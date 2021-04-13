Спецпроекты

ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции

CNews приглашает 25 мая 2021 г. принять участие в онлайн-конференции «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты».

CNews приглашает 25 мая 2021 г. принять участие в онлайн-конференции «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты».

Основные вопросы конференции:

Мировой и российский рынок интернета вещей

  • Как развивается мировой рынок интернета вещей?
  • Каковы особенности российского рынка интернета вещей?
  • Какую роль играет государство на рынке интернета вещей?
  • Облачные сервисы на рынке IoT и M2M.

Сферы применения

  • Интернет вещей в промышленности.
  • Какие возможности IoT дает сельскому хозяйству.
  • IoT и безопасность.
  • Мониторинг автотранспорта и дорожной инфраструктуры.
  • IoT в банковском бизнесе.
  • Нужен ли интернет вещей ритейлу?

Потенциальные возможности

  • Когда мы будем жить в умных домах?
  • Как оптимизировать стоимость IoT-проекта?
  • Какие возможности IoT еще не используются?

К выступлению приглашены:

Кирилл Семион, начальник департамента, РЖД;
Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, ВТБ;
Владимир Урбанский, директор, «Почтовые технологии»;
Владимир Руденко, ИТ-директор, Utair;
Павел Вахнин, вице-президент по информационным технологиям, УК «Сегежа Групп»;
Денис Колупаев, руководитель направления VR/AR, «Северсталь»;
Павел Ульихин, руководитель центра компетенций BI и RPA, «Объединенная металлургическая компания»;
Вячеслав Гришкин, руководитель направления цифровой трансформации Департамента цифровизации и технологического развития Дирекции по развитию, «Уралхим»;
Станислав Варич, вице-президент по стратегическому финансированию, группа компаний «Дамате»;
Ярослав Иссинский, лидер гибридного облака, «Леруа Мерлен»;
Сергей Ткаченко, директор по ИТ, агрохолдинг «Степь»;
Антон Гребельный, начальник УИТ, «Филип Моррис»;
Станислав Дмитров, директор по инновационному развитию и цифровизации, группа компаний «Агро Белогорье»;
Равиль Хисамутдинов, заместитель директора по развитию, «Камаз»;
Станислав Логинов, заместитель директора по информационной стратегии, ГК ЭФКО;
Дмитрий Макеев, директор департамента ИТ, «Кордиант»;
Исаев Иван, руководитель IIoT AI, МТС;
Василий Ежов, владелец продукта, «Сибур Диджитал»;
Андрей Жуков, CTO, S7 «Техлаб»;
Андрей Колесников, директор, Ассоциация интернета вещей

Информация о прошедшей ранее конференции доступна по ссылке.

Другие материалы рубрики

Организаторы российской системы цифровой маркировки товаров создали секретные компании

Глобальные продажи ПК показывают взрывной рост

Замглавы Минцифры по информационной безопасности назначен генерал-лейтенант с многолетним военным стажем

Ozon покупает бывший банк «Ашана»

Российские юристы попросили власть не пускать ИИ в «опасные» сферы

История развития, классификация и стоимость ERP-систем

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM

Техноблог

Как исправить проблемы с сопряжением по Bluetooth

Какой гриль купить для дачи: газовый, электрический или угольный

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий