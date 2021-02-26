Twitter вводит плату за чтение записей

Twitter анонсировал внедрение новой платной «суперподписки» на блогеров для доступа к их закрытому контенту. Стоимость подписки составляет $5 в месяц, но от нее можно будет отказаться в любой момент. В России Twitter может попасть под санкции российских властей за блокировку 100 аккаунтов по причине якобы «пророссийской пропаганды».

За подписку придется заплатить

Сеть микроблогов Twitter анонсировала запуск сервиса платной подписки на пользователей Super Follows. Как пишет The Verge, он создавался с прицелом на пользователей, регулярно публикующих записи и желающих зарабатывать на этом.

Стоимость Super Follows составит $5 (372 руб. по курсу ЦБ на 26 февраля 2021 г.) в месяц, но пока неизвестно, будет ли эта «суперподписка» глобальной, или же по $5 придется платить за подписку на каждого интересующего блогера.

Возможность полностью бесплатной подписки пока сохраняется, но представители Twitter не уточнили, собираются ли они избавляться от нее в дальнейшем. По сути, Super Follows – это, по данным 9to5Mac, некий аналог сервиса Patreon. Пользователь становится беднее на $5 каждый месяц, но взамен получает доступ в «закрытый клуб» и сможет просматривать скрытые от бесплатных подписчиков посты или подключаться к закрытым группам. Не исключено, что в будущем число преимуществ, доступных платным подписчикам, возрастет или будет зависеть от конкретного блогера.

Окно активации платной подписки в Twitter

Отказаться от подписки, по информации The Verge, можно будет в любое время. Сроки запуска нового сервиса на момент публикации материала известны не были.

Группы по интересам

Если функция Super Follows – это калька с Patreon, то в скором будущем в Twitter может появиться и частичка Facebook. Сеть микроблогов собирается запустить сообщества по интересам – те же группы в Facebook, в которые смогут объединяться пользователи, имеющие схожие интересы и хобби.

Пользователи Twitter смогут объединяться в группы

К примеру, если человека интересуют домашние животные и садоводство, он может вступить в соответствующие группы, и это действие, в отличие от «суперподписки», не потребует от него вливаний денежных средств. После этого в ленте новостей сообщений на выбранные тематике будет появляться гораздо больше.

О Super Follows и сообществах представители Twitter рассказали в рамках разговора со своими инвесторами. Запуск групп по интересам, как и в случае и «суперподпиской» конкретной датой пока не располагает, хотя на оба эти сервиса разработчики возлагают определенные надежды как на новый вектор развития их соцсети.

До популярности Facebook еще далеко

Twitter был основан в марте 2006 г., на два года позже Facebook, но за 15 лет своего существования пока не смог догнать ее по популярности. Согласно статистике StatCounter, он находился на третьем месте по популярности в мире после Facebook и Pinterest, а в сводных данных Statista за январь 2021 г. он и вовсе расположился на 16 строчке по числу активных пользователей, уступая не только Facebook, но и всем популярным мессенджерам – WhatsApp, Telegram, WeChat и др.

По итогу IV квартала 2020 г. выручка соцсети составила $1,29 млрд, и это 28-процентный рост год к году. Операционная прибыль за тот же период времени - $252 млн против $153 млн в IV квартале 2019 г.

Не самый лучший результат за 15 лет работы

В планы компании, пишет The Verge, входит удвоение годовой выручки – до $7,5 млрд, но лишь к 2023 г. Также к этому времени она хочет нарастить число пользователей на 20% - до 315 млн.

Для сравнения, по итогу 2020 г. выручка Facebook достигла $27,187 млрд против $20,736 млрд в 2019 г. Число ежемесячно активных пользователей в декабре 2020 г. выросло на 12% за год и составило 2,8 млрд человек.

Возможная блокировка в России

Twitter может попасть под санкции российской властей и оказаться во всероссийской блокировке. Как пишет РИА «Новости», первый зампред комиссии Общественный палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что вероятность такой блокировки достигает 85%.

«По Twitter я оцениваю вероятность блокировки 80%, может быть, даже 85%, и ничего этому не должно мешать. Twitter выпал из всех топов популярности на фоне бурно развивающегося Clubhouse и массы других историй. Из Twitter ушел самый популярный блогер Дональд Трамп (Donald Trump)», - сказал Малькевич. Так он отреагировал на блокировку 100 российских аккаунтов в Twitter.

Эти профили были заблокированы причине якобы «ведения пророссийской пропаганды», а также «подрыва веры в стабильность НАТО». Кроме того, Twitrer посчитал, что эти аккаунты вели действия, «нацеленные против США и ЕС».

Twitter оказался под пристальным вниманием российских властей

Роскомнадзор затребовал у руководства Twitter перечень заблокированных профилей и подлинные причины. Регулятор намерен исследовать обоснованность их блокировки.

На действия американской соцсети отреагировала и член Общественной палаты России, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. «С Twitter нужно бороться именно техническими средствами. Мы не очень понимаем, почему Роскомнадзор их не применяет. Пора уже применять те механизмы, которые у нас есть в законе, особенно после таких ситуаций, как произошло на днях, когда более сотни российских аккаунтов были заблокированы. Должен быть, конечно, симметричный ответ», - сказала она.

К слову, Twitter за 15 лет существования так и не открыл в России свое представительство. Это тоже может повлиять на дальнейшую его работу в стране – как сообщал CNews, в начале февраля 2021 г. Президент России Владимир Путин лично распорядился усложнить жизнь иностранным компаниям, не имеющим российских подразделений.