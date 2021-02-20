Экс-сотрудников ФСБ посадят на долгие годы за взятки в биткоинах

Экс-сотрудники ФСБ Алексей Колбов и Сергей Белоусов могут сесть в тюрьму на 13 и 10 лет. Они вымогали десятки миллионов рублей в биткоинах у бывшего главы издательства «Известия» Эраста Галумова, угрожая «сшить» ему дело и объявить его сына в международный розыск. Сам Галумов тоже оказался в тюрьме, но по другому делу – его признали виновным в особо крупном мошенничестве.

Вместо биткоинов – тюремные нары

Россияне Сергей Белоусов и Алексей Колбов могут сесть в тюрьму за биткоины. Государственное обвинение, по данным РБК, запросило для них 10 и 13 лет заключения соответственно. Колбов и Белоусов – бывшие сотрудники Следственного управления ФСБ России (СУ ФСБ). Они обвиняются в вымогательстве взятки в размере 65 млн руб. в биткоинах у семьи бывшего гендиректора издательства «Известия» Эраста Галумова.

По информации пресс-секретаря Второго западного окружного военного суда Ирины Жирновой, в ходе заседания суда гособвинение попросило приговорить обоих подсудимых не только к длительному лишению свободы, но и к лишению воинских званий – «майора» у Белоусова и «капитана» у Колбова. При этом прокурор не стал запрашивать дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку, по его мнению, выплачивать его в итоге придется не арестованным, а их семьям.

На момент публикации материала вердикт суда о наказании бывших ФСБшников вынесен не был. Также в случае удовлетворения ходатайства гособвинения о присуждении длительных сроков заключения обоим обвиняемым суду нужно будет решить, в какой колонии они будут отбывать наказание – строгого или общего режима.

Сергей Белоусов (слева) и Алексей Колбов

Алексей Колбов и Сергей Белоусов работали в 7 отделе СУ ФСБ. Он специализируется на борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий. Колбов вышел в отставку в 2018 г. Для СУ ФСБ это первый случай за всю историю подразделения, когда его сотрудники были обвинены в коррупции.

Десятки миллионов в биткоинах

Колбов и Белоусов попались на вымогательстве взятки в апреле 2019 г. Жалобу на них подал Александр Галумов – сын Эраста Галумова, проходившего на тот момент по делу крупном мошенничестве и находившемся тогда в СИЗО «Лефортово». Его арестовали в феврале 2018 г., а в ноябре 2020 г. Галумов-старший получил шесть лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.

Галумов-младший заявил тогда, что Колбов и Белоусов вымогали у его отца 65 млн руб. в биткоинах. Как сообщал «Коммерсант», в феврале 2018 г. Белоусов лично обращался в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством об аресте Эраста Галумова, а затем несколько раз требовал продлить срок его ареста.

Бывшие ФСБшники стали давить на Галумова-старшего сразу же после его ареста, требуя, чтобы тот признал свою вину. В случае отказа они грозились включить в его дело еще восемь различных эпизодов мошенничества и попутно объявить его сына, который на тот момент находился за границей, в международный розыск. В это же время родственникам Эраста Галумова стал звонить неизвестный (на тот момент) мужчина, представившийся Михаилом – он заверил их, что сможет помочь главе семьи в обмен на «скромное» вознаграждение в размере тех самых 65 млн руб. в криптовалюте Для связи с Галумовыми Михаил использовал мессенджер Telegram, на тот период находившийся во всероссийской блокировке (его разблокировали лишь летом 2020 г.)

Как поймали преступников

Михаил уверял, что сможет решить ситуацию и гарантировал, что после получения им этих денег новых обвинений в деле Эраста Галумова не будет, сам он сможет получить условный срок, и его сын тоже будет в безопасности. Галумов-старший не стал сразу соглашаться на предложение или отказываться от него и взял время на обдумывание, а в это время его сын обратился с заявлением о вымогательстве к теперь уже бывшему руководителю следственной бригады Сергею Белоусову.

Белоусов заявление по понятным теперь причинам не принял, и Галумовым тут же позвонил Михаил и сказал, что те «неправильно себя ведут». Одновременно с этим Галумову-старшему было предъявлено обвинение по эпизоду о хищении денег под видом оплаты счетов за электричество.

Приговор Колбову и Белоусову пока не вынесен

Галумов-младший связался с Управлением собственной безопасности (УКР) ФСБ, где его заявление о вымогательстве было принято. Однако выйти на след Михаила долго не удавалось из-за того, что тот пользовался Telegram, считающимся одним из самым защищенных мессенджеров в мире. Ситуация изменилась, когда Михаил по неизвестным причинам решил позвонить Галумовым с городского номера. В итоге выяснилось, что под маской Михаила скрывался Алексей Колбов. В дальнейшем Колбову-Михаилу под контролем УСБ ФСБ был передан аванс в размере 3 млн руб. – эти деньги бывший сотрудник ФСБ тут же конвертировал в биткоины.

После этого глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), вести которое начал полковник юстиции Александр Лавров. За подозреваемыми была установлена слежка, и 16 апреля 2019 г. силами спецназа ФСБ был задержан Алексей Колбов. На следующие сутки под арестом оказался и Сергей Белоусов.

За что посадили Галумова-старшего

Эраст Галумов, с которого Колбов и Белоусов требовали 65 млн. руб. в криптовалюте, в конце ноября был признан виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). По решению Гагаринского суда Москвы, бывший гендиректор издательства «Известия», он был помещен в колонию общего режима сроком на шесть лет.

Расследование показало, что Галумов-старший причастен к хищению более 41 млн руб. Эти суммы он, как установил суд, украл в процессе исполнения договоров по утилизации старого полиграфического оборудования в 2011 г.

На тот момент Эраст Галумов еще находился в должности главы издательства. Он управлял им с 2002 по 2013 гг.

Обычных граждан тоже ждет тюрьма за биткоины

Угроза лишения свободы за биткоины в обозримом будущем может нависнуть над каждым россиянином, и для этого даже не придется вымогать их. В ноябре 2020 г. Министерство финансов России выступило с предложением лишать россиян свободы на долгие годы за нарушение правил обращения криптовалют. Ведомство даже подготовило пакет поправок сразу к двум российским кодексам – Уголовному и Уголовно-процессуальному, согласно которым владельцы криптовалют могут лишиться свободы на срок до трех лет.

Всего же власти предусмотрели несколько видов уголовного наказания, в зависимости от тяжести преступления. Так, помимо временного «переезда» в места не столь отдаленные, владельцам криптовалют грозят штрафы до 2 млн руб. и принудительные работы на срок до пяти лет.