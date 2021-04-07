Суд арестовал имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей

Основатели ИТ-интегратора «Техносерв» и экс-владельцы Промсвязьбанка братья Ананьевы стали фигурантами нового судебного дела. Банк «Траст» добился ареста их имущества на более чем 113 млрд руб. Это второй по счету иск к братьям – первый был подан в ноябре 2020 г., что привело к аресту имущества бизнесменов почти на 25 млрд руб.

Имущество под арестом

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бизнесменов Дмитрия и Алексея Ананьевых (бывшие владельцы Промсвязьбанка и основатели ИТ-интегратора «Техносерв») по ходатайству ПАО «Национальный банк «Траст». Арест также был наложен и на имущество бывшего президента АвтоВАЗбанка Олега Вдовина и его экс-совладельца Николая Тарана на общую сумму 113,1 млрд руб.

Банк «Траст» обратился с иском в суд против братьев Ананьевых 2 апреля 2021 г. Он принят к производству (дело номер А40-68920/2021), и предварительные слушания по нему назначены на 20 мая 2021 г.

Арест коснулся не только имущества ответчиков по этому иску, но и всех их денежных средств, в том числе и тех, что будут поступать на их банковские счета, за исключением 80% заработной платы. Следует отметить, что Арбитражный суд удовлетворил ходатайство «Траста» лишь частично – изначально банк ходатайствовал о полном аресте всего имущества не только непосредственно ответчиков, но также и их родственников.

Как Ананьевы связаны с АвтоВАЗбанком и «Трастом»

АвтоВАЗбанк, как видно из его названия, был создан при участии Волжского автозавода. Он был основан в 1988 г., и в список его учредителей вошли «АвтоВАЗ», Внешэкономбанк, Сбербанк и Промстройбанк СССР.

Братья Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы стали фигурантами нового судебного разбирательства

АвтоВАЗбанк просуществовал вплоть до 2019 г., но в 2015 г. ему потребовалась санация, и его оздоровителем был выбран Промсвязьбанк. В конце 2017 г. под санацию попал и сам Промсвязьбанк, а через некоторое время АвтоВАЗбанк отошел «Трасту».

В 2018 г. «Траст» стал банком непрофильных активов – он консолидировал непрофильные активы ряда попавших под санацию банков с целью их последующей реализации. В начале марта 2019 г., в дополнение к активам Рост банка, Бинбанка и группы «Открытие», «Траст» получил и все активы АвтоВАЗбанка на сумму 340 млрд руб.

Второй иск «Траста»

Для «Траста» обращение в Арбитражный суд Москвы против братьев Ананьевых стало вторым после иска, поданного в Окружной суд кипрского города Лимасол в ноябре 2020 г. Как сообщал CNews, кипрский суд, как и московский, встал на его сторону – в начале декабря 2020 г. он наложил арест на активы бизнесменов, а вместе с ними – и на имущество их жен, Людмилы и Дарьи.

В под арестом оказалось имущество общую сумму 267 млн евро (24,68 млрд руб.). Представители «Траста» сообщили тогда, что причиной обращения в суд стал ряд финансовых схем бизнесменов с признаками «мошеннических действий». Под схемами в данном случае подразумевается предоставление займов с недостаточным обеспечением и таких же кредитов.

В декабре 2020 г. глава «Траста» Алексей Соколов заявил, это «последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков». Появление еще одного иска образца начала апреля 2021 г. он пока не прокомментировал.

Другие иски и аресты имущества

Против братьев Ананьевых развернута масштабная кампания, включающая арест имущества на десятки миллиардов рублей и даже арест их самих. Бизнесменов обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Им инкриминируют вывод средств из Промсвязьбанка в размере 57,3 млрд руб. и $505,6 млн, совершенный в 2017 г., буквально за день до того, как Центробанк ввел в нем временную администрацию.

В конце декабря 2018 г. Промсвязьбанк подал против Ананьевых иск на сумму 282,2 млрд руб. В 194,2 млрд руб. из них был оценен нанесенный банку ущерб от всех сделок, проведенных руководством, а оставшиеся 88 млрд руб. банк хотел взыскать с ответчиков за финансовую помощь, оказанную ему Центробанком.

В начале октября 2020 г. промежуточным итогом судебных тяжб Промсвязьбанка с Ананьевыми, как сообщал CNews, стал арест их имущества по решению Следственного комитета России (СК). Под него попали активы бизнесменов общей стоимостью 50 млрд руб.

На момент публикации материала оба брата находились в международном розыске по инициативе СК от сентября 2019 г. В том же месяце они были приговорены к заочному аресту, но начало апреля 2021 г. их местонахождение оставалось неизвестным.

В чем виноваты братья Ананьевы

Братья-бизнесмены, по данным российского СК, разработали схему по выводу денег из собственного банка и даже собрали для этих целей преступную группу. Следователи, ведущие это дело, полагают, что Ананьевы решили поступить на фоне опасений утратить возможность управления своим банком по причине того, что Центробанк выявил в нем многочисленные нарушения при кредитовании.

По версии Следственного комитета, организованная Ананьевыми преступная группировка состояла из девяти человек – одного иностранного гражданина и восьми сотрудников Промсвязьбанка. 14 декабря 2017 г., по решению Дмитрия Ананьева, группа совершила оплату в пользу компании «Promsvyaz Capital B.V.» (зарегистрирована в Амстердаме, Голландия).

Эта оплата была произведена якобы в счет приобретения у данной компании ряда ценных бумаг, включая акции «Промсвязьбанка» и облигации ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО «PSB Finance S.A. UNDT». Деятельность всех этих компаний полностью контролировалась братьями-бизнесменами.

Промсвязьбанк продолжил работать после санации

Как установило следствие, в реальности сделка оказалась вымышленной – ценные бумаги перечисленных организаций никто не покупал. В результате на счета голландской компании были выведены упомянутые 57,3 млрд руб. и $505,6 млн. Сделка помогла Ананьевым создать видимость легальности перевода этих средств.

Спустя более трех лет после этих событий Промсвязьбанк, основанный в 1995 г., продолжает существовать. На момент публикации материала он занимал 35 строчку в рейтинге самых надежных российских банков по версии Forbes.