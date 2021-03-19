Рост продаж мониторов для ПК установил рекорд за всю историю наблюдений

Рекордный рост

Согласно данным глобального ежеквартального мониторинга рынка мониторов для персональных компьютеров (ПК) (Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker) компании IDC, мировые поставки ПК-мониторов по итогам 2020 г. преодолели отметку в 136,6 млн устройств, что на 8,3% превышает показатели 2019 г. Это самый значительный рост поставок с тех пор, как IDC начала следить за этим рынком в 2008 г.

Благодаря устойчивому спросу глобальный рынок мониторов продемонстрировал выдающийся рост также и в IV квартале 2020 г. По оценке IDC, он составил 16,9%, а общий объем поставленной продукции превысил отметку в 39,2 млн штук. В последний раз подобный результат аналитики компании зафиксировали по итогам IV четверти 2011 г.

Напомним, что по итогам III квартала 2020 г. продажи дисплеев для ПК выросли на 15,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. С июля по сентябрь включительно в глобальном масштабе было реализовано 37,5 млн устройств. Аналитики IDC прогнозировали, что по итогам 2020 г. отгрузки компьютерных мониторов достигнут 135 млн штук.

Причины роста объема поставок

Впечатляющие объемы поставок в IV квартале прошлого года, как отмечает IDC, объясняются сочетанием повышенного спроса на мониторы в потребительском сегменте – со стороны студентов и работников на «удаленке», а также дефицитом компонентов дисплейных панелей.

Переход на удаленку спровоцировал мощнейший рост поставок компьютерных мониторов за последние 13 лет

Последний фактор, а также удорожание логистики вынудили производителей выпускать продукцию впрок перед резким повышением цен на компоненты, которое, как ожидается, может продлиться вплоть до середины 2021 г.

В феврале 2021 г. CNews писал со ссылкой на прогноз аналитиков TrendForce о том, что мониторы и телевизоры могут продолжить расти в цене до осени 2021 г. из-за проблем у производителей ЖК-панелей, в частности взрыва стеклоплавильной печи на заводе AGC Fine Techno Korea в Южной Корее.

В начале 2020 г. эксперты TrendForce предсказали падение цен на мониторы в 2020 г. по причине перепроизводства панелей для них. Рассматривалась возможность повтора сценария 2019 г., когда из-за перенасыщения рынка матрицами для телевизоров их отпускная цена упала ниже себестоимости.

Лидеры рынка

Лидером рынка по итогам 2020 г. стала компания Dell Technologies. Она отгрузила 26,4 млн мониторов за год, заняв 19,3% мирового рынка. На втором месте расположилась TPV с 19,2 млн и 14,1-процентной долей. Тройку лидеров замкнула HP с показателем в 18,5 млн и 13,5%.

Крупнейшие мировые поставщики мониторов для ПК по итогам IV квартала 2020 г. (объем поставок в тысячах штук)

Компания Поставки в IV кв. 2020 г. Доля рынка в IV кв. 2020 г. Поставки в IV кв. 2019 г. Доля рынка в IV кв. 2019 г. Рост год к году 1. Dell Technologies 7 686 19,60% 7 237 21,60% 6,20% 2. HP Inc. 498 12,70% 501 14,90% -0,60% 3. TPV 4 613 11,80% 4 293 12,80% 7,50% 4. Lenovo 4 547 11,60% 3 926 11,70% 15,80% 5. Samsung 3 839 9,80% 2 578 7,70% 48,90% Остальные 13 571 34,60% 10 534 31,40% 28,80% Всего 39 236 100% 33 578 100,00% 16,90%

Источник: отчет IDC Quarterly PC Monitor Tracker, март 2021 г.

В топ-5 также попали Lenovo и Samsung с долями 10,5% и 8,6% соответственно.

Хотя пять крупнейших поставщиков мониторов вместе по-прежнему контролируют две трети глобального рынка, их суммарная доля в IV квартале и по итогам всего 2020 г. была меньше, чем годом ранее. IDC отмечает, что из-за низкой заполняемости офисов в результате пандемии COVID-19 бизнес меньше инвестирует в обновление или расширение парка мониторов. Именно поэтому поставки в значительной степени ориентированных на работу с корпоративными клиентами Dell и HP немного сократились в годовом исчислении – на 0,1% и 0,7% соответственно.



Крупнейшие мировые поставщики мониторов для ПК по итогам 2020 г. (объем поставок в тысячах штук)

Компания Поставки в 2020 г. Доля рынка в 2020 г. Поставки в 2019 г. Доля рынка в 2019 г. Рост год к году 1. Dell Technologies 26 434 19,30% 26 461 21,00% -0,10% 2. TPV 19 248 14,10% 17 605 14,00% 9,30% 3. HP Inc. 185 13,50% 18 626 14,80% -0,70% 4. Lenovo 14 361 10,50% 13 503 10,70% 6,40% 5. Samsung 11 754 8,60% 9 001 7,10% 30,60% Остальные 46 317 33,90% 40 902 32,40% 13,20% Всего 136 615 100,00% 126 099 100,00% 8,30%

Источник: отчет IDC Quarterly PC Monitor Tracker, март 2021 г.

В то же время производители, полагающиеся на потребительский сегмент и менее зависимые от продаж в странах с развитой экономикой, увеличили свою долю на рынке. Прекрасный пример – южнокорейская корпорация Samsung, поставившая в 2020 г. на 30,6% мониторов больше, нежели в 2019 г.