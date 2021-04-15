США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei

США запретила TSMC производить процессоры для китайской компании Phytium, чьи чипы используются в современных суперкомпьютерах КНР – год назад в аналогичной ситуации оказалась и компания Huawei. Для этого она внесла Phytium в черный список компаний, связанных с армией Китая, и для проформы – еще шесть компаний из Поднебесной, так или иначе связанных с суперкомпьютерами. Некоторые их них в настоящее время работают над новыми моделями, потенциально способными возглавить рейтинг Top500.

США нацелились на китайские суперкомпьютеры

Тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире производитель полупроводниковой продукции, вынужденно приостановила сотрудничество с китайской Tianjin Phytium Information Technology (Phytium).

Phytium занимается разработкой процессоров для суперкомпьютеров на основе архитектуры ARM. По информации издания South China Morning Post, приостановка сотрудничества означает прекращение выпуска TSMC процессоров для Phytium, что напрямую связано с американскими санкциями. 9 апреля 2021 г. власти США включили Phytium в черный список компаний, якобы имеющих связи с китайскими военными. По аналогичной схеме США оказывают давление на компанию Huawei, которую используют в качестве рычага давления на Китай в рамках торговой войны. В мае 2020 г. они тоже запретили TSMC выпускать для нее чипы.

Всего за один этот день черный список США усилиями Министерства торговли этой страны стал больше на семь пунктов. Помимо Phytium, в него вошли еще шесть китайских структур, в той или иной степени имеющих отношение к высокопроизводительными вычислениями (high performance computing, HPC) и суперкомпьютерными платформами – это Шанхайский центр проектирования высокопроизводительных интегральных микросхем (Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center), Национальный суперкомпьютерный центр Цзинаня (National Supercomputing Center Jinan), Национальный суперкомпьютерный центр Чжэнчжоу (National Supercomputing Center Zhengzhou), а также Национальный суперкомпьютерный центр Шэньчжэня (National Supercomputing Center Shenzhen), Национальный суперкомпьютерный центр Уси (National Supercomputing Center Wuxi) и компания Sunway Microelectronics.

TSMC вновь стала кнутом в руках США

В черном списке, как сообщили представители Минторга США, эти компании оказались потому, что они якобы создавали суперкомпьютеров для китайских военных и помогали КНР в разработке оружия массового поражения (ОМП). В заявлении министерства говорится также, что все эти предприятия поддерживали «дестабилизирующие программы КНР по модернизации своих вооруженных сил».

Что изменится

В черном списке США находятся и другие компании, в особенности Huawei, против которой американские власти ведут активные действия по ее уничтожению, и Xiaomi. Со всеми этими предприятиями американские компании могут сотрудничать только после получения специального разрешения властей своей страны.

TSMC, между тем, зарегистрирована не в США, но, как ни странно, она тоже вынуждена подчиняться решениям американских политиков - например, из-за того, что Huawei использует при разработке своих процессоров американские технологии, TSMC не может выпускать их для нее по запрету США. То же самое теперь касается и всех ARM чипов Phytium.

TSMC заявила, что выполнит все заказы Phytium, полученные до 9 апреля 2021 г., после чего полностью прекратит выпуск ее продукции. Как долго это продлится, пока неизвестно, как неясно и, свернула ли она сотрудничество с другими шестью китайскими компаниями, связанными с суперкомпьютерами и пополнившими черный список США.

Далеко идущие последствия

Phytium вместе с Оборонным научно-техническим университетом Народно-освободительной армии Китая (National University of Defense Technology, NUDT) участвовала в разработке китайских суперкомпьютеров Tianhe-1 и Tianhe-2, в недалеком прошлом входивших в тройку самых производительных суперкомпьютеров в мире в авторитетном рейтинге Top500. например, еще в июне 2020 г. модификация Tianhe-2 под названием Tianhe-2А занимала пятую строчку в рейтинге, а в ноябре 2019 г. была на четвертом месте (рейтинг обновляется дважды в год – в июне и ноябре).

Шесть самых производительных суперкомпьютеров в мире. Китай на четвертой и шестой строчках, США - на второй, третьей и пятой

В ноябре 2020 г. Tianhe-2 опустился на шестую позицию, но в пятерку лидеров ворвался другой китайский суперкомпьютер - Sunway TaihuLight, занявший четвертое место. Он расположен в теперь уже санкционном Национальном суперкомпьютерном центре Уси, а над его созданием работала компания Sunway Microelectronics, тоже оказавшейся в черном списке.

Sunway TaihuLight уступает лишь Sierra и Summit производства американской IBM и Fugaku японской Fujitsu. В целом же Китай на ноябрь 2020 г. занимал 214 мест из всех 500 позиций рейтинга Top500, то есть 42,8%. На втором месте с 22,6% были США (113 мест), а Россия с ее двумя суперкомпьютерами – на 21 месте. С другой стороны, по суммарной производительности китайские суперкомпьютеры удержали лишь 23,3% рейтинга против 27,5% у США.

Sunway TaihuLight, самый продвинутый суперкомпьютер Китая

В настоящее время NUDT, вероятно, не без помощи Phytium, работает над суперкомпьютером Tianhe-3. Его создание должно было быть завершено еще в 2020 г., но зародившаяся в Китае пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и сроки были сдвинуты. Сейчас даже приблизительная дата готовности Tianhe-3 не раскрывается, и ситуация вокруг TSMC и Phytium тоже может отразиться на процессе сборки этого компьютера.

Пока неизвестно, как американские санкции повлияют на деятельность компании Sunway. Ее специалисты в настоящее время работают над суперкомпьютером экзафлопсного класса, базирующимся на китайских технологиях.

Как США уничтожают суперкомпьютерный потенциал Китая

США на протяжении нескольких лет регулярно пополняет черный список китайских ИТ-компаний и организаций, по версии властей страны, сотрудничающих с государством или военными. Началось все еще даже до победы Дональда Трампа (Donald Trump) на выборах Президента США в ноябре 2016 г. – его предшественник, Барак Обама (Barack Obama) в 2015 г. внес в этот перечень китайские суперкомпьютерные центры Гуанчжоу в Чанше, и Тяньцзине. В первом центре установлен упомянутый суперкомпьютер Tianhe-2А, и в том же 2015 г. Обама добавил в список еще и институт NUDT, его разработавший.

Последствия многолетних санкций США

В 2019 г., Минторг США ввел аналогичные санкции против компании Sugon, что отразилось на создании ее одноименного суперкомпьютера, который она строила совместно с американской компанией AMD. Аналогичная участь постигла также компании Higon, Chengdu Haiguang Integrated Circuit и Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, и Институт компьютерных технологий Уси Цзяннань (Wuxi Jiangnan Institute of Computing Technology).