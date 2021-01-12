Российские банки: Цифровой рубль несет угрозу всей системе. Центробанк скрывает, для чего он нужен

Представители российского финрынка высказали свои сомнения и опасения, связанные с запуском цифрового рубля, который продвигает Центробанк. Они считают, что ЦБ не обозначил истинную цель внедрения виртуальной валюты, к тому же, по их мнению, он может нести угрозу всему банковскому сектору.

Опасный «крипторубль»

Российский финансовый рынок выразил сомнение в необходимости внедрения в стране цифрового рубля. Как пишет «Коммерсант», его представители отметили, что ЦБ до сих пор не сформулировал цель, ради которой он стремится запустить в России национальную цифровую валюту.

CNews писал, что ЦБ объявил о подготовке к эмиссии цифрового рубля еще в середине октября 2020 г., опубликовав соответствующий отчет. Тогда же он предложил участникам российского финрынка направить ему свое видение относительно этой идеи, но не позднее 31 декабря 2020 г. В докладе ЦБ об эмиссии цифрового рубля сказано, что он станет одной из так называемых «цифровых валют центральных банков» (ЦВЦБ; Central Bank Digital Currencies, CBDC) и будет обращаться дополнительно к уже существующим формам: наличным и безналичным рублям. В начале декабря 2020 г. зампред ЦБ России Алексей Заботкин подтвердил, что регулятор точно будет эмитировать цифровой рубль.

По данным «Коммерсанта», на просьбу регулятора отреагировали не все, но свои мнения о «крипторубле» направили ему, среди прочих, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) и Национальный совет по финансовому рынку (НСФР). Также свое мнение высказали и представители Национальной платежной ассоциации (НПА): «То, что там описано, вполне может быть решено имеющимися средствами, и в первую очередь нужно определиться с тем, для чего он нужен, а не с формами реализации проекта», – заявила исполнительный директор НПА Мария Михайлова.

В АЭД тоже считают, что нужно привести несколько задач, которые будет проще решить при наличии в обороте цифрового рубля. Ассоциация привела несколько примеров, как это реализовано в других странах: в частности, в Швеции цифровая валюта используется для компенсации сокращения наличных в обороте, а Китай при помощи цифрового юаня хочет полностью вытеснить оборот наличных денег.

Инициатива ЦБ по запуску крипторубля не понравилась участникам рынка

По словам председателя АЭД Виктора Достова, в банках считают, что с запуском цифрового рубля ЦБ выйдет на рынок напрямую и начнет конкурировать с коммерческими организациями. Ассоциация и НСФР также полагают, что «крипторубль» может угрожать всему банковскому сектору. «Введение цифрового рубля и конверсия части безналичных денег в цифровые рубли снизят ликвидность всей банковской системы, что пропорционально снизит объем потенциальных кредитных ресурсов в экономике в целом», – сказано в письме НСФР.

Кто еще видит опасность в цифровом рубле

С опаской в сторону цифрового рубля, по данным РБК, смотрят и аналитики Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики. По их мнению, его внедрение может привести «к потере центральными банками роли независимого участника финансового рынка, а в отдельных случаях новая форма валюты может оказать ненужное давление на коммерческих игроков или вовсе быть невостребованной».

Эксперты считают, что введение цифрового рубля в итоге может оказаться еще и неоптимальным расходом ресурсов, если его целевая аудитория будет вполне удовлетворена имеющимся у нее набором финансовых инструментов. Кроме того, еще один вариант национальной валюты может оказаться слишком сложным для населения страны, и в итоге он не будет востребован им.

В российских коммерческих банках тоже опасаются цифрового рубля. Как пишет РБК, глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял, что после внедрения виртуального рубля часть бизнеса может уйти от кредитных организаций к Центробанку. Зампред Сбербанка Анатолий Попов отметил, что цифровой рубль может спровоцировать гигантский отток средств из банков – по его предположению, он может составить от 2 до 4 трлн руб. за первые три года с момента его запуска.

ЦБ – не конкурент банкам

Центробанк, по данным ТАСС, не собирается соперничать с банками. Зампред ЦБ Алексей Заботкин еще в конце декабря 2020 г. заявил, что Банк России не рассматривает использование цифрового рубля для вкладов и кредитов.

Между тем, в начале декабря 2020 г. Заботкин утверждал, что ЦБ будет эмитировать цифровые рубли единолично. Он уточнил тогда, что цифровая валюта будет обязательством ЦБ. «Взаимодействие с участниками финансового рынка при распространении цифрового рубля для граждан и юридических лиц будет зависеть от модели, которая в итоге будет выбрана», – сказал он. При этом виртуальные кошельки не станут анонимными – это не позволит применять их для теневых операций.

Моделей распространения, о которых говорил Заботкин, всего четыре, и все они были рассмотрены в октябрьском докладе Центробанка. В случае применения «модели А» Центробанк создает ЦВЦБ, осуществляет ее выпуск, и открывает кошельки банкам для осуществления межбанковских расчетов и операций с ценными бумагами на платформе ЦВЦБ. У физических и юридических лиц доступ к ЦВЦБ отсутствует. Эта модель не планируется к дальнейшей проработке, поскольку не несет дополнительных преимуществ для граждан и бизнеса.

В случае «модели Б» Центробанк создает платформу, осуществляет выпуск ЦВЦБ и предоставляет прямой доступ к ЦВЦБ физическим и юридическим лицам со всеми дополнительными процедурами, включая открытие кошельков клиентам и осуществление по ним расчетов. Каждому клиенту открывается один кошелек в ЦВЦБ, расчеты по ним в ЦВЦБ осуществляются центральным банком напрямую с клиентами без участия банков/финансовых посредников. Центробанк также следит за предотвращением отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ).

«Модель С» схожа в предыдущей, при этом открытие кошелька и доступ к нему может осуществляться через банк или иного финансового посредника, подключенного к платформе. Банки или посредники обеспечивают клиентам ОД/ФТ/ФРОМУ, предоставление мобильных приложений для расчетов по кошелькам в ЦВЦБ и инициируют запросы на открытие кошельков и осуществление расчетов по поручению клиентов.

Наконец, в случае «модели D» Центробанк создает и запускает платформу ЦВЦБ, предоставляет доступ к цифровой валюте физическим и юридическим лицам. Далее все как в «модели В», плюс, банки и финансовые посредники осуществляют проведение процедур ПОД/ФТ/ФРОМУ, открытие кошельков клиентам на платформе ЦВЦБ, предоставление мобильных приложений для осуществления расчетов, а также расчеты в цифровой валюте по поручению клиентов.