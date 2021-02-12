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При загадочных обстоятельствах погиб основатель «Караван-телекома» и криптобиржи Garantex

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур
Станислав Другалев, 40-летний основатель «Караван-телеком» и криптобиржи Garantex, загадочно погиб в Дубае при невыясненных обстоятельствах. У полиции страны до сих пор нет окончательной версии относительно событий, повлекших за собой смерть бизнесмена.

Загадочная смерть

В Дубае трагически погиб 40-летний российский предприниматель Станислав Другалев, сооснователь и член правления криптовалютной биржи Garantex, основатель, бывший владелец и гендиректор компании «Караван-телеком». Об этом CNews сообщили представители Vinci Agency.

В качестве официальной причины смерти 7 февраля 2021 г. сообщается о падении Станислава Другалева с моста на дорожной развязке в Дубае, однако события, которые повлекли за собой смерть бизнесмена, все еще выясняются правоохранительными органами. Местонахождение личных вещей и электронных устройств Станислава Другалева до сих пор неизвестно.

В последние годы Станислав Другалев занимался запуском и развитием ИТ-компаний. В частности, после продажи компании Caravan Aero (АО «Караван аэро») компании Rusonyx в конце 2018 г., Другалев занялся запуском криптовалютной биржи Garantex, предоставляющей услуги в России и других странах мира.

В интернете есть ряд критических публикаций с негативными отзывами о работе биржи Garantex, где основателей площадки обвиняют в мошенничестве. Не исключено, что бизнес Другалева в последнее время испытывал определенные сложности, а сам Другалев находился под определенным психологическим давлением. Впрочем каких-либо связанных с ним свежих уголовных дел или судебных разбирательств — как в России, так и за рубежом — поисковые системы не обнаруживают.

Коллектив CNews выражает соболезнование родным и коллегам Станислава Другалева.

Биография Станислава Другалева

Станислав Другалев родился 3 июля 1980 г. в Москве. В 2004 г. окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, имеет степень магистра менеджмента.

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Станислав Другалев, основатель «Караван-Телеком» и Garantex

С 1998 г. являлся гендиректором компании Caravan (АО «Караван-телеком), одного из старейших российских хостинг-провайдеров (на рынке с 1996 г.).

В 2005 г. принимал участие в реализации проекта информационно-аналитического центра Департамента образования Москвы по подключению московских школ к интернету.

В 2008 г. Caravan запустила в эксплуатацию комплекс дата-центров Telehouse Caravan, который одним из первых в России получил сертификацию категории надежности Tier III. По итогам 2011 г. компания «Караван» входила в Топ-20 рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ЦОД, 2011».

Осенью 2014 г. в рамках трансформации бизнеса компания Caravan под руководством Станислава Другалева запустила центр облачных решений Caravan Aero, а также приняла решение о продаже непрофильных активов.

Станислав неоднократно был участников круглых столов CNews, давал интервью корреспондентам CNews о состоянии и перспективах рынка облачных решений в России.

В ноябре 2018 г. компания Rusonyx сообщила о приобретении компании Caravan Aero. Компания продолжила работу под торговой маркой «Караван аэро», сосредоточившись на развитии облачных технологий и предоставления облачных услуг.

Сообщения о начале работы криптобиржи Garantex впервые появились в марте 2019 г. На сайте криптобиржи сведений о ее основателях нет, однако в открытых источниках помимо Станислава Другалева в числе учредителей Garantex, имеющей эстонскую юрисдикцию, также фигурирует предприниматель Сергей Менделеев.

Станислав Другалев увлекался спортом, любил путешествия.



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