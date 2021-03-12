Популярные шрифты изгнаны из ГОСТов. Госорганам предписано переходить на российские аналоги

Росстандарт прописал в ГОСТе рекомендацию по использованию госорганами свободно распространяемых и российских шрифтов вместо американских Times New Roman, Arial и других. Эти шрифты правообладатель из США запретил им использовать еще в декабре 2018 г., и у них есть множество отечественных аналогов.

ГОСТ для российских шрифтов

Российские госорганы и все государственные корпорации получили рекомендации по использованию исключительно отечественных и свободно распространяемых компьютерных шрифтов при работе с текстом. По информации «Коммерсанта», эти рекомендации стали следствием изменений в ГОСТ, внесенными Росстандартом.

Под «свободно распространяемыми» подразумеваются шрифты, на использование которых не требуется лицензия.

На момент публикации материала изменения в ГОСТ были приняты пока только техническим комитетом системы разработки и постановки продукции на производстве, о чем изданию сообщил член технического комитета, старший научный сотрудник ГУБ НИЦ «Курчатовский институт» Александр Харьков. Он добавил также, что нововведение еще рассматривается в других инстанциях, но не уточнил, в каких именно.

Привычный всем Times New Roman оказался под запретом для российских госорганов

Действующая версия ГОСТа подразумевает использование шрифта Times New Roman, который может использоваться без лицензии только в американских ОС семейства Windows, Российский госсектор в рамках импортозамещения постепенно отказывается от использования иностранного ПО.

Все дело в санкциях

Переход чиновников и госкорпораций на использование свободно распространяемых шрифтов продиктован, в том числе, и американскими санкциями. CNews писал, что в декабре 2018 г. Компания Monotype Imaging из США, которой принадлежат права на шрифты Times New Roman, Arial, Courier New и ряд других, отказалась предоставить лицензии на их использование в российском ПО. Отечественный софт в госсекторе в настоящее время постепенно вытесняет иностранный в рамках импортозамещения.

На момент введения запрета Times New Roman, созданный в США еще в 1932 г. Стэнли Морисоном (Stanley Morison) и художником Виктором Лэрдентом (Victor Lardent) был основным шрифтом, используемым, например, в российских вооруженных силах для составления служебных документов на листах формата А4. Об этом говорилось в разделе «Правила оформления служебных документов» в «Справочнике офицера» за 2017 г.

Сразу после запрета российские госучреждения получили методическое пособие, в котором детально разъяснялось, на что можно заменить «санкционные» шрифты. Авторы методички рекомендовали использовать отечественные или свободно распространяемые шрифты, максимально похожие на запрещенные, чтобы структура документов, созданных с использованием того же Times New Roman до введения запрета, в дальнейшем не искажалась. В числе рекомендуемых упоминались, к примеру, шрифты линейки PT Astra, созданные отечественной компанией «ПараТайп» по заказу российской ООО «РусБИТех-Астра», развивающей отечественную ОС Astra Linux.

PT Astra, отечественный заменитель Times New Roman

В то же время, со слов Александра Харькова, использование госструктурами свободных шрифтов, не описанных в ГОСТе, приводило к тому, что документы, в которых они применялись, в итоге переставали соответствовать госстандарту и рисковали не пройти ведомственные согласования. Это и потребовало внесения упоминания свободно распространяемых шрифтов в ГОСТ.

Представители «РусБИТех-Астра» рассказали CNews, что первые шаги по направлению отказа от использования зарубежных шрифтов были сделаны за несколько месяцев до американских санкций декабря 2018 г. В середине мая 2018 г. Росстандарт скорректировал ГОСТ Р 7.0.97 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов».

Из этого документа было исключено упоминание Times New Roman и других шрифтов Monotype Imaging. В свою очередь Росхархив утвердил примерную инструкцию по делопроизводству, на основании которой все органы госвласти разрабатывают собственные ведомственные инструкции, в которой также отсутствуют наименования этих шрифтов.

Переход начался

Проблемы с американскими шрифтами у российских компаний начались задолго до запрета на шрифты Monotype Imaging в декабре 2018 г.. Так, в конце 2016 г. все та же Monotype Imaging отказала «РусБИТех-Астра» в праве включить шрифты Times New Roman и Arial в состав дистрибутива Astra Linux. В качестве причины представители Monotype Imaging упомянули санкции США против российских компаний, сотрудничающих с Минобороны, а поводом для отказа, по данным «Коммерсанта», стало упоминание об участии разработчика Astra Linux в работе международного авиасалона МАКС.

Госкорпорации и организации начали переходить на российские шрифты, в том числе на упомянутое семейство PT Astra, в 2019 г. Например, согласно Росстандарту, первыми это сделали власти Ульяновской области в конце мая 2019 г. Использование PT Astra в госструктурах этого региона инициировано указом губернатора Ульяновской области №41 от 20 мая 2019 г.

Со временем Times New Roman исчезнет из всех государственных документов

В октябре 2019 г. CNews писал, что шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif, которые создатели назвали «полноценными аналогами зарубежных шрифтов, включая Times New Roman», вошли в состав российского пакета офисных программ «Мой офис». Это разработка компании «Новые облачные технологии», представляющая собой отечественный аналог американского Microsoft Office.

Появление этих шрифтов в «Мой офис» позволило ускорить переход на их использование ряда госструктур. Например, в конце ноября 2019 г. власти Москвы закупили 589 лицензий «Моего офиса» стоимостью 5,24 млн руб.

Шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif теперь используются и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). В конце декабря 2020 г. ведомство приобрело около 6300 компьютеров российской сборки с предустановленными на них отечественными ОС «Альт рабочая станция 9» и офисным пакетом «Мой офис стандартный».