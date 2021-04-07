Сбербанк и «Ростелеком» создают совместную компанию для форсированного сбора биометрии россиян

Совместное предприятие

Сбербанк и «Ростелеком» – оператор государственной Единой биометрической системы (ЕБС), объявили о достижении договоренности в создании совместного предприятия (СП), которое будет заниматься развитием цифровых технологий идентификации, включая биометрию. Об этом CNews сообщила пресс-служба «Ростелекома».

СП будет специализироваться на разработке, развитии и тиражировании технологий идентификации, для чего планируется объединение экспертизы стороны «для ускорения перевода различных услуг в электронный вид».

«Основным акционером "Ростелекома" и Сбербанка выступает Правительство России, и оно ставит перед нами задачу развивать технологии цифровой идентификации в интересах всех участников рынка, – отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. – У нашей компании с крупнейшей в стране цифровой инфраструктурой и у крупнейшего банка России, Сбербанка, есть все необходимые компетенции и большой опыт для решения этой задачи».

Структура управления СП еще не утверждена, точных решений о конфигурации сотрудничества пока нет, сообщает РБК со ссылкой на слова своего источника на финансовом рынке.

«Деятельность нового совместного предприятия нацелена на решения, от которых зависит разработка и внедрение технологий идентификации в различных отраслях экономики, в том числе в части перевода сервисов и услуг в электронный вид, – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. – Основная миссия этих компаний, опираясь на экспертизу и обширный опыт, обеспечить безопасность и защищенность для граждан России на пути решения этих задач».

Перспективы СП «Ростелекома» и Сбербанка на рынке биометрии

Амбиции Сбербанка и Центробанка России привели к появлению на рынке двух систем со схожей функциональностью, заявил РБК один из собеседников издания. Объединение двух систем собеседник назвал логичным шагом – по той причине, что «по прошествии нескольких лет обе системы прилично отстают от плана по темпам набора базы». В итоге в реестр ЕБС будут добавлены пользователи базы Сбербанка, при этом общая система унаследует функциональность обеих систем, включая сервисы, оказываемые через «Госуслуги», отметил собеседник РБК.

СП «Ростелекома» и Сбербанка «Цифровые технологии идентификации» займется пополнением ЕБС

В настоящее время биометрическая система Сбербанка не работает с данными ЕБС, и наоборот. «Создание общей системы приведет к взаимному признанию слепков и расширению пользовательской базы», отметил другой собеседник РБК.

«Я уверен, что, объединив усилия и экспертизу, мы с "Ростелекомом" способны ускорить развитие сервисов для цифрового общества, – сказал глава Сбербанка Герман Греф. – Созданное нами совместное предприятие будет развивать системы идентификации, электронного взаимодействия и защиты от любого вида мошенничества. Это повысит уровень доверия граждан к цифровым сервисам и будет иметь важное значение для развития экономики в целом».

Для справки: по состоянию на март 2021 г. в ЕБС содержалось 164 тыс. записей. Сбербанк не раскрывает число данных клиентов в своей биометрической системе, которая была запущена в работу еще осенью 2018 г., однако по данным РБК, свои образцы биометрии банку уже сдало несколько миллионов из почти 100 млн его клиентов.

Что из себя представляет ЕБС сегодня

Создание российской ЕБС для удаленной идентификации клиентов банков стартовало в 2016 г. по инициативе Центробанка и Минцифры. Первые тесты системы начались в декабре 2017 г. в ограниченном количестве банков. Официальный запуск ЕБС состоялся 1 июля 2018 г., но еще в марте 2018 г., как отмечал CNews, оператором ЕБС, был назначен «Ростелеком».

После выхода приказа Минцифры №624 «Об утверждении перечня угроз безопасности, актуальных при идентификации заявителя – физического лица…» в ЕСИА и ЕБС, от 26 ноября 2020 г., сервисы удаленной идентификации через ЕБС стали также доступны для некредитных финансовых организаций, компаний из других секторов экономики. С 1 января 2021 г. к ЕБС наряду с банками подключились страховые компании. В будущем планируется подключение компаний из сферы телекома, ритейла и др.

Сейчас собирать биометрические данные граждан могут 232 банка. На конец 2020 г. в ЕБС содержались образцы 160 тыс. пользователей. Пользователями биометрии из ЕБС пока что преимущественно также являются банки.

В начале 2018 г. CNews рассказал о том, что оператор ЕБС будет продавать биометрические данные россиян банкам по 200 руб. за штуку, из которых половину будет получать банк, разместивший биометрию пользователя, и половина останется у «Ростелекома».

В середине февраля 2021 г. CNews сообщил о планах создания федерального реестра с перечнем госорганов, финансовых и иных организаций, индивидуальных предпринимателей (ИП) и нотариусов, использующих ЕБС. Оператором реестра участников ЕБС, как и оператором самой системы, планируется назначить «Ростелеком». Участнику реестра одно обращение за биометрией в ЕБС обойдется в те же 200 руб.

В начале марта 2021 г. CNews рассказал о том, что власти рассматривают различные варианты стимулирования сбора биометрических данных граждан, с планами собрать биометрию у 70 млн россиян в ближайшие два года, то есть, почти уравнять их число с числом подтвержденных профилей на портале госуслуг.