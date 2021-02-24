Власти обязали «Яндекс» быть скромнее в продвижении своих сервисов

ФАС выдала предписание «Яндексу»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание «Яндексу» о необходимости прекращения нарушений антимонопольного законодательства. Предписание касается поисковых сервисов «Яндекса», в которых компания продвигала сервисы аффилированных с ней структур – «Яндекс.Вертикали» (объединяет сервисы «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа»), «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Медиасервисы» (объединяет «Яндекс.Музыку», «Яндекс.Афишу» и «Яндекс.Телепрограмму») и «Кинопоиск».

В ФАС считают, что «Яндекс» создает неравные условия для связанных с ним структур за счет интерактивных сервисов наподобие «колдунщики» и «объективные ответы». «Колдунщик» - это элемент поисковой выдачи, который отвечает на вопросы пользователей прямо на странице с результатами поиска. «Объективный ответ» - элемент поисковой выдачи, которые расположен справа от результатов поиска и представляет из себя карточку с изображением и общей информацией о предмете запроса.

В ФАС отмечают, что у сторонних сервисов отсутствует возможность использовать указанные технологии «Яндекса» либо их возможности не соответствуют техническим, визуальным или иным возможностям и преимуществам интерактивных ответов поисковой системы, которые получают аффилированные с «Яндекс» сервисы.

Что требуется от «Яндекса»

В связи с этим ФАС потребовала от «Яндекса» прекратить предоставлять аффилированным с компанией лицам преимущественные возможности по продвижению в своей поисковой системе с помощью интерактивных ответов и иных применимых функций и технологий, демонстрируемых на страницах поисковой выдачи, функциональность которых не доступна сторонним лицам.

ФАС запретила «Яндексу» использовать «колдунщиков» для продвижения своих услуг в поисковой выдаче в ущерб сторонним сервисам

Также «Яндекс» должен опубликовать условия доступа сервисов к техническим, визуальным и иным возможностям по продвижению в поисковой системе компании, в том числе с помощью интерактивных ответов, в формате, доступном для ознакомления хозяйствующих субъектов вне зависимости от вхождения в группы компаний «Яндекса».

Для сервисов, не входящих в одну группу лиц с «Яндексом», должен быть обеспечен доступ к техническим, визуальным и иным возможностям по продвижению в поисковой системе «Яндекса», которые применяются лицами, входящими в группу лиц «Яндекса», на равных условиях.

Кроме того, демонстрация сервисов лиц, не входящих в группу лиц «Яндекса», и сервисов лиц, входящих в группу лиц компании, должна быть обеспечена по единым правилам ранжирования, применяемым при формировании органической выдачи в поисковой системе «Яндекса», на равных условиях, не допуская преимущественной демонстрации сервисов лиц, аффилированных с «Яндексом».

«Яндекс» должен обеспечить исполнение указанного требования в месячный срок. В течение данного срока «Яндекс» должен каждые 10 дней информировать ФАС о ходе исполнения требований ведомства и тех мерах и действиях, которые предприняты в целях исполнения предписания. При этом ФАС предупредила «Яндекс», что в случае неисполнения предписания ведомства в установленный срок в отношении компании будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Кто жаловался на «Яндекс»

Жалобу на «Яндекс» в 2020 г. подала специально созданная ИТ-коалиция,в которую вошли интернет-кинотеатр Ivi.ru,, площадка для объявлений Avito, сервис для поиска недвижимости «Циан», сервис по поиску исполнителей «Профи.ру», сервис путешествий «Туту.ру», сервис по продаже автомобилей Drom.ru, картографическая платформа 2ГИС и площадка для поиска ресторанов Zoon.ru.

Участники коалиции выразили своей удовлетворение действия ФАС, добавив при этом, что будут следить за тем, как компания выполняет данное предписание.

«Когда мы обсуждали с остальными ИТ-компаниями подачу жалобы в ФАС, многие боялись открыто выступать против «Яндекса», опасаясь его рыночной власти,- вспоминает гендиректор ЦИАН Максим Мельников. - В итоге жалобу подали восемь компаний, но это не отражает фактического масштаба проблемы. Сейчас ФАС дала понять, что не нужно бояться заявлять о проблемах, государство слышит рынок и реагирует в случаях, когда конкуренция и, по сути, дальнейшее развитие отрасли ставится под угрозу».

Замгендиректора по правовым вопросам Ivi Михаил Платов надеется, что «вынесенное предупреждение даст шанс большому количеству мелких и средних ИТ-компаний стать заметнее в результатах поисковой выдачи наравне с сервисами самого «Яндекса», что обеспечит конкурентные условия для развития всей отрасли, а не только «Яндекса», а также осознанный выбор предлагаемых пользователям сервисов».

Позиция «Яндекса»

Представители «Яндекса» заявили, что не согласны с предупреждением ФАС. Некоторые требования ведомства уже реализованы в поиске, а некоторые требования компания считает неправильными. «Исполнение всех перечисленных требований ухудшает качество поиска для пользователя, а значит – и положение поиска Яндекс» на рынке по сравнению с конкурентами» , - сообщили в компании.

Специальные ответы сервисов – это мировая практика всех поисковых систем и всех платформ, в том числе маркетплейсов, - отметили в компании. – Без специальных ответов, которые есть во всех поисковых системах в мире, качество поиска становится хуже для пользователя. При этом никакой сервис «Яндекса» или другой компании не имеет никаких приоритетов, показ основан на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя, мы готовые ее аудировать и открыто про нее рассказывать».

В «Яндексе» также добавили, что пользователи могут видеть интерактивные расширенные ответы, не связанные с сервисами «Яндекса», например, из Wikipedia, сервисом «Амедиатека» и «Юла». Также на нынешний момент интерактивные ответы показываются для более чем 70 тыс. сайтов в поисковой выдаче «Яндекса», среди которых есть интернет-магазины, новостные ресурсы и др.

Кроме того, в «Яндексе» считают само предписание несправедливым, так как оно направлено только на одного игрока, при том что, к примеру, поисковая доля компании на iOS меньше 50%.