Госсектору усложнят закупку иностранного ПО. Все госзакупки будут согласовывать чиновники Минцифры

Минцифры хочет заметно усложнить алгоритм закупки госзаказчиками ПО зарубежной разработки. Для этого ведомство планирует принимать участие в проверке каждой такой закупки, чтобы не давать госкомпаниям возможности приобретать иностранный софт с использованием лазеек в действующем законодательстве.

Госзакупки возьмут на контроль

Минцифры России собирается усложнить процесс закупки зарубежного программного обеспечения российскими госструктурами. Для этого в будущем оно возьмет под контроль все без исключения заявки на приобретение такого софта, пишут «Ведомости», и реализовано это будет в составе второго пакета мер поддержки российской ИТ-сферы.

«В рамках второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли Минцифры планирует ввести требование о необходимости согласования с ведомством приобретения зарубежного ПО госорганами и госкомпаниями», – сообщил изданию представитель Министерства.

7 апреля 2021 г., по данным «Коммерсанта» глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал второй пакет мер 5 апреля 2021 г. 14 апреля 2021 г. представители Министерства уточнили CNews, что документ действительно внесен на рассмотрение в Правительство, но подпись премьера пока не получил.

Зачем нужны новые ограничения

Действующий в России порядок закупки госорганами программного обеспечения подразумевает в первую очередь поиск необходимого ПО в реестре отечественного софта, которому отдается приоритет. В случае отсутствия в перечне программ, в полной мере удовлетворяющих требованиям, заказчик указывает на «невозможность соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств», что и позволяет приобретать ему ПО иностранных компаний.

Минцифры исключит попытки госсектора сжульничать при закупке иностранного ПО вместо российского

Эту лазейку используют многие госструктуры, по тем или иным причинам предпочитающие работать в иностранных приложениях. В качестве примера «Ведомости» привели одну из закупок столичного Департамента информационных технологий (ДИТ) – весной 2020 г. он разместил госзакупку софта на 90 млн руб., указав в ней такие требования к продукту, которым могут удовлетворить исключительно разработки корпорации Microsoft. Это привело к тому, что российские разработчики не смогли участвовать в конкурсе.

Существует еще один эффективный способ обхода госзаказчиками необходимости приобретения в первую очередь российского софта. Он подразумевает закупку иностранного ПО в составе различных программно-аппаратных комплексов – в этом случае зарубежное программное обеспечение является их неотъемлемой частью и в закупочной документации никак не указывается.

Как будет реализовано нововведение

Представители министерства сообщили CNews, что обход никак не связан с самим классификатором российского ПО. Вместе с тем, в ведомстве отметили, что такая проблема обхода госкомпаниями требований законодательства о закупках действительно существует, и в рамках второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли планируется введение требования не только о предоставлении обоснований, но и о согласовании приобретения зарубежного ПО госорганами и госкомпаниями с регулятором.

Действующий алгоритм проведения госзакупки софта включает необходимость проверки связанных с ней документов Федеральным казначейством и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Это основные контролирующие органы в данной процедуре, которые также следят и за самой процедурой закупок вплоть до момента исполнения всех обязательств по контракту.

Если предложенные Минцифры меры получат одобрение, то задача по проверке заявок на закупку иностранного ПО будет решаться силами специалистов самого Министерства. Представители ведомства утверждают, что эти специалисты проведут такую проверку «более квалифицированно» в особенности в части обоснования невозможности приобретения российского ПО с идентичными функциями.

Подробнее о втором пакете мер поддержки

Под вторым набором идей поддержки российской ИТ-отрасли подразумевается комплект из более чем 60 предложений, поделенных на девять тематических блоков, структурированных в таблицу – она получила неформальное название «Таблица Шадаева». Как сообщал CNews, она была сформирована в середине марта 2021 г.

Эти меры, в отборе которых участвовало свыше 200 экспертов из порядка 150 отечественных ИТ-компаний, касаются самых разных аспектов ИТ-сферы. Например, в них говорится о переводе всех IoT-устройств, используемых в регулируемых сферах, на отечественный софт.

Среди других идей есть предоставление иностранным программистам вида на жительство в России в обмен на их согласие работать на территории страны на отечественную компанию за отечественную же зарплату. Также ИТ-компании могут полностью освободить от регулярных проверок противопожарной и трудовой инспекций и других надзорных органов. К тому же, российские разработчики ПО смогут рассчитывать на прямой доступ к школьным компьютерам – пакет мер поддержки включает запрет на использование на этих ПК программ, разработанных иностранными фирмами, даже Microsoft.

Вторым этот пакет мер был назван потому, что он второй по счету. Первый, реализованный в 2020 г., был далеко не таким объемным – он содержал менее чем пять пунктов, каждый из которых был связан со снижением налогов и страховых взносов.