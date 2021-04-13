Организаторы российской системы цифровой маркировки товаров создали секретные компании

По данным ЕГРЮЛ, Алишер Усманов, ИТ-инвестор Александр Галицкий и председатель совета директоров ИТ-интегратора Softline Игорь Боровиков, а также компания «Атол» стали бизнес-партнерами экс-топменеджера Epam Анатолия Гавердовского. Состав учредителей двух новых компаний позволяет предположить, что организации имеют отношение к проекту маркировки и прослеживаемости товаров в России. Однако участники проектов их никак не комментируют. В публичном поле ни одна из компаний пока не отметилась.

Секретная компания Гавердовского

Как выяснил CNews, ИТ-предприниматель Анатолий Гавердовский, ранее выступавший вице-президентом и руководителем операций в странах СНГ компании Epam, стал главным совладельцем двух компаний в партнерстве с весьма известными в России бизнесменами, которые имеют отношение к системе ИТ-маркировки российских товаров.

В частности, 9 октября 2020 г. он получил 49,8% в ООО «Открытые цифровые платформы». В этот же день доли по 25,1% в этой организации были записаны на ИТ-инвестора Александра Галицкого и на ООО «Юэсэм телеком», которое по данным ЕГРЮЛ, почти на 40% принадлежит Алишеру Усманову.

До указанной даты 100-процентным учредителем рассматриваемой компании выступало ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ). Данная организация известна на рынке как одно из юрлиц проекта по созданию единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак».

Выходец из Epam учредил юрлица с Усмановым и Галицким

«Честный знак» по официальным сведениям выступает частью национальной системы маркировки товаров, которая с 1 июля 2020 г. в обязательном порядке внедрилась в отношении всех лекарств, обуви и сигарет на российском рынке, а позже распространится и на духи, товары легкой промышленности, напитки и молочную продукцию — как на самые подделываемые товары. Ранее маркировка была введена в отношении сигарет, меховых изделий и обуви.

Система позволяет считывать уникальные цифровые коды на упаковке товаров, которые подобно паспорту, содержат всю информацию об изделиях: где произведены, из каких материалов сделаны, легально ли введены в оборот.

По данным из открытых источников, Анатолий Гавердовский в 2019 г. являлся главным конструктором ЦРПТ. По сведениям с его страницы на Facebook, к настоящему времени эту должность он оставил.

Что касается ЦРПТ, то на данный момент долей в 50% этой организации владеет ООО «Юэсэм технологии» (на 49%, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Усманову), долей в 25% полностью принадлежащее Галицкому ООО «Элвис-плюс групп» (занимается ИТ-интеграцией), а на оставшиеся 25% — входящему в «Ростех» концерну «Автоматика».

При этом управлением проекта по маркировке товаров, по ряду публичных сообщений, официально занимается ООО «Оператор-ЦРПТ». Оно было образовано 19 июля 2017 г. На 90% его владельцем выступает ЦРПТ, на остальные 10% — ООО «Новые решения». С точки зрения конечных владельцев, по данным ЕГРЮЛ, структура на 22,5% принадлежит Галицкому и на такие же доли Усманову и ростеховской «Объединенной приборостроительной корпорации». Оставшиеся 10% записаны на Оксану Орешину. Доли ЦРПТ и «Новых решений» находятся в залоге у «ВЭБ.РФ» и Газпромбанка.

Вторая тайная компания Гавердовского

Мониторинг ЕГРЮЛ со стороны CNews установил, что Гавердовского и Галицкого за последнее время связало еще одно партнерство. Так, 18 февраля 2021 г. у Гавердовского, по данным ЕГРЮЛ, оказалось во владении 47,9% долей в ООО «Цифровые налоговые технологии». В тот же день Галицкий стал обладателем порядка 16% в данной организации.

При этом второй по значимости пакет долей в данной компании записан на Игоря Боровикова — председателя совета директоров ИТ-интегратора Softline. Упоминавшийся выше Александр Галицкий с этой компанией связан. Как писали «Ведомости» 26 апреля 2019 г., незадолго до этого он вошел в совет директоров Softline.

Оставшиеся 9,1% долей в рассматриваемой организации записано на ООО «Управляющая компания "Атол"». Данный бренд известен на рынке как производитель контрольно-кассовой техники.

Указанное ООО «Цифровые налоговые технологии» ведет свою историю с 8 сентября 2015 г. Его учредителями выступили не успевшие себя громко заявить частные лица. Как и упоминавшееся выше ООО «Открытые цифровые платформы», данная организация себя никак в публичном поле не проявила. Интернет-сайтов компаний поисковики не обнаруживают.

Партнеры организаций проекты не комментируют

При подготовке данного материала редакция CNews связалась с представителями всех вышеупомянутых лиц, либо с ними лично.

Представители Алишера Усманова, компании «Атол» и Игоря Боровикова прокомментировать CNews участие в вышеупомянутых юрлицах не смогли. Александр Галицкий и Анатолий Гавердовский на запросы редакции не отреагировали.