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Глобальные продажи ПК показывают взрывной рост

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Электроника Техника
, Текст: Владимир Бахур
Глобальные продажи компьютеров в I квартале 2021 года выросли на 55%, главным образом, за счет роста популярности ноутбуков и мобильных рабочих станций. По мнению аналитиков Canalys, несмотря на активизацию потребителей в секторе малого бизнеса, дальнейший рост продаж будет сдерживать дефицит компьютерных комплектующих.

Малый бизнес проснулся

Объем глобальных продаж персональных компьютеров, включая настольные ПК, рабочие станции, ноутбуки и хромбуки (за вычетом планшетов), по итогам I квартала 2021 г. подскочил на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 82,7 млн систем. Об этом сообщила исследовательская компания Canalys по итогам исследования PC Market Pulse.

Как отмечают аналитики, таких высоких показателей за I квартал не было уже с 2012 г. Несмотря на относительно низкую сравнительную базу 2020 г. из-за задержек с поставками – преимущественно ноутбуков, дополнительным фактором резкого увеличения спроса на ПК также стала активность малого бизнеса, который начал свое восстановление после пандемии.

Основной рост продаж в I квартале 2021 г. пришелся на ноутбуки и мобильные рабочие станции – их суммарные поставки выросли на 79% год к году и достигли 67,8 млн штук. В то же время, продажи настольных ПК и рабочих станций за квартал упали на 5% год к году до 14,8 млн штук.

«Хотя пандемия еще не закончилась, в конце туннеля уже виден свет, – сказал Рушаб Доши (Rushabh Doshi), директор по исследованиям Canalys. – Это также стимулирует малый и средний бизнес возобновить инвестиции в вычисления, которые резко прекратились в 2020 году».

Глобальные лидеры рынка

По итогам I квартала 2021 г. аналитики Canalys фиксируют двузначные процентные показатели роста продаж у всех пяти ведущих вендоров рынка персональных ПК. Компания Lenovo по-прежнему сохраняет за собой лидирующие позиции, занимая 25% долю мирового рынка ПК и демонстрируя рост продаж на 61% год к году, до 20,4 млн компьютеров.

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Фото: Canalys
Глобальные продажи ПК по итогам I кв. 2021 г.

Компания HP, удерживает вторую строчку в мировой пятерке лидеров с квартальными продажами в количестве 19,2 млн систем, что на 64% превышает показатели компании в I квартале 2020 г. По данным Canalys, высокие показатели HP напрямую связаны с ростом поставок хромбуков этого бренда.

Топ-5 лидеров глобального рынка ПК. I кв. 2021 г.

Компания I кв. 2021 г., млн штук I кв. 2021 г., доля рынка I кв. 2020 г., млн штук I кв. 2020 г., доля рынка Рост год к году
Lenovo 20,4 24,7% 12,702 23,8% 60,6%
HP 19,237 23,3% 11,701 21,9% 64,4%
Dell 12,948 15,7% 10,496 19,6% 23,4%
Apple 6,605 8,0% 3,219 6,0% 105,2%
Acer 5,69 6,9% 3,125 5,8% 82,1%
Остальные 17,795 21,5% 12,227 22,9% 45,5%
Всего 82,675 100,0% 53,47 100,0% 54,6%

Источник: Canalys PC Analysis, апрель 2021

Несмотря на некоторую потерю рыночной доли в IV квартале 2020 г., Dell смогла удержать за собой третье место в Топ-5 глобальных поставщиков, нарастив поставки на 23% год к году до 12,9 млн систем.

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Фото: Canalys
Динамика продаж пятерки лидеров мирового рынка ПК

Замыкают пятерку лидеров Apple и Acer с квартальными продажами в объеме 6,6 млн и 5,7 млн систем соответственно, однако по темпам прироста поставок год к года эти у этих компаний самые высокие показатели – 105,2% и 82,1%, соответственно.

В сумме пятерка лидеров обеспечила за отчетный квартал поставки в объеме 78,5% всего мирового рынка ПК.

Дальнейшие перспективы рынка

По мнению аналитиков Canalys, усилия полупроводниковой индустрии по восстановлению цепочки поставок и наращиванию производства уже приносят свои плоды, однако сложности, возникшие в период пандемии коронавируса, все же будут оказывать ограничивающее влияние на объемы поставок большую часть 20021 года.

Кроме того, в компании также считают очень высокой вероятность возникновения непредвиденных событий, которые могут привести к еще большим сбоям и неопределенностям в полупроводниковой индустрии до конца 2021 г.

Фактором, который также позитивно отражается на восстановление рынка персональных ПК, в Canalys называют рост инвестиций в производство полупроводников, которые позволят производителям извлечь выгоду в долгосрочной перспективе.

«Сдерживающее влияние дефицита компьютерных комплектующих на экономическое восстановление стран должно стать знаковым сигналом для правительств к наращиванию инвестиций в производство полупроводников», – сказал Ишан Датт (Ishan Dutt), аналитик Canalys.

Ранее CNews рассказал со ссылкой на данные IDC Russia о том, что продажи на российском рынке ПК по итогам 2020 г. составили 5,9 млн систем, что на 11,6% превышает объем продаж в 2019 г. Четверть поставок ноутбуков и более половины поставок десктопов пришлись на модели для корпоративных заказчиков.

По итогам IV квартала 2020 г. пятерку лидеров российского рынка ПК возглавила HP Inc. с долей 18,3% от всех поставленных за квартал ПК. Таким образом, компания потеснила с первого места Lenovo с ее квартальной долей 18,0%, хотя по итогам II кв. китайская компания лидировала с долей 21,7% (против 20,6% у HP Inc.).

Третье и четвертое места в пятерке лидеров, как и прежде, заняли Acer Group с долей 17,1% и Asus с долей 11,8%. На пятом месте по итогам последнего квартала 2020 г. вышла Huawei с долей 5,4%. Ей удалось сместить с пятого места Dell Technologies, которая по итогам II кв. занимала 4,6% российского рынка.

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