расчетов со своими производственными партнерами. Они запущены на базе швейцарской блокчейн-платформы Atomyze и обеспечены всеми металлами, производимыми компанией. Первыми партнерами «Норникеля», согласившимися вести расчеты с ним в виртуальных деньгах, стали международные компании Traxys и Umicore.

Реальный рубль больше не нужен

Палладиевый фонд «Норникеля» Global Palladium Fund (GPF) представил цифровые токены, которые будут использоваться при реализации контрактов с рядом крупных промышленных партнеров компании. В числе международные товарно-сырьевые компании Traxys и Umicore – сделки с ними будут переведены в цифровой формат.

Токены «Норникеля» выпущены на цифровой блокчейн-платформе Atomyze. Представители компании уточнили, что решение по переходу на виртуальные деньги было принято «с целью обеспечения эффективности и прозрачности по всей цепочке поставок». «Токены, выпущенные на платформе Atomyze, позволят Глобальному палладиевому фонду эффективно и прозрачно реализовывать продукцию “Норникеля” широкому кругу покупателей, заинтересованных в цифровых решениях. Мы уверены, что это даст горнодобывающей промышленности возможность гарантировать ответственный выбор поставщиков», – отметил, вице-президент и руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля» Антон Берлин.

Что такое Atomyze

Atomyze – это цифровая платформа по «токенизацизации» промышленных активов. В ее основе лежит блокчейн-технология Hyperledger Fabric, а тестовый ее запуск состоялся в феврале 2020 г. в городе Цуг (Швейцария), центре инновационных разработок в сфере блокчейна.

«Норникель» стал первым эмитентом платформы Atomyze

Платформой управляет швейцарская компания Tokentrust AG, работающая в отрасли финансовых технологий, она же и запустила ее. Технология распределенного реестра, лежащая в основе Atomyze, дает возможность «переводить физические активы в цифровую форму и тем самым сокращает затраты, обеспечивает большую прозрачность и доступность», как сказано в заявлении «Норникеля».

В разработке платформы принимала участие корпорация IBM. Ее специалисты решали различные задачи, в том числе и вопросы интеграции механизма консенсуса BFT (Byzantine Fault Tolerant), который позволяет на базе Hyperledger Fabric реализовать систему с открытой моделью управления пользователями. К тому же, Atomyze была запущена в публичном облаке IBM Cloud.

Возможность использования Atomyze и токенов в России

В середине февраля 2020 г. Центробанк, по информации РБК, одобрил использование Atomyze промышленными предприятиями, но с оговоркой, что это станет возможным только после принятия в России закона о криптовалюте, он же – закон о цифровых финансовых активах (ЦФА). Документ был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г. и одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал его 31 июля 2020 г., и в силу он вступает 1 января 2021 г.

Во время тестирования платформы «Норникель» заявил, что станет первым ее эмитентом. Компания собирается использовать ее возможности «цифровизации» части контрактных объемов поставок. Токены, которые выпустил ее палладиевый фонд, обеспечены резервами всего портфеля металлов, производимых ею.

На первом этапе тестирования платформы были испытаны токены, обеспеченные палладием, кобальтом и медью. По прогнозам компании, суммарный объем цифровых активов, выпущенных в течение первого года, составит до 10% от общего объема продаж «Норникеля».

Добавим, что Traxys и Umicore, первые партнеры «Норникеля», согласившиеся вести расчеты в токенах, имели доступ к ним и платформе Atomyze еще на этапе тестирования.

Дальнейшая «токенизация» российской промышленности

О переходе различных российских сырьевых компаний к выпуску собственных токенов еще в июле 2020 г. говорил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, пишет ТАСС, первые стейблкоины могут быть представлены в первом полугодии 2021 г., после вступления в силу закона о ЦФА.

«Крупные российские компании заинтересованы в выпуске стейблкоинов. Это компании, которые занимаются добычей сырья, поставкой металлов, в том числе драгоценных металлов, на внутренний и на внешние рынки», – отметил Аксаков. Он подчеркнул, что платформы, позволяющие выпускать токены таким компаниям, уже существуют.

Закон о криптовалюте

Закон о ЦФА, действие которого на территории России начнется через несколько дней, дал определение криптовалюты и запретил ее использование в стране для оплаты товаров и услуг. По сути, виртуальные деньги с 1 января 2021 г. можно будет применять только в качестве объектов залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой.

Россиянам, не имеющим отношение к крупному бизнесу, использование криптовалюты будет грозить большими налогами и штрафами за их неуплату. Как сообщал CNews, в начале декабря 2020 г. Правительство России разработало законопроект, приравнивающий криптовалюту в России к имуществу, за которое необходимо платить налоги. Документ, как и закон о ЦФА. вступит в силу 1 января 2021 г.