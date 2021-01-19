Русскоязычный хозяин крупнейшего криминального рынка даркнета закрывает проект и наставляет хакеров не стремиться к богатству

Крупнейшая площадка для торговли крадеными данными о кредитных картах, закрывается 15 февраля 2021 г. Владелец «уходит на давно заслуженный покой», предположительно заработав много миллионов.

Все данные будут удалены

Киберкриминальный рынок даркнета Jocker's Stash объявил о скором прекращении деятельности. Его владелец обещает удалить все данные с серверов 15 февраля 2021 г.

Появившаяся в 2014 г. площадка специализируется на торговле краденными данными кредитных карт и на данный момент является крупнейшим в мире маркетом подобного рода. Характерной особенностью Joker's Stash считается тот факт, что в большей части случаев он предлагает максимально «свежий» товар и значительная часть данных, находящихся в обороте на этом рынке, носит эксклюзивный характер.

Однако в последние месяцы дела у Joker's Stash шли хуже, чем раньше. И количество, и качество платежных данных, размещенных в базе рынка, стало падать по мере того, как конкурирующие площадки начали публиковать у себя все нарастающее количество CNP-данных. CNP — это информация о транзакциях без физической верификации платежной карты; осуществляются при покупках онлайн. В последние полгода снизилось и количество данных непосредственно о картах. По сравнению с июлем 2020 г. падение составило более 250%.

Криминальный рынок Joker’s Stash закрывается

Впрочем, за весь прошлый год на Joker's Stash загрузили данные о более чем 40 млн платежных карт, по большей части снятых с помощью вредоносного ПО с кассовых аппаратов (точек продаж) в физических магазинах.

По данным экспертов компании Gemini Advisory, Joker's Stash принес своим выгодоприобретателям не менее $1 млрд. Владелец, общающийся на подпольных форумах и на английском, и на русском языках, является поклонником криптовалют, в которых и держит большую часть накоплений. Учитывая, что стоимость Bitcoin в последние несколько недель резко подскочила, состояние администратора Joker's Stash также очевидным образом выросло.

Экзистенциальный кризис

С другой стороны, Joker's Stash стал привлекать повышенное внимание правоохранительных органов. В самом конце 2020 г. Европол и национальные силовые агентства смогли вывести из строя часть внешней инфраструктуры маркета, но он быстро восстановил работу. Очевидно, впрочем, что этим действия правоохранителей против Joker's Stash не ограничатся, так что и расследование, и новые попытки нейтрализовать ресурс будут продолжаться и дальше.

Вероятно, чтобы не искушать судьбу, владелец маркета и решил уйти «на давно заслуженный покой», как он сам сообщил пользователям. Любопытно, что в конце своего прощального письма администратор обращается к «молодым и зрелым кибергангстерам» со словами, что «даже все деньги мира не сделают вас счастливыми» и что «все самое ценное в этой жизни достается бесплатно» (free).

Владелец Joker’s Stash объявил также, что ни в коем случае не собирается открывать ресурс заново. Видимо, это сказано, чтобы пресечь возможную активность самозванцев.

«Либо автор действительно впал в экзистенциальный кризис, либо использование слова free в контексте всего самого ценного может означать не только бесплатность, но и свободу, которую создатель Joker's Stash рискует потерять, — считает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Киберпреступники сворачивают деятельность главным образом тогда, когда риски перестают окупаться. Но в данном случае причин для закрытия может быть сразу несколько. В любом случае, место Joker's Stash быстро займут другие подобные площадки. Говорить о том, что с его закрытием риски снизятся, не приходится вовсе».