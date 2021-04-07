Власти задумали в 7 раз снизить налог на прибыль продавцам собственной электроники

Минпромторг на основании обращений ассоциаций разработчиков отечественной радиоэлектроники предложил Минфину скорректировать налоговый кодекс, распространив новые льготы в нем на компании, которые преимущественно зарабатывают не на как таковой разработке электронных компонентов и изделий, а на их продаже. Сейчас свыше половины разработчиков налоговыми льготами воспользоваться не могут.

Минпромторг — о льготах для ЭКБ-отрасли

Как стало известно CNews, Минпромторг согласился с доводами отраслевых ассоциаций и направил в Минфин письмо с предложением рассмотреть возможность изменить налоговый кодекс в части поддержки компаний, занимающихся проектированием, разработкой и реализацией изделий электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции (ЭКБ).

Письмо Минпромторга (копия имеется в распоряжении редакции) был выслан в Минфин 2 апреля 2021 г. Представители Минпромторга факт отправки письма CNews подтвердили. «Мера будет стимулировать потребление электроники, произведенной в России», — отметили они.



Рассматриваемая проблематика касается того факта, что сейчас в отношении упомянутых компаний невозможно применить новые льготы по налогу на прибыль организаций, а также пониженные тарифы страховых взносов. В настоящее время федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 265-ФЗ для некоторых ИТ-компаний предусмотрено уменьшение страховых взносов вплоть до 0,1% в зависимости от их категории, а также снижение с 20% до 3% ставки налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет. Эти поправки в налоговый кодекс получили наименование «налогового маневра в ИТ».

Для разработчиков ЭКБ в законе прописаны важные ограничения. «Одним из условий предоставления такой льготы является наличие не менее 90% в совокупном объеме доходов доли от реализации услуг (работ) по проектированию и разработке изделий ЭКБ, — говорится в письме. — Не менее половины российских организаций, проектирующих и реализующих ЭКБ, не могут воспользоваться вышеуказанными льготами, поскольку большую часть их доходов (от 25 до 70%) составляют средства от реализации разработанных ими ЭКБ, а не от услуг (работ) по их проектированию и разработке. Таким образом, вышеуказанные меры налогового и тарифного стимулирования не приводят к необходимым результатам развития отрасли».

Минпромторг предлагает Минфину наделить льготами отечественные компании, которые не только разрабатывают электронику, но и зарабатывают на ее продаже

В министерстве считают, что складывающаяся ситуация может иметь отрицательное влияние на радиоэлектронную промышленность в целом. «Попытка адаптировать отрасль к применению налогового маневра может привести к разделению ключевых научно-производственных компаний на отдельные организации, что приведет к увеличению административных издержек и разрыву этапов жизненного цикла электронной продукции», — отмечается в послании Минфину.

С учетом этого, Минпромторг предлагает распространить рассматриваемые налоговые и тарифные льгот на компании, в доходе которых доля разработки ЭКБ ниже установленных сейчас 90%, хотя и не указывает, какой именно это доля должна быть.

В разговоре с CNews представители Минпромторга этот аспект не уточнили. «Вопросы в части касающейся налогового кодекса администрирует Минфин, в связи с этим комментарии следует запрашивать у них», — указали собеседники редакции.



В Минфине на момент публикации данного материала прокомментировать CNews инициативу Минпромторга не смогли.

Экономический эффект и другие аргументы

Как следует из приложенных к письму Минпромторга документов, в конце января и в феврале 2021 г. в министерство поступили обращения из ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности «Доверенная платформа», «Консорциума дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности», консорциума «Вычислительная техника», «Консорциума предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики», консорциума «Телекоммуникационные технологии».

Приводя Минфину их аргументы, Минпромторг отмечает, что, по данным «Автокомпонентов и телематики», в случае распространения на производителей ЭКБ мер налогового и тарифного стимулирования, дополнительный прирост доходов в федеральный бюджет может составить 2,1 млрд руб., а размер выручки производителей отрасли может увеличиться на 80,6 млрд руб.

По информации консорциума «Вычислительная техника», при «активном инвестировании экономии на налоговых и тарифных платежах» до 2030 г. общая сумма платежей в федеральный бюджет по налогу на прибыль организаций может составить 1,3 млрд руб. дополнительно к прогнозному значению, указано в письме.

В разговоре с CNews гендиректор «Вычислительной техники» Светлана Легостаева добавила, что предлагаемые изменения в налоговый кодекс дадут гарантию глубокого уровня локализации продукции, на которую будут распространяться льготы, и значительно снизят риски злоупотребления льготой со стороны компаний, не ведущих реальную разработку или производство оборудования на территории России.

Минпромторг считает, что распространение указанных налоговых и тарифных льгот на организации, осуществляющие проектирование, производство и реализацию изделий ЭКБ, приведет «к повышению ценовой конкурентоспособности российской продукции, обеспечению инвестиций в разработку новых и модернизацию выпускаемых отечественных продуктов, созданию новых высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест».