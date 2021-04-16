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Нигерийский мошенник получил три с половиной года за ненигерийское мошенничество против работников ООН

Безопасность Бизнес Законодательство Кадры
, Текст: Роман Георгиев
Группировка мошенников выманила почти $200 тыс. у сотрудников ООН и в общей сложности «заработала» 2,7 млн долларов. Одного из участников посадили на 40 месяцев с предписанием возместить весь ущерб.

Жертва жадности

Мошенник родом из Нигерии приговорён нью-йоркским судом к 40 месяцам тюрьмы. Он также должен будет три года пребывать под надзором полиции и вернуть своим жертвам $2,7 млн, которые у них выманил. Скорее всего, впрочем, его депортируют на родину, поскольку он прибыл в США по временной рабочей визе.

Подсудимый Ифеаний Эке (Ifeanyi Eke), также известный под именем Лютер Мулба Доли (Luther Mulbah Doley) - был участником преступной группировки, практиковавшими весьма продвинутые способы отъёма денег у своих жертв. Ничего общего с традиционным «нигерийским мошенничеством» в их деятельности не было. Злоумышленники пристально изучали потенциальных жертв, затем создавали компании с названиями, почти тождественными тем, с которыми жертвы вели дела, и очень похожими реквизитами, после чего засылали жертвам счета на оплату, поспешно затем обналичивая полученные средства.

Крупнейшим разовым уловом стала сумма в $188815, которую выманили у сотрудников ООН. Средняя сумма добычи мошенников составляла около $77 тыс. От их действий пострадали 35 организаций.

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Мошенник родом из Нигерии, выманивший почти $200 тыс. у сотрудников ООН, приговорён нью-йоркским судом к 40 месяцам тюрьмы

Защита Эке пыталась представить его жертвой обстоятельств, втянутую в преступные схемы подельниками. Она утверждала, что, находясь на территории США, Эке проживал в подвале одного из соратников по криминальному ремеслу, и из-за нищеты согласился на соучастие. Более того, по словам защитников, Эке испытывал моральные терзания по поводу совершаемого. Так, например, средства, которые умыкнули у сотрудников ООН, он не мог заставить себя обналичить в течение целых трёх дней. Но в итоге всё-таки преодолел себя.

Не-нигерийское мошенничество

В ФБР, однако, не склонны сочувствовать «внутренним конфликтам» Эке и сомневаются, что они вообще были.

По мнению следователей, Эке действовал весьма активно и с полным осознанием происходящего, и даже руководил процессами распределения и обналичивания денежных средств, добытых преступным путём. Так что, считают в ФБР, он прямо ответственен за нанесённый его группировкой ущерб в размере $2,7 млн.

«Учитывая размах операции, можно сказать, злоумышленник легко отделался, - полагает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Вообще говоря, в бухгалтерском ПО обычно реализована проверка контрагентов, то есть, злоумышленники вполне могли попасться на этом, - но если и попались, то не сразу. Остаётся предположить, что помимо разведки, члены группы ещё и активно и успешно практиковали социальную инженерию, чтобы убедить обманутых ими людей в том, что всё в порядке и деньги направляются легитимным фирмам».

Обвинение просило для подсудимого от 63 до 78 месяцев тюрьмы. Защита просила ограничиться 30 месяцами и тремя годами надзора. В итоге он получил 40 месяцев и три года надзора.

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