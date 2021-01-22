Сбербанк регистрирует собственную криптовалюту

Банк России получил от Сбербанка заявление на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственной криптовалюты. Она может заработать весной 2021 г., но в каких именно сферах виртуальная валюта «сберкоин» будет использоваться, достоверно пока неизвестно. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов считает, что самое простое применение токенов банка – это цифровой вексель.

Блокчейн Сбербанка на подходе

Сбербанк обратился в Банк России с заявлением на регистрацию собственной блокчейн-платформы, при помощи которой он собирается эмитироваать свою криптовалюту. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления банка Анатолия Попова, до запуска крипты Сбербанка остаются считанные месяцы – она может появиться весной 2021 г.

Заявление банк направил еще в начале января 2021 г., но сообщил об этом Анатолий Попов лишь сейчас. «Сбербанк подал заявку в Банк России на регистрацию своей блокчейн-платформы в первых числах января, так как цифровые финансовые активы в соответствии с законом можно выпускать на зарегистрированной площадке. Технологически банк готов к работе с такой фиатной валютой, мы у себя внутри протестировали и увидели, что это решение работает», – сказал он.

На момент публикации материала заявка Сбербанка находилась на рассмотрении в Центробанке (ЦБ). Эта процедура занимает 45 дней с момент подач заявления, и в итоге ЦБ либо зарегистрирует новую платформу, либо передаст Сбербанку свои замечания, которые нужно будет исправить.

Название и сроки запуска

Достоверно о планах Сбербанка выпустить свою виртуальную валюту стало известно в начале декабря 2020 г. Тогда об этом сообщил глава банка Герман Греф, отметив, что новая криптовалюта будет называться «сберкоин».

Ждать сберкоин от Сбербанка осталось недолго

Тогда же были обозначены примерные сроки запуска проекта – в течение 2021 г. Анатолий Попов уточнил, что ждать сберкоин стоит весной 2021 г., и попутно подтвердил выбор названия для токенов. «Есть большая вероятность, что весной уже получится этот проект запустить. Есть еще один вопрос, который пока не разрешился до конца – это вопрос с налогообложением ЦФА, но мы надеемся, что он прояснится», – сказал топ-менеджер Сбербанка.

Однако первым об интересе, проявляемом Сбербанком к созданию собственной цифровой валюты, рассказал директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. В августе 2020 г. он сообщил, что сберкоин будет относиться к категории так называемых «стейблкоинов» – виртуальных монет, привязанных к реальным валютам. В этом случае Sbercoin будет иметь фиксированную рублевую стоимость.

Анатолий Попов не стал уточнять, станут ли новые токены Сбербанка стейблкоинами. «Самое простое применение сберкоина – это цифровой вексель», – сказал он.

Законность новой криптовалюты

Аббревиатура ЦФА, упомянутая Анатолием Поповым, расшифровывается как «цифровые финансовые активы». Так криптовалюта обозначается в новом законе, регулирующем использование цифровых денег на территории России – он вступил в силу 1 января 2021 г. Как сообщал CNews, законопроект (на тот момент) с номером 419059-7, разработанный в марте 2018 г., был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г. Совет Федерации рассмотрел его спустя два дня, а подпись Президента России Владимира Путина появилась на нем 31 июля 2020 г., после чего он стал Федеральным законом № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Документ определяет, что ЦФА могут быть объектом залога и сделок купли-продажи. Также он допускает возможность их обмена, но полностью запрещает использовать их для оплаты товаров и услуг. Подробнее о всех разрешениях и ограничениях, предусмотренных новым законом, читайте в материале CNews.

Дополнительно стоит напомнить, что все россияне, кто так или иначе связан с криптовалютой, могут столкнуться с угрозой тюремного заключения. CNews писал, что в ноябре 2020 г. Министерство финансов России выступило с предложением сажать россиян в тюрьму за нарушение правил обращения криптовалют. Ведомство даже подготовило пакет поправок сразу к двум российским кодексам – Уголовному и Уголовно-процессуальному, согласно которым владельцы криптовалют могут лишиться свободы на срок до трех лет.

Всего же власти предусмотрели несколько видов уголовного наказания, в зависимости от тяжести преступления. Так, помимо временного «переезда» в места не столь отдаленные, владельцам криптовалют грозят штрафы до 2 млн руб. и принудительные работы на срок до пяти лет.