Российские разработчики микроэлектроники попали под «налоговый маневр для ИТ»

В реестр за льготами

В России будет создан реестр отечественных разработчиков микроэлектроники, которым будут доступны существенные льготы из госбюджета на постоянно действующей основе. Соответствующее постановление №2392 от 31 декабря 2020 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано сегодня на сайте Правительства России.

Ведение нового реестра поручено Министерству промышленности и торговли России (Минпромторг). В постановлении перечислены все операции и услуги, выполнение которых дает российским компаниям право подавать заявки на включение в реестр.

Всем участникам реестра начиная с 1 января 2021 г. будут доступны соответствующие налоговые преференции, предусмотренные ранее в качестве комплекса мер поддержки отечественной ИТ-отрасли, в том числе, бессрочное снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6%, а также налога на прибыль с 20% до 3%.

Кто сможет претендовать на включение в реестр

В новый реестр войдут организации, «оказывающие услуги по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной продукции», в том числе, дизайн-центры микроэлектроники и радиоэлектроники. Льготы позволят этим компаниям снизить издержки, повысить конкурентоспособность на глобальном рынке, и в конечном итоге исключить существующую зависимость России от импортных средств производства и электронной компонентной базы, отмечается в опубликованном документе.

Власти создали реестр разработчиков микроэлектроники с доступом к налоговым льготам

Реестр будет доступен на официальном портале Минпромторга России. Записи реестра будут формироваться на основе таких сведений как название, регистрационный госномер и адрес компании, ее ИНН и адрес веб-сайта с описанием технических и функциональных характеристик выпускаемой радиоэлектронной продукции.

В реестр будут включаться компании, которые смогут подтвердить выполнение работ или оказание услуг – самостоятельное или в кооперации с другими компаниями, на территории России в таких областях как проектирование и разработка электронных компонентов и/или составных частей, проектирование и разработка электронной (радиоэлектронной) продукции и/или компонентов, корпусов, сложно-функциональных блоков, технологий электронной компонентной базы и продукции, ПО для электронных компонентов и радиоэлектронной продукции.

Сюда же войдут разработчики структур, логических и электрических принципиальных схем, топологии электронной компонентной базы, микро-электромеханических и оптоэлектронных устройств, изделий и технологий фотоники, систем и услуг по тестированию и верификации, а также разработчики средств проектирования компонентов или продукции, производства пластин с кристаллами по полному или частичному циклу (кроме фотошаблонов), сборки кристаллов в корпусе.

Основанием для исключения компании из реестра может быть заявление самой организации, установление ее несоответствия требованиям, а также выявление недостоверных сведений об организации, говорится в документе.

Налоговый маневр для ИТ-компаний

Меры по спасению российской ИТ-отрасли, существенно пострадавшей от пандемии COVID-19, были сформированы в марте 2020 г. по поручению Президента России Владимира Путина. В конце апреля 2020 г., как сообщал CNews, Минцифры сформировало перечень предложений по поддержке ИТ-бизнеса. В него, в частности, вошли предложения, сформулированные с участием ассоциаций «Отечественный софт», «Руссофт» и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) при участии крупнейших компаний отрасли.

В начале мая 2020 г. Владимир Путин пообещал рассмотреть ситуацию в российской ИТ-отрасли, и уже в конце июня 2020 г. в рамках обращения к стране Президент предложил резко и бессрочно снизить ставку страховых взносов для российских ИТ-компании с 14% до 7,6%. Предложение было оперативно переформатировано в законопроект с неофициальным названием «закон о налоговом маневре в ИТ». Владимир Путин подписал закон в конце июля 2020 г.

Комплекс мер господдержки ИТ-отрасли начиная с января 2021 г. включает снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и ставки налога на прибыль с 20% до 3%, для чего ИТ-компаниям необходимо получить госаккредитацию в Минцифры. Бессрочный налоговый маневр доступен для ИТ-компаний, выручка которых в размере не менее 90% складывается из поставок ПО и услуг по его разработке, интеграции и технической поддержке, а штат состоит из не менее чем семи сотрудников.

В дополнение к налоговому маневру, правительственная программа развития ИТ-отрасли включает пять направлений господдержки – такие как стимулирование спроса и внедрения инноваций через систему грантов, помощь стартапам и развитие государственно-частного партнерства, расширение кадровой базы отрасли.

В июне 2020 г. CNews также сообщил о предложении Правительства России о выделении льготных кредитов на сумму 2,5 млрд руб. для крупных российских ИТ-компаний, разрабатывающих и внедряющих отечественные ИТ-решения. Помимо этого, также было предложено выделить гранты на 1 млрд руб. на субсидирование спроса на продукцию отечественных разработчиков ПО. В развитие радиоэлектронной промышленности России в ближайшие два года также было предложено инвестировать 175 млрд руб.

В конце октября 2020 г. CNews зафиксировал в России небывало быстрый рост числа ИТ-компаний, которым резко потребовались льготы в рамках налогового маневра. Всего лишь за три месяца список аккредитованных Минцифры ИТ-организаций пополнился 700 новыми компаниями, хотя за период 2008-2020 гг. было зарегистрировано в общей сложности 11 тыс. таких компаний.

Аномальный рост числа аккредитаций новых ИТ-компаний сформировался, в том числе, за счет выделения ИТ-подразделений крупных российских корпораций из ритейла, нефтегазовой сферы, телекоммуникаций, перевозок и других отраслей, в самостоятельные ИТ-компании, которые в таком виде могли претендовать на льготы для ИТ-отрасли.