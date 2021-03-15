Спецпроекты

ИТ-отрасль защитят от пожарных проверок

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Минцифры хочет на уровне закона запретить трудовой и пожарной инспекциям, ФСС и другим надзорным органам устраивать плановые и неплановые проверки компаний. Эту меру ведомство внесло во второй пакет предложений по поддержке российской ИТ-отрасли, который может быть принят до конца марта 2021 г.

Неподконтрольная отрасль

Минцифры России предложило полностью освободить российские компании, работающие в сфере информационных технологий, от проверок контролирующих органов. Эта мера стимулирования ИТ-сферы вошла во второй пакет поддержки этой отрасли. В настоящее время он передан на рассмотрение вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко.

«Новая мера поддержки отрасли информационных технологий предполагает запрет на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении ИТ-организаций», – отмечено в пакете предложений Минцифры.

Подразумевается, что обходить ИТ-компании стороной придется целому списку ведомств – пожарному надзору, Роспотребнадзору, Фонду социального страхования и даже трудовой инспекции. Список организаций, которым будет запрещено проверять ИТ-предприятия в случае принятия предложения Минцифры, пока не составлен.

«Да, такая инициатива прозвучала от отрасли, и было предложено включить ее во второй пакет. Данная мера должна создать более комфортные условия для ведения бизнеса в сфере IT при введении новых льготных налоговых ставок», – сообщили «Ведомостям» в аппарате Чернышенко.

От предложения до законопроекта – меньше полугода

На 15 марта 2021 г. Правительство России еще не рассмотрело и не одобрило второй список мер стимулирования ИТ-отрасли. Как пишет ТАСС, по прогнозам главы Минцифры Максута Шадаева, документ могут принять до конца марта 2021 г.

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ИТ-отрасль хотят огородить от проверок

В случае если Правительство одобрит идею Минцифры по вынесению ИТ-отрасли за рамки внимания целого ряда проверочных ведомств, то соответствующий законопроект не заставит себя ждать. Неназванный источник «Ведомостей», осведомленный о происходящем, сообщил, что власти могут подготовить его всего лишь за несколько месяцев – к осени 2021 г.

Прогнозируемые сроки его принятия и вступления в силу в настоящее время не раскрываются, как и срок, на который может быть введен мораторий на проверки ИТ-компаний. Ответственными за подготовку нового законопроекта будут назначены, помимо Минцифры, еще и Минфин вместе с Минэкономразвития и Федеральной налоговой службой (ФНС).

Зачем это нужно

Представители российской ИТ-сферы рассказали изданию, как им мешают проверки надзорных органов. Например, со слов директора компании «Крок» по административно-кадровым вопросам и социальной политике Любови Труниной, такие проверки, даже плановые, могут в итоге привести «к ощутимой административной нагрузке на фирму, нежелательным расходам, обнаружению случаев халатности сотрудников».

Другие участники видят в этом избавление от штрафов за нарушение ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) – их число возросло на фоне роста требований к соблюдению этих правил на фоне пандемии коронавируса. «Так как меры поддержки отрасли были новыми, появился риск недопонимания в ходе проверок, – сообщил изданию исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Пока неизвестно, как введение моратория на проверки надзорными ведомствами скажется непосредственно на сотрудниках ИТ-компаний. К примеру, смогут ли они обращаться в трудовую инспекцию в случае нарушения работодателем тех или иных пунктов трудового договора.

Многочисленные меры поддержки

Отечественная ИТ-сфера в последние несколько месяцев находится в центре внимания российских властей, а второй пакет мер по ее стимулированию называется вторым неспроста. Первый пакет, как сообщал CNews, Минцифры сформировало еще в апреле 2020 г., и в него вошли предложения, сформулированные с участием ассоциаций «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) и крупнейших компаний отрасли.

В начале мая 2020 г. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть ситуацию в российской ИТ-сфере, сложившуюся из-за пандемии коронавируса и ухудшившейся экономической ситуации. Месяц спустя, в конце июня 2020 г. в рамках обращения к стране Путин предложил резко и бессрочно снизить ставку страховых взносов для российских ИТ-компаний с 14% до 7,6%.

Предложение Президента России почти моментально превратилось в закон – он подписал его в конце июля 2020 г., и этот документ получил неофициальное название «закон о налоговом маневре в ИТ». Документ вступил в силу 1 января 2021 г., и он гарантирует ИТ-компаниям, прошедшим аккредитацию Минцифры, снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и ставки налога на прибыль с 20% до 3%. Этот закон стал основной частью первого пакета предложений по поддержке ИТ-отрасли

Все связано

Комментируя предложение Минцифры по запрету на проверки ИТ-компаний надзорными органами, замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил CNews: «При подготовке “второго пакета мер поддержки отрасли ИТ” отраслевые ассоциации выражали обеспокоенность, что контрольно-надзорные органы будут проявлять “излишнее внимание” к участникам рынка, которые воспользуются новыми налоговыми льготами “первого пакета. Мы погрузили в проект плана предложения отрасли, сейчас идет их обсуждение».

Налоговый маневр позволяет ИТ-компаниям в значительной степени сократить свои расходы, и такая мера поддержки попросту не могла не заинтересовать компании, почти не связанными с информационными технологиями. В конце октября 2020 г. CNews писал, что свою выгоду от этого маневра захотели получить крупные российские компании – нефтяные и автомобильные гиганты, а также РЖД – российский монополист в сфере железнодорожных перевозок. С этой целью они начали массово регистрироваться в реестре ИТ-организаций, аккредитованных Минцифры, используя для этого своих ИТ-«дочек».

Добавим, что российские разработчики микроэлектроники тоже попали под «налоговый маневр для ИТ». В начале января 2021 г. Правительство распорядилось создать реестр отечественных разработчиков микроэлектроники, которым будут доступны постоянно действующие налоговые льготы для ИТ-отрасли.



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