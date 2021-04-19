Власти заставляют госкомпании к 1 сентября принять стратегии цифровой трансформации

Власти обязали госкомпании подготовить стратегию цифровой трансформации на ближайшие три года (до 2024 г.) и сделать это с учетом рекомендаций Минцифры. Эти рекомендации были утверждены в ноябре 2020 г., а до этого их тестировали несколько компаний с госучастием – РЖД, «Почта России» и др. Крайний срок подготовки стратегий – 1 сентября 2021 г.

Власти взялись за цифровую трансформацию

Российское Правительство обязало отечественные госкомпании разработать собственные стратегии цифровой трансформации. Они должны быть подготовлены не позднее 1 сентября 2021 г., после чего их в обязательном порядке необходимо будет согласовать с отраслевыми министерствами и отдельно с Минцифры, говорится на сайте Правительства.

Подготовка этих стратегий предусмотрена директивами для представителей государства в советах директоров госкомпаний. Их проработкой занимались специалисты Минцифры, и в настоящее время они утверждены Правительством.

Согласно этим директивам, представители государства в советах директоров должны в течение ближайших 10 дней инициировать проведение заседание совета по вопросу или разработки новой стратегии цифровой трансформации, или модернизации имеющейся. Она должна быть рассчитана на период до 2024 г.

Эти директивы напрямую касаются госкомпаний, перечисленных в распоряжении Правительства №91-р от 23 января 2003 г., за 18 лет претерпевшем несколько десятков редакций. В актуальной версии документа перечислено около 50 организаций, среди которых есть РЖД, «Почта России», «Аэрофлот», «Транснефть», ВТБ, «Газпром», «Ростелеком», «ГЛОНАСС» и др.

На подготовку стратегий Правительство выделило меньше пяти месяцев

Одно из требований директив – это наращивание госкомпаниями доли закупок российских цифровых решений. В частности, в стратегию цифровой трансформации каждой компании из распоряжения Правительства должно быть увеличение этого показателя как минимум до 70% от итогового размера затрат на программное обеспечение.

Методика цифровой трансформации

Все стратегии госкомпаний по их цифровой трансформации должны быть подготовлены в полном соответствии с методическими рекомендациями Минцифры. Они были разработаны министерством в соответствии с указом Президента России Владимира Путина №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» от 7 мая 2018 г., а также в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика».

В середине ноября 2020 г. рекомендации Минцифры были одобрены Президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Согласно этому документу, стратегия цифровой трансформации каждой госкомпании должна состоять из шести основных разделов со множеством подразделов: текущее состояние и перспективы цифровой трансформации, целевое видение, цели и ключевые показатели эффективности, инициативы и дорожная карта, кадры, компетенции и культура, модель управления, модель финансирования реализации стратегии цифровой трансформации.

Методические рекомендации, по словам представителей Минцифры, помогут госкомпаниям в подготовке стратегий цифровой трансформации, а также оценить текущий уровень цифровизации, задать целевое видение и ключевые показатели эффективности, предусмотреть кадровые ресурсы, создать систему управления цифровой трансформацией и модели финансирования стратегий, сформировать дорожные карты. «Методрекомендации – инструмент, который позволит скоординировать работу по цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики. Мы поставили перед собой задачу оказать госкомпаниям максимальное содействие, создав методологическую базу для разработки стратегических документов по цифровизации», — отметил в ноябре 2020 г. замглавы Минцифры Максим Паршин.

Тестирование рекомендаций Минцифры

Минцифры занималось разработкой метрекомендаций по проработке стратегий цифровой трансформации на протяжении нескольких лет. Самый первый экземпляр документа министерство направило компаниям во второй половине мая 2019 г.

На тот момент рекомендации еще не были утверждены Правительством, так что компании получили их проект. Он был направлен в РЖД, КамАЗ, «Ростелеком», «Почту России», госкорпорацию «Ростех», «Аэрофлот» и ряд других организаций.

Первый вариант рекомендаций предписывал компаниям, помимо прочего, разработать модель постоянной оптимизации бизнеса, виртуальную модель технологических и бизнес-процессов и продуктов, а также вести предсказательную и предписывающую аналитику. В начале лета 2020 г. «Почта России» и РЖД инициировали апробацию рекомендованных Минцифры подходов к цифровой трансформации. Тестирование рекомендаций было рассчитано на два месяца. «В ближайшее время к апробации присоединятся еще несколько госкомпаний», – заявил тогда Максим Паршин, добавив, что результаты пилота будут использованы при подготовке доработанной версии рекомендаций. Именно она и была одобрена Президиумом в ноябре 2020 г.

«Почта одной из первых приняла участие в проекте Минцифры по апробации рекомендаций по цифровой трансформации. Рекомендации учитывают реалии бизнеса, помогают правильно выбрать приоритеты, сформировать проектные портфели, перейти на гибкое управление и продуктовый подход во всех бизнес-блоках. Благодаря директивам госкомпании смогут сообща идти по пути изменений, обмениваться практиками, обсуждать, калибровать цели», – отметил генеральный директор «Почты России» Максим Акимов.