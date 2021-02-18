Facebook заблокировал СМИ целого континента

Facebook провела массовую блокировку австралийских СМИ в своей соцсети в ответ на требование властей страны платить им за их контент. Теперь новости из Австралии нельзя не только публиковать в Facebook, но и делать репосты с ранее опубликованными сообщениями. Требования властей распространяются еще и на Google, но он, в отличие от Facebook, решил подчиниться им.

Борьба Facebook с властями

Компания Facebook заявила о полной блокировке в одноименной социальной сети всех без исключения австралийских СМИ. Она опубликовала заявление об этом на своем сайте, и в нем сказано, что ее ответ на изменения в законодательстве Австралии.

В начале 2021 г. власти Австралии опубликовали законопроект, согласно которому Facebook должна будет выплачивать зарегистрированным в этой стране средствам массовой информации деньги в качестве платы за размещение их новостного контента на своих платформах. В законопроекте также упомянут и интернет-гигант Google, к которому предъявляются точно такие же требования.

На момент публикации материала законопроект правительства Австралии еще не был принят, так что Facebook нанесла упреждающий удар. Она внесла изменения в свои правила, и теперь все проживающие в Австралии пользователи сети больше не имеют права публиковать ссылки на новостные сайты страны. также они больше не могут просматривать международные и местные новости, находясь в Facebook. Репост чужих записей, содержащих новостной контент из Австралии, тоже под запретом.

Основатель Facebook Марк Цукерберг

Примечательно, что пользователи Facebook из всего остального мира тоже попали под новые ограничения. Если им захочется почитать австралийские новости, им придется использовать для этого другие сайты – в их ленте на Facebook такой контент больше не появится.

Часть перечисленных ограничений можно обойти при помощи VPN.

Заявление Facebook о блокировке австралийских СМИ

Законопроект, так сильно не понравившийся Facebook, комитет по экономическому законодательству Сената Австралии передал на рассмотрение в федеральный парламент страны 12 февраля 2021 г. с рекомендацией принять его без изменений. Рассмотрение законопроекта было назначено на 16 февраля 2021 г., но позже было перенесено на неопределенный срок. Власти Австралии в настоящее время ведут переговоры с руководством Facebook и Google – в частности, главный казначей страны Джош Фрайдендерг (Josh Frydenberg), с его слов, продолжает «конструктивный диалог» с основателем Facebook Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg). Об этом он написал в своем Twitter.

Пощады не будет

Действия Facebook затронули далеко не только новостные СМИ Австралии – от них пострадало несколько десятков общественных и правительственных организаций страны. В числе пострадавших оказались, помимо прочих, госметеобюро и национальное профсоюзное движение Австралии.

Страницы этих организаций, размещенные в сети, попали под блокировку, как и ряд страниц медицинских учреждений Австралии. На момент публикации материала Facebook сняла ограничения с них, признав, что к австралийским СМИ они отношения не имеют.

Несмотря на продолжающиеся переговоры с руководством Google и Facebook, правительство Австралии не намерено менять свое решение о принятии законопроекта, который оно называет «медиакодексом». Об этом на пресс-конференции в Канберре сообщил все тот же Джош Фрайденберг, упомянув и ситуацию вокруг блокировки страниц организаций Австралии, не являющихся средствами массовой информации.

Твит казначея Австралии о его переговорах с Цукербергом

«Актуальные события дают понять, какой огромной властью владеют цифровые гиганты. Они тесно связаны с нашей экономикой, однако правительство Скотта Моррисона (Scott Morrison, премьер-министр Австралии с августа 2018 г.), все еще собирается принять медиакодекс. Мы хотим, чтобы интернет-гиганты выплачивали медиакомпаниям гонорар за их уникальный журналистский контент», – заявил главный казначей Австралии.

Фрайденберг не преминул высказать свое личное мнение о решении Facebook по блокировке австралийских СМИ. Он назвал его «бесполезным и неправильным».

С Google все проще

Если Facebook отреагировала на грядущие изменения в австралийском законодательстве, напрямую влияющие на нее, резко негативно, то Google ее в этом не поддержал. ИТ-гигант пошел совершенно другим путем и, как пишет The Guardian, заранее подчинился условиям еще не принятого медиакодекса.

Google заключил сделку с медиа-корпорацией News Corp Руперта Мердока (Rupert Murdoch) на право использовать материалы с ее сайтов. Стороны подписали партнерское соглашение сроком на три года, в результате которого Google будет оплачивать журналистику с новостных сайтов всего мира, включая Wall Street Journal, Times и Australian.

Сделка, которая предполагает получение News Corp «значительных платежей» за размещение новостных агентств на платформе Google News Showcase, включает ряд других инвестиций от Google, в том числе «значимый вклад в видеожурналистику» и разработку специализированной платформы подписки, подробности о которых не раскрываются. Сумма сделки на момент публикации материала тоже оставалась неизвестной.

Microsoft могла прийти на замену

На заключение соглашения между Google и News Corp, по данным Guardian, могла повлиять корпорация Microsoft. В начале февраля 2021 г. она публично заявила о готовности заменить Google в Австралии, если тот примет решение не подчиняться условиям нового медиакодекса.

Аналогичное высказывание позволил себе и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. По данным портала ApNews, Моррисон провел переговоры по замене Google в качестве основного поисковика в стране на Bing с генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой (Satya Nadella).

Дела у Bing в Австралии идут не лучшим образом

«Уверяю, Microsoft вполне уверена в том, что положение австралийцев от этого не ухудшится. Это крупные технологические компании, и я думаю, что для Австралии важно то, что мы устанавливаем правила, которые подходят нашим людям», – заявил Моррисон.

Если бы сделка Google с News Corp не состоялась, у Bing, фирменного поисковика Microsoft, была бы возможность занять основную долю рынка поисковых систем в Австралии. На январь 2021 г. он удерживал лишь 3,62%, тогда как у Google было 94,45% (статистика StatCounter).