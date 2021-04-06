Oracle проиграл 11-летний спор с Google и остался без $9 млрд
Верховный суд США признал Google невиновной в споре с Oracle на тему незаконного использования API языка Java. Разбирательство длилось 11 лет, и различные инстанции признавали победу то за Google, то за Oracle, и за эти годы сумма, которую Google мог бы выплатить в случае проигрыша, выросла с первоначальных $6,1 млрд до $9,3 млрд.
Точка в многолетнем споре
Интернет-гигант Google одержал победу в судебном разбирательстве с компанией Oracle, связанном с Java и Android и длившемся 11 лет. Oracle еще в 2010 г. подала на Google в суд за то, что тот якобы незаконно использовал код Java API в своей мобильной операционке Android. На протяжении всех последующих лет стороны встречались в различных судебных инстанциях, не желая отдавать победу друг другу.
Точку в многолетнем споре поставил Верховный суд США – он вынес решение, что использование Java API носит характер так называемого «добросовестного использования» (fair use – англ.). Если бы дело решилось в пользу Oracle, которая, к слову, еще не владела Java на момент разработки Android, то Google могла бы лишиться почти $10 млрд – именно столько Oracle требовала с нее за незаконное, по ее мнению, использование интеллектуальной собственности.
Google действительно использовала Java API в коде Android – она заимствовала около 11,5 тыс. его строк. С одной стороны, это много, однако общий объем кода API превышает 2,86 млн строк, то есть Google скопировала лишь 0,4% от него. Верховный суд посчитал этот объем недостаточным для признания вины интернет-гиганта, к тому же, по решению суда, эти 11,6 тыс. строк неразрывно связаны с программным кодом Android, к которому Oracle не имеет никакого отношения.
«Google использовала API для повторной реализации пользовательского интерфейса, заимствовав лишь то, что было необходимо, чтобы позволить пользователям работать в новой и преобразованной программе. Это добросовестное использование», – решил Верховный суд.
Попытка заработать на Google
Java – это объектно-ориентированный язык программирования общего назначения, к которому Oracle больше десяти лет не имела ровным счетом никакого отношения. Java был разработан в 1995 г. компанией Sun Microsystems, а собственностью Oracle он стал лишь спустя 15 лет.
Oracle купила Sun Microsystems в январе 2010 г., заплатив за нее $7,4 млрд. Вместе с самой компанией она приобрела и ее интеллектуальную собственность, включая часть патентов на Java и библиотек его интерфейсов прикладного программирования (API).
Сразу после закрытия сделки Oracle заявила, что в середине 2000-х годов Google создавала Android поверх языка Java, включая использование API и копирование стандартной реализации по методу «чистой комнаты». При этом, по утверждению компании, она не выплатила роялти за использование чужих наработок.
За возмещением «ущерба» Oracle обратилась в суд северного округа штата Калифорния (США) – она подала иск против интернет-гиганта 12 августа 2010 г., в котором указала, что Google нарушила сразу семь ее патентов. В список вошли патенты за номерами: 7426720 (методика динамической предварительной загрузки классов через клонирование областей памяти из основного рабочего процесса), 6061520 (методика выполнения статической инициализации), 6192476 (контроль доступа к ресурсам), 6910205 (использование гибридных виртуальных и машинных инструкций при интерпретации кода функций), 6125447 (доменная защита для обеспечения безопасности компьютерной системы), 5966702 (методика и реализация предварительной обработки и упаковки файлов с классами) и RE38104 (методика и реализация способа определения ссылок на данные в сгенерированном коде).
Над Google нависла угроза проигрыша Oracle в суде и лишиться $6,1 млрд – такую сумму Oracle изначально хотела получить от него в случае победы.
Переходящая победа
В апреле 2012 г. присяжные постановили, что интернет-гигант все-таки нарушил патенты Oracle, но всего по одному пункту иска из четырех, касающемуся непосредственного использования кода Java в Android. При этом суд постановил, что использование API не является посягательством на авторские права их разработчиков, чем отверг главную претензию Oracle.
Google незамедлительно обратился в Апелляционный суд в Вашингтоне с требованием пересмотреть решение суда Калифорнии. Расследование продолжилось, и в мае 2014 г., как сообщал CNews, жалоба Google была удовлетворена.
После этого, в октябре 2014 г., Google обратилась в Верховный суд США с просьбой рассмотреть дело и полностью отменить первоначальное решение суда Калифорнии, но получила отказ. Лишь спустя еще почти два года, в мае 2016 г., невиновность Google была подтверждена, но не Верховным судом, а жюри присяжных в суде Сан-Франциско. К тому моменту Oracle требовала с поискового гиганта все $9,3 млрд вместо первоначальных $6,1 млрд.
В марте 2018 г. в дело вновь вступил Апелляционный суд США. Он признал, что Google в самом деле слишком далеко зашла в использовании Java при разработке Android и действительно нарушила авторские права Oracle. Чтобы определиться с итоговым размером штрафа, Апелляционный суд отправил дело обратно в суд Калифорнии, где и началось в 2010 г. судебное разбирательство между компаниями.
В ответ на это Google же повторно обратилась в Верховный суд, и на этот раз он решил рассмотреть дело. Спустя три года, в начале апреля 2021 г., он вынес вердикт в пользу интернет-гиганта.