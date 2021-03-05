Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества»

Масштабный пересмотр приоритетов

Госпрограмма «Информационное общество» будет приведена в соответствие с параметрами госбюджета на ближайшие три года, а ее задачи, ожидаемые результаты, система показателей и подпрограмм до 2024 г. будут уточнены исходя из стратегических приоритетов Правительства России по реализации национальных целей развития. Соответствующий проект постановления Правительства выложен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения, которое продлится до 17 марта 2021 г.В конце 2020 г.



CNews уже рассказывал о некоторых изменениях госпрограммы, предложенных Минцифры на стадии разработки проекта постановления. В опубликованном документе впервые представлены данные о предлагаемых изменениях по финансированию «Информационного общества».



Так, из федерального бюджета предлагается направить сумму в размере 278,7 млрд руб. на 2021 г. (утвержденный на сегодня годовой бюджет госпрограммы составляет 274,3 млрд руб.), 325,1 млрд руб. в 2022 г. (сейчас 330,2 млрд руб.), 305,2 млрд руб. в 2023 г. (сейчас 304,9 млрд руб.) и 319,6 млрд руб. в 2024 г. (сейчас 267,3 млрд руб.). Таким образом, суммарное финансирование «Информационного общества» в ближайшие четыре года в случае утверждения проекта постановления составит порядка 1 228,6 млрд руб., что превысит действующий план финансирования на 51,9 млрд руб.

Помимо уточнения плановых показателей, исключений позиций и мероприятий, госпрограмма будет дополнена рядом новых пунктов и подпрограмм. В документе также перечислены новые участники госпрограммы: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Росреестр, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная таможенная служба (ФТС), Министерство спорта, Судебный департамент при Верховном суде, Федеральное казначейство, Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральное агентство по рыболовству и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Полномочия упраздненных Роспечати и Россвязи, ранее фигурировавших в списке исполнителей госпрограммы, предлагается передать Минцифры. Начиная с 1 января 2021 г. из участников госпрограммы исключены Минпросвет, Минобрнауки, Минтранс и Минтруд.

Ключевые изменения госпрограммы

Состав и плановые значения показателей госпрограммы ‎и ее подпрограмм, согласно документу, предлагается привести в соответствие с изменениями в соответствующих проектах нацпрограммы «Цифровая экономика». Структуру госпрограммы «Информационное общество» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» предлагается дополнить подпрограммой «Безопасность в информационном обществе», а из подпрограммы «Информационное государство» исключить мероприятие по развитию ИТ-сервисов в области медицины, здравоохранения, соцобеспечения, образования, науки и культуры.

Бюджет «Информационного общества» до 2024 г. предлагается увеличить на 51,9 млрд руб.

Документом предлагается исключить из госпрограммы такие показатели как место России в международном рейтинге ‎по индексу развития ИТ, который не публикуется Международным союзом электросвязи с 2018 г., динамику производительности труда и число рабочих мест в сфере телекоммуникаций, а также долю невыполнения предписаний в общем количестве нарушений, выявленных в ходе внеплановых проверок, в том числе ‎в сфере персональных данных.

Документ также предлагает скорректировать плановые значения госпрограммы в связи с социально-экономической ситуацией на фоне распространения коронавирусной инфекции. В частности, предлагается внести в программу выдачи персонифицированных карт зрителей матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 в г. Санкт-Петербурге, которые были перенесены на июнь-июль 2021 г.

По причине прекращения работы читальных залов архивов, отмены мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы плановое значение показателя на 2020 г. снижено, однако на 2021-2024 гг. их предложено увеличить.

Документом предлагается исключить из подпрограммы «Информационное государство», начиная с 2021 г., показатель учета НИОКР гражданского назначения в общем количестве таких работ по причине отмены основного мероприятия «развитие ИТ-сервисов в области медицины, здравоохранения, социального обеспечения, образования, науки и культуры».

Подпрограмму «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» предлагается дополнить рядом новых показателей: доля объектов ХХXII Всемирной летней универсиады 2023 года ‎в Екатеринбурге, подключенных к мультисервисной сети передачи данных, доля информационных систем (программных модулей), задействованных при подготовке и проведении ХХXII Всемирной летней универсиады 2023 года ‎в Екатеринбурге, от общего числа программных модулей единой информационной системы для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 г. в Красноярске, размещенных в Национальном фонде алгоритмов и программ.

Показатель количества экспертиз документов по вопросам информатизации госорганов предлагается заменить на показатели количества проверок сведений об объектах учета, техсредствах и ПО, размещаемых в федеральной госинформсистеме координации информатизации (ФГИС КИ) и ФГИС «Национальный фонд алгоритмов и программ», а также на учет числа экспертиз и согласований по проектам нормативных правовых актов, ведомственных программ цифровой трансформации госорганов, концепций создания ГИС, техзаданий на создание и развитие ГИС и др., говорится в документе.

В плане изменения плановых показателей предлагается увеличить число пользователей интернета, не сталкивавшихся с проблемами информационной безопасности, увеличить охват СМИ и других инфоисточников по информационно-аналитическому обеспечению деятельности администрации Президента и аппарата Правительства России, нарастить аудиторию телеканала Russia Today и уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления госуслуг.

Корректировке также предлагается подвергнуть такие показатели как степень готовности объектов университетского кампуса Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), число и отношение используемого спутникового радиочастотного ресурса ко всему действующему ресурсу государственных спутников связи и вещания гражданского назначения на геостационарной орбите, а также долю реализованного спутникового радиочастотного ресурса государственной орбитальной группировки гражданского назначения на иностранных рынках в общем объеме спутникового радиочастотного ресурса.

Зачем нужна госпрограмма «Информационное общество»

Самая первая редакция госпрограммы «Информационное общество» была одобрена распоряжением Правительства № 1815-р от 20 октября 2010 г. Она была разработана «для повышения качества жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности России, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий», отмечается на сайте Минцифры.

Первоначально программа рассчитывалась на 2011-2020 гг. включительно, но по мере внесения дополнений в 2014-2019 гг. срок ее действия продлевался. Внесение изменений в госпрограмму, в частности, было продиктовано основными направлениями деятельности Правительства России на период до 2024 г. и другими документами стратегического планирования.

Так, например, в 2018 г. CNews рассказывал о том, что стараниями Минкомсвязи госпрограмма «Информационное общество» подорожала по сравнению с ранее запланированными объемами финансирования на 23 млрд руб. в 2018 г. и еще на 42 млрд руб. на 2019-2022 гг.

Госпрограмма полностью финансируется из средств федерального госбюджета. Так, в 2011 г. объем бюджетных ассигнований составил 113,4 млрд руб., в 2012 г. 145,9 млрд руб., в 2013 г. 130,6 млрд руб., в 2014 г. 116,2 млрд руб., в 2015 г. 115,2 млрд руб., в 2016 г. 122,8 млрд руб., в 2017 г. 113,8 млрд руб., в 2018 г 131,8 млрд руб., в 2019 г. 216,9 млрд руб., а в 2020 г. 229,2 млрд руб.