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После бурного роста рынок российского ПО ждет падение

ПО Софт Бизнес
, Текст: Эльяс Касми

В 2021 г., по оценке IDC, рынок российского ПО, переживший в 2020 г. стремительный рост из-за пандемии COVID-19, может немного сократиться. Это станет следствием отсутствия столь масштабных инвестиций в него, вызванных пандемией. Участники рынка, напротив, полагают, что вместо сокращения сферу разработки софта ждет рост, в том числе и за счет различных инициатив поддержки со стороны государства.

Взлет сменится падением

Российский рынок информационных технологий в 2021 г. ожидает сокращение в сфере разработки ПО на фоне показателей 2020 г. По оценке экспертов аналитической компании IDC, оно составит 0,2%, и связано будет с изменением приоритетов компаний, работающих в этой сфере.

Аналитики IDC считают, что сокращение ждет и сегмент корпоративной инфраструктуры, и оно окажется более значительным – 3% год к году. При этом в целом ИТ-рынок в 2021 г. продолжит расти за счет других своих секторов. В 2020 г. его рост составил 14%, и рынок достиг 1,833 трлн руб. Прогнозы роста в 2021 г. аналитики пока не приводят.

В IDC небольшой откат в развитии разработки ПО и корпоративной инфраструктуры считают именно следствием их бурного роста в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. За минувший год рынок разработки ПО в денежном эквиваленте вырос на 4%, а сегмент корпоративной инфраструктуры подскочил на 14%. Теперь компании намерены эксплуатировать имеющуюся инфраструктуру без экстренных вложений, характерных для 2020 г.

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Денег в сфере разработки ПО меньше не станет

Прогноз аналитиков IDC разделяют и в отечественной компании Step Logic. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на ее технического директора Станислава Дарчинова, руководство Step Logic тоже ждет снижения темпов роста обоих перечисленных сегментов российского ИТ-рынка.

Мнение против

Другие участники рынка, напротив, уверены, что 2021 г. завершится для российских компаний-разработчиков ПО ростом показателей. К такому мнению, пишет издание, склоняется исполнительный директор компании «Акронис инфозащита» Елена Бочерова. Она отметила, что положительная динамика будет напрямую связана с господдержкой отечественной ИТ-сферы, в частности, в первом пакете мер ее поддержки.

В этот пакет входит в первую очередь снижение налога на прибыль с 20% до 3% и страховых взносов с 14% до 7,6%. Такое предложение, как сообщал CNews, летом 2020 г. внес Президент России Владимир Путин, и соответствующие изменения вступили в силу 1 января 2021 г.

Компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик офисного пакета «Мой офис» тоже считает, что в 2021 г. сфера разработки ПО продемонстрирует положительную динамику. Генеральный директор НОТ Дмитрий Комиссаров, по данным «Коммерсанта», полагает, что наиболее эффективным 2021 г. будет для компаний, создающих софт для совместной работы.

Вероятно, это будет связано с изменениями в использовании подобного рода софта на территории России. Например, в конце марта 2021 г. американская компания Zoom Video Communications, разработчик сервиса видеоконференций Zoom, отозвала у своих партнеров авторизацию на продажу лицензий Zoom организациям из российского госсектора. В начале апреля 2021 г. компания изменила свое решение и все-таки разрешила госструктурам закупать лицензии на использование Zoom, но на условиях, отличных от первоначальных.

Кого еще ожидает рост

Наряду с разработчиками ПО для совместной работы рост в 2021 г. могут продемонстрировать и компании из сегмента заказной разработки, считает гендиректор «IT_One» Сергей Яскевич. По его словам, они получают заказы не из ИТ-отделов компаний-клиентов, а напрямую из тех подразделений, которым нужен специализированный софт. Это может быть, к примеру, отдел логистики, продаж или маркетинга.

О секторе заказной разработки ПО российского ИТ-рынка, пишет «Коммерсант», упомянул и глава департамента по реализации проектов компании Softline Дмитрий Исаев. Он утверждает, что в этой сфере в настоящее время наблюдается рост зарплат разработчиков, что может послужить дополнительным стимулом к его развитию и привлечь внимание разработчиков из развивающихся стран, включая Индию.

Заинтересовать иностранных программистов в работе на российские компании хотят и власти. Они подготовили второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли, состоящий из 64 пунктов, среди которых, как сообщал CNews, есть идея заманивать таких разработчиков видом на жительство в «России». В обмен на него программисты должны будут работать на отечественные компании полностью на их условиях, включая и уровень заработной платы.

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