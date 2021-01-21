Российская криптобиржа загадочно закрывается

Российская криптобиржа, объявившая о хакерской атаке в конце декабря 2020 г., закрывается. За возможность частичного возмещения потерь пользователей просят предоставить явно избыточное количество личных данных, что вызывает множественные подозрения.

Не могу работать в таких условиях

Российская криптобиржа Livecoin объявила о закрытии после кибератаки, которую претерпела в декабре 2020 г. «Нашему сервису нанесен тяжелейший технический и финансовый ущерб. В этих условиях продолжать вести операции представляется совершенно невозможным, так что мы приняли тяжелое решение свернуть деятельность и выплатить оставшиеся средства клиентам», — говорится на новом сайте криптобиржи (livecoin.news). Возмещение обещают всем, кто подаст заявки до 17 марта 2021 г.

В конце 2020 г. руководство биржи сообщило о том, что в ночь с 23 на 24 декабря площадка подверглась интенсивной, «тщательно спланированной» кибератаке. В результате нее злоумышленники сначала резко повысили обменные ставки (цена биткоина, например, доходила до $2 млн при стоимости около $23,8 тыс. на момент публикации материала), после чего начали активно выводить средства.

Непосредственно перед взрывным ростом курса основных криптовалют Livecoin без предупреждения лишила всех пользователей возможности вывода средств на свои кошельки. Через некоторое время на главной странице биржи появилось объявление с просьбой к пользователям не переводить средства на адреса кошельков на криптобирже и не использовать API.

Криптобиржа Livecoin сворачивает деятельность при странных обстоятельствах

Также администраторы сервиса сообщили, что «полностью утратили контроль» над всей инфраструктурой, включая каналы связи с клиентами через социальные медиа, поэтому ни остановить атаку, ни сообщить о ней пользователям не представлялось возможным.

Любопытная деталь: специалисты компании «РБК-крипто» выяснили, что криптовалюта с Livecoin выводилась на те же кошельки, что и деньги, украденные у лондонской криптобиржи EXMO, потерявшей 5% всех активов, хранившихся в «горячих» кошельках.

Сотрудники EXMO, узнав о произошедшем с Livecoin, попытались выйти на связь с исполнительным директором российской биржи Светланой Гейлер, но сразу после этого ее профиль в Telegram по неизвестной причине был удален.

Очень странные дела

Странности этим не ограничиваются. Остается непонятным, как злоумышленники смогли вывести средства с завышенной стоимостью.

Условия, которые операторы биржи выдвинули желающим получить выплаты, также выглядят как минимум сомнительно. Пользователям потребуется подтвердить наличие аккаунта на Livecoin, предоставить информацию о своем первом депозите, доказать происхождение средств, указать все подробности об устройстве, которое использовалось для ввода логина, а самое главное — подтвердить свою личности вплоть до скана паспорта, селфи с паспортом, видеоподтверждения и указания физического адреса.

В различных дискуссиях в Twitter и Telegram пользователи высказывают самые разные подозрения — в диапазоне от того, что никакой атаки не было, и что речь идет о попытке мошеннического выхода из бизнеса; подобных случаев на крипторынке было великое множество. Также встречаются предположения, что запрос предоставить избыточное количество персональных данных может исходить не от создателей криптобиржи, а от взломавших их хакеров.

Примерный объем потерь Livecoin, по версии The Block Research, составляет от $3,3-5,4 млн.

«Крайне сомнительно, чтобы для возмещения средств действительно потребовались все эти данные, — считает Алексей Водясов, технический директор компании SEC Consult Services. — Верифицировать аккаунты можно и без таких подробностей, так что подозрения в том, что дело может быть нечисто, как минимум оправданы. Можно с уверенностью сказать, что предъявив такие требования, операторы Livecoin, если это и вправду они, отсекают довольно значительное число желающих вернуть свои кибервложения. Такое количество личных сведений скорее будет интересовать именно киберкриминал, а не легитимную криптобиржу. Подобные запросы вписываются в шаблоны социальной инженерии».