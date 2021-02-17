Власти придумали новый повод блокировать сайты без суда

В России могут начать блокировать сайты по заявлению россиян о размещении на нем недостоверной информации о совершении ими преступлений. Решение суда для этого не потребуется – достаточно будет прокурорской проверки. Законопроект о новой мере борьбы с клеветой в Сети внес в Госдуму Сергей Боярский, автор закона о санкциях против иностранных сайтов.

Блокировка сайтов без суда «во благо россиян»

Группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, позволяющий блокировать веб-сайты без суда. Документ предлагает ограничивать таким образом доступ к ресурсам, распространяющим недостоверную информацию о россиянах, связанную с необоснованным обвинением их в совершении преступления. Иными словами, речь о клевете в интернете.

Законопроект под названием «О внесении изменения в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"» был внесен в Госдуму 16 февраля 2021 г. На момент публикации материала дата его рассмотрения в первом чтении установлена не была. Авторы документа – первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский (сын известного артиста, «Единая Россия»), член комитета по регламенту Андрей Альшевских («Единая Россия»), глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев (бывший футбольный тренер, «Справедливая Россия») и член комитета Госдумы по аграрным вопросам Игорь Станкевич («Единая Россия»).

Сергей Боярский, пишет ТАСС, пояснил, что законопроект разрабатывался с целью защиты россиян от клеветы и необоснованных обвинений в совершении тех или иных преступлений. «Уголовный кодекс с декабря 2020 г. предусматривает ответственность за распространение клеветы в интернете. Но реальность такова, что судебное разбирательство может затянуться, а необоснованное, несправедливое клеймо преступника останется с невиновным человеком практически навсегда. А главное – ответственность клеветника не всегда означает опровержение обвинений», – сказал депутат.

Возможностей для досудебной блокировки сайтов прибавится

Сергей Боярский, что важно, также стоит за законопроектом об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ, осуществляющих цензуру против российских СМИ.

Обоснование для блокировки

«Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" новой статьей, предусматривающей возможность принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления», – говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно тексту законопроекта, после вступления его в силу основанием для блокировки того или иного сайта без судебного на то решения будет являться лишь заявление физлица в прокуратуру о том, что на этом сайте размещены недостоверные сведения о его причастности к совершению преступления. В заявлении также должна быть просьба о принятии мер по удалению этой информации.

К заявлению, говорится в законопроекте, нужно приложить нотариально заверенную копию сайта или его страницы. Помимо этого, можно приложить некие «иные документы, подтверждающие недостоверность размещенной информации». При этом в тексте документа не сказано, о каких документах идет речь.

Госдума пока не приступала к рассмотрению законопроекта

На проверку обоснованности предоставленных данных у прокуратуры будет 10 дней. В случае обнаружения неполноты сведений, неточностей или ошибок в заявлении прокурор или его заместители вправе направить заявителю в течение трех рабочих дней с момента получения заявления уведомление об уточнении представленных сведений.

По итогам этой проверки будет составлено заключение о наличии или отсутствии оснований для принудительного удаления с сайта клеветы на заявителя. Еще пять дней потребуется на проверку генпрокурором России или его заместителем обоснованности заключения прокуратуры, и если обоснованность подтвердится, то будет составлено обращение в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению ложной информации с сайта.

Мнение автора

Комментируя регистрацию своего законопроекта, Сергей Боярский сообщил: «Еще в 2019 г. более половины опрошенных россиян заявляли, что лично сталкивались с нарушением своих прав в интернет-пространстве, а в прошлом году из-за вынужденного перевода нашей жизни в онлайн, связанного с пандемией коронавируса, этот показатель даже вырос. Это и травля, и преследование в сети – так называемый киберсталкинг, и недобросовестная конкуренция и даже, к сожалению, голословные обвинения людей в совершении ими уголовных преступлений».

«Правонарушители чувствуют свою вседозволенность, злоупотребляя принципом "что не запрещено – то разрешено". Фактически, рядовой пользователь интернета сегодня по-прежнему остается один на один с такими проявлениями, и эта тенденция только возрастает», – подытожил Боярский (цитата по РАПСИ).

В тюрьму за клевету

Документ, поданный на рассмотрение в Думу Боярским и другими депутатами, напрямую связан с законом об уголовной ответственности за клевету в интернете. Его рассмотрение, принятие и вступление в силу было молниеносным – властям потребовалось на это всего две недели.

CNews писал, что этот закон (на тот момент еще законопроект) был внесен в Госдуму зампредом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрием Вяткиным 14 декабря 2020 г. Предложенная Вяткиным инициатива предлагала внести поправки в ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета). Подготовленная депутатом пояснительная записка гласила, что в нынешних реалиях клевета может распространяться и в Сети, а тот или иной веб-сайт может не относиться к СМИ, даже если его аудитория «значительно превосходит по охвату традиционные средства массовой информации».

Закон о двух годах заключения за клевету в Сети приняли всего за две недели

Спустя всего два дня, 16 декабря 2020 г., документ прошел первое чтение в Госдуме, а второе и третье преодолел за один день, 23 декабря 2020 г. Одобрение Совета Федерации он получил 25 декабря 2020 г., а Президент России Владимир Путин подписал его 30 декабря 2020 г.

Согласно новому закону, теперь клевета в интернете, СМИ или в публичном выступлении будет грозить штрафами в размере до 1 млн руб. Альтернативная мера наказания – обязательные работы на срок до 240 часов, принудительные работы до двух лет, плюс тот, кого обвинили в клевете в Сети, может получить арест на два месяца или отправиться в тюрьму на два года.