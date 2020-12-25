Двух чиновников правительства арестовали из-за скандала вокруг «дочки» Veon

Два правительственных чиновников арестованы в Киргизии из-за скандала вокруг радиочастот

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии арестовал первого заместителя главы аппарата правительства страны Азамата Араева. Как сообщает киргизская служба «Радио «Свобода», Первомайский районный суд Бишкека санкционировал его арест до 12 января 2021 г.

Араев был арестован в рамках в расследования дела о незаконном переоформлении частот для сотового оператора Sky Mobile (торговая марка Beeline), который вместе с российским «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн») входит в группу Veon. До этого, в ноябре 2020 г. по этому же делу был арестован бывший глава аппарата правительства республики Самат Кылжыев.

Как «дочка» Veon хитрым образом получила 4G-частоты в Киргизии

Скандал вокруг радиочастот для Sky Mobile начался весной 2020 г. Оказалось, что Sky Mobile приобрел полосу частот шириной 200 МГц в диапазоне 2,5-2,7 ГГц у оператора кабельного телевидения «Ала-ТВ» за $1,8 млн. Данные частоты предназначались для технологии беспроводного телевещания стандарта MMDS, однако Госагентство связи разрешило Sky Mobile использовать их для технологии сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE.

Дом правительства Киргизии

Благодаря такому решению Sky Mobile избежал необходимости покупать частоты для LTE на аукционе. Ранее полоса частот шириной 15 МГц в диапазоне 800 МГц для технологии LTE была продана на аукционах за сумму 1 млрд сомов ($25 млн).

Череда арестов и отставок

В апреле 2020 г. Генпрокуратура начала доследственную проверку по данному поводу, после чего решение о переоформлении частот для Sky Mobile было отменено. В мае глава Госагентства связи Наталья Черногубова ушла в отставку, а на следующий день она оказалась под арестом.

За этим последовала череда арестов. Под стражей оказались бывший заместитель Натальи Черногубовой, двое сотрудников ГКНБ, заместитель председателя Госкомитета по информационным технологиям и связи (ГИТС, в его подчинении находится Госагентство связи) Максат Джылышбаев, директор по развитию и стратегии «Ала-ТВ» Дмитрий Ветлугин и учредитель данной компании Артур Халдаров.

Под ударом оказался и премьер-министр Киргизии Мухаммедкаллый Абылгазиев. Сначала из-за скандала с частотами он вынужден был уйти в отпуск, а затем, в июне, он ушел в отставку. Кроме того, по этому же делу прошли обыски у бывшего главы ГИТС Бакыта Шаршембиева, а замглавы ГКНБ Жакыпбек Байымбетов ушел в отставку.

След бывшего премьер-министра Киргизии

Депутат киргизского парламента Жанар Акаев считает, что следствие должно задавать вопросы и бывшему премьеру Абылгазиеву. По мнению депутата, задержание бывшего главы аппарата правительства Кылжыева поможет в раскрытии запутанных обстоятельств данного дела.

«Правда то, что в то время к премьер-министру Абылгазиеву приходили хозяева казахстанских сотовых операторов, казахские олигархи (речь идет о владельце группы «Верный капитал» Булате Утемуратове, который является партнером Veon в Казахстане и Киргизии, - прим. CNews), которые тайно договаривались с ним, - говорит Акаев. - Теперь он (Кылжыев, - прим. CNews) должен сообщить, о какой сумме шла речь между ними. В случае, если Кылжыев расскажет следствию о том, кто отдавал приказы, кто организовывал и кто потом приостановил это дело, то раскроются очень крупные политико-коррупционные связи».

Абылгазиев обвинения в свой адрес отрицает. Экс-премьер утверждает, что именно по его поручению в 2019 г. была проведена проверка в области радиочастотного спектра, которая и выявила спорную сделку.

Позиция группы Veon

В группе Veon ранее говорили, что сделка по покупке Sky Mobile частот у «Ала-ТВ» соответствовала высочайшим этическим и корпоративным стандартам». При этом компании неизвестно о каких-либо проблемах с регулирующих органами из-за этой сделки.

Отметим, что аресты из-за скандала вокруг радиочастот для «дочки» группы Veon продолжились после случившейся в Киргизии революции. В ноябре после парламентских выборов в стране начались массовые протесты, из-за которых президент Соронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку. По требованию протестующих из тюрьмы были выпущены экс-президент Алмазбек Атамбаев и политический деятель Садык Жапаров. Атамбаев затем вновь оказался за решеткой, а Жапарова избрали премьер-министром и он же стал и.о. президента страны.