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Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Бывший глава Минкомсвязи Константин Носков ушел с поста управляющего Санкт-Петербургской валютной биржи по собственному желанию всего через четыре месяца после прихода на эту должность. Дальнейшие планы экс-министра неизвестны.

По собственному желанию

Экс-министр Минцифры (при нем — Минкомсвязи) Константин Носков, с сентября 2020 г. возглавлявший Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ) в должности управляющего, покидает свой пост по собственному желанию. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информацию СПВБ.

Константин Носков занимал пост руководителя Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с мая 2018 г. по январь 2020 г. Он покинул эту должность в январе 2020 г., одновременно с ушедшим в отставку премьер-министром Дмитрием Медведевым и прежним составом Правительства. На смену Носкову был назначен нынешний глава Минцифры Максут Шадаев.

Носков занимал должность управляющего «санкционной» биржи всего четыре месяца. В декабре 2019 г. агентство ТАСС сообщило о том, что Санкт-Петербургская валютная биржа стала торговой площадкой для компаний из так называемого «санкционного списка» Минфина США.

Информация о дальнейших планах Константина Носкова не озвучивается, в пресс-службе биржи отказались от комментариев на эту тему. По данным TAdviser, Носков заявил о причинах увольнения следующее: «разошлись в видении перспектив с акционерами».

Этапы биографии Константина Носкова

Константин Носков родился в 1978 г. в поселке Октябрьский Устьянского района Архангельской области. В 2000 г. окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и магистратуру Высшей школы экономики по специальности «Стратегическое управление».

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Константин Носков в бытность на посту главы Минкомсвязи

В 2000-2001 гг. Носков был экономическим аналитиком программы «Большие деньги» телеканала НТВ. В 2001-2008 гг. работал в Минэкономразвития и торговли России. В 2001-2004 гг. занимал должности главного специалиста, замначальника отдела, начальника отдела программ экономического развития департамента программ развития экономики и сотрудничества с международными финансовыми организациями. В 2004-2008 гг. был замдиректора департамента стратегии социально-экономических реформ, замдиректора департамента бюджетирования по результатам и сводного финансового баланса.

В 2008-2011 гг. Носков работал в Правительстве России — сначала в качестве замдиректора департамента госуправления, регионального развития и местного самоуправления, в 2009-2011 гг. на должности директора департамента информационных технологий и связи.

30 ноября 2012 г. Носков был назначен руководителем Аналитического центра при Правительстве России.

Константин Носков возглавил Минкомсвязи (ныне Минцифры) в мае 2018 г., где сменил на этом посту Николая Никифорова, занимавшего кресло главы Минкомсвязи с 2012 г. Носков покинул эту должность в январе 2020 г.

При Носкове завершилась реализация ряда крупных федеральных проектов, начатых при его предшественнике Никифорове, таких как переход на цифровое ТВ, акционирование Почты России, отмена национального и внутреннего роуминга по России и др.

До Константина Носкова СПВБ возглавлял Павел Бунин, бывший глава Российского союза автостраховщиков (РСА). Он занимал эту должность, начиная с июля 2019 г.

Чем известна Санкт-Петербургская валютная биржа

Санкт-Петербургская валютная биржа была создана в 1992 г. Биржа не раскрывает состав своих акционеров, однако, по данным «Интерфакса», в 2019 г. замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что основными ее владельцами станут Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и Промсвязьбанк, которые в тот момент находились на стадии выкупа долей у прежних акционеров биржи.

В мае 2020 г. стало известно, что РНКБ вышел из капитала СПВБ. В конце августа 2020 г. Промсвязьбанк приобрел 10,97% акций биржи, которые ранее принадлежали Международному банку Санкт-Петербурга. Банк России по состоянию на конец августа 2020 г. являлся владельцем 8,9% уставного капитала биржи.

В настоящее время на СПВБ проходят сделки прямого репо с Банком России, а также аукционы и торги по размещению денежных средств на депозиты в уполномоченных банках (средства Пенсионного фонда России, бюджета Санкт-Петербурга, ФАУ «Главгосэкспертиза России», депозитные операции Федерального казначейства).

В апреле 2020 г. на биржу были допущены к размещению облигации «Комкора» — основного операционного актива телекоммуникационного холдинга «Акадо» группы «Ренова», в отношении которой, а также ее владельца Виктора Вексельберга, введены санкции.

В мае 2020 г. «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя Минфина рассказывал о том, что министерство планирует размещение выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) на этой бирже.



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