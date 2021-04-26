В Европе взрывной рост продаж ПК. В топ-5 лидеров рынка перестановки

Ажиотажный спрос на ноутбуки

Значительный рост спроса на ноутбуки в потребительском и образовательном сегментах стал причиной резкого роста продаж традиционных ПК в I квартале 2021 г. в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Об этом свидетельствуют свежие данные исследования аналитической компании International Data Corporation (IDC).

В сумме по итогам начального квартала 2021 года рынок ПК (настольные ПК, ноутбуки и рабочие станции, без учета планшетов и серверов) вырос сразу на 44,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., и составил 23,9 млн систем. Максимальный рост продаж наблюдался в сегменте пользовательских систем – на 65,7% год к году, в то время как потребление с корпоративном сегменте увеличилось на 30,1% год к году.

В IDC полагают, что основной причиной роста потребления персональных систем на протяжении уже нескольких кварталов является спрос на системы для удаленной работы и образования в условиях воздействие пандемии COVID-19.

«В соответствии с ожиданиями рынок ПК показал очередной рекордный рост, особенно по сравнению с относительно более слабым первым кварталом 2020 года, – сказала Стефания Лоренц (Stefania Lorenz), специалист IDC по региону EMEA. – Активность в коммерческом секторе по-прежнему определяется сделками в области образования».

Вендорские рокировки

Аналитики IDC отмечают замедление консолидации рынка традиционных ПК, и как следствие этого, уменьшение суммарной доли пятерки крупнейших вендоров в I квартале 2021 г. До 80,5% от всех поставок. Годом ранее их суммарная доля составляла 82,4% рынка.

HP Inc. вернула лидерство в Топ-5 по традиционным ПК в EMEA

По итогам стартового квартала 2021 г. HP Inc. вернула себе лидерские позиции в Топ-5 поставщиков региона EMEA с долей 25,8% рынка (-0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Компания продемонстрировала значительный рост поставок на 41,2% год к году, при этом двузначный процентный прирост наблюдался как в потребительском, так и в коммерческом сегментах.

Lenovo, результаты которой теперь включают продажи под брендом Fujitsu, не смогла удержать завоеванное в прошлом квартале лидерство, и вернулась на прежнюю вторую позицию в Топ-5 с рыночной долей 25,0% (-1,2% год к году). Несмотря на утерю первого места, компания показала значительный рост год к году: на 61,8% в потребительском и на 27,3% в коммерческом сегментах.

Рынок традиционных ПК по итогам I кв. 2021 г., EMEA, млн штук

Компания I кв. 2021 г., млн штук I кв. 2021 г., доля рынка I кв. 2020 г., млн штук I кв. 2020 г., доля рынка Рост год к году HP Inc. 6,17 25,8% 4,37 26,4% 41,2% Lenovo 5,98 25,0% 4,33 26,2% 37,8% Dell Inc. 3,32 13,9% 2,73 16,5% 21,5% Acer 2,02 8,0% 1,06 6,4% 89,7% Asus 1,73 7,3% 1,16 7,0% 49,9% Остальные 4,65 19,5% 2,91 17,6% 59,9% Всего 23,87 100,0% 16,56 100,0% 44,1%

Источник: IDC

Dell Inc. сохранила за собой третье место в регионе EMEA с рыночной долей 13,9% (-2,6% год к году). Несмотря на падение общей доли, компания увеличила продажи на 21,5% год к году, показав двузначный процентный прирост в потребительском и корпоративном сегментах.

Еще одна «рокировка» произошла по итогам I квартала 2021 г. на позициях четвертого и пятого места в Топ-5. Acer вышла на четвертую строчку с рыночной долей 8,5% (+2,1% год к году), показав впечатляющий общий рост на 89,7% год к году, а также мощные результаты по сегментам: рост год к году на 71,9% в потребительском коммерческом и на 97,1% в потребительском сегментах.

Asus заняла пятое место с рыночной долей 7,3% (+0,3% год к году). Суммарный рост поставок компании за квартал составил 49,9% год к году, однако этого оказалось недостаточно для удержания четвертой позиции в Топ-5.

Региональные особенности

В Центральной и Восточной Европе (регион CEE, включает Россию) спрос на персональные компьютеры за I квартал 2021 г. увеличился на 53,1% год к году, при этом рост был выражен двузначными процентами как в сегменте ноутбуков, так и по настольным ПК.

В IDC, также отмечают высокий спрос в регионе CEE как в коммерческом, так и в потребительском сегментах, однако пиковый рост продаж – на 69,1% год к году, показал все же потребительский сегмент. Драйвером роста продаж, среди прочего, стал постоянный спрос на фоне низких запасов продукции на складах.

Суммарно продажи ПК в регионе Центральной и Восточной Европы увеличились за квартал на 53,1% год к году, при этом коммерческий рынок вырос на 33,3% год к году, потребительский рынок – на 69,1%. Как и в целом по Европе, укрепление рынка произошло за счет спроса ПК для удаленного обучения, работы из дома и развлечений.

Продажи в регионе MEA (Ближний Восток и Африка) выросли за квартал на 43,1%, в Западной Европе на 42,0% год к году, соответственно. В IDC также подчеркнули особенности изменения спроса в Западной Европе, где продажи ноутбуков показали впечатляющий рост на 74,2%, в то время как продажи десктопов рухнули сразу на 21,0% год к году. Всего за квартал в Западной Европе было продано 12,6 млн систем.