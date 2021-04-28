Спецпроекты

«Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft

ПО Софт Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Дмитрий Степанов
Государственные органы продолжают использовать пиратский софт, несмотря на объявленный в стране курс на импортозамещение в области информационных технологий. На этот раз на использовании пиратского Microsoft Office попалось Минпросвещения, опубликовавшее проект подзаконного акта к резонансному закону, получившему в прессе ироническое название «о запрете просвещения».

Пиратство в Минпросвещения

Сотрудники Минпросвещения России использовали пиратскую версию текстового редактора Microsoft Word (входит в пакет Microsoft Office) при подготовке подзаконного акта и сопровождающей документации к нему, разработанных в рамках исполнения недавно принятого закона «О просветительской деятельности», который в народе получил ироническую характеристику «закон о запрете просвещения». Об этом сообщил директор АНО «Информационная культура» и инициатор негосударственного проекта повышения общественной осведомленности в области расходования государственных средств «Госзатраты» Иван Бегтин в своем Telegram-канале.

Вывод об использовании пиратского ПО был сделан на основе анализа метаданных официальных документов в формате .docx, опубликованных на федеральном портале нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) для общественного обсуждения.

«По умолчанию пиратское ПО оставляет метки в метаданных файлов о том, какая пиратская группа разместила сборку MS Office, неопытные пользователи на этом попадаются», – пояснил Бегтин.

Проведенное в 2019 г. Иваном Бегтиным масштабное исследование выявило долю использования российскими государственными органами пиратского софта на уровне почти 7%. Лидерами по числу документов с пиратскими метаданными, опубликованных в период с 2011 по 2017 гг., стали Минтруда, Минспорта, Росморречфлот, Росавтодор и Росгидромет.

Что выдало пиратское происхождение софта

Индикатором пиратского происхождения использованного ведомством при составлении документов ПО, в частности, является явно несоответствующее реальному название организации, которое «зашито» редактором внутри файла документа. К примеру, в метаданных файла с проектом постановления в качестве организации значится “Yegor”, а в пояснительной записке к нему – “SPecialiST RePack”.

Наличие в файле метки “SPecialiST RePack” может указывать на то, что программный продукт, задействованный при его создании, был предварительно модифицирован и переупакован для последующей беспрепятственной установки и активации, без необходимости для конечного пользователя приобретать лицензию.

photox.jpg

Те самые метаданные, раскрывающие пиратское происхождения софта в Минпросвещения

Подобной нелегальной деятельностью занимаются десятки различных пиратских команд. Распространяются так называемые репаки, как правило, через файлообменные сети, например, по широко применяемому в России p2p-протоколу BitTorrent.

«Я бы сказал, что смешно, не будь это так грустно. Когда-то я не стал продолжать копать в этой теме исходя из того, что все давно или избавились от пиратского ПО, или перешли на облачную версию MS Office или на "импортозамещенные продукты"», – отметил Иван Бегтин.

Закон «О запрете просвещения»

Новый закон дает определение понятия «просветительская деятельность» и фактически запрещает заниматься ею без разрешения органов власти. Под просветительской подразумевается деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Закон также наделяет Правительство России полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней. Документ запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в частности с помощью доведения до учащихся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях. Он также обязывает вузы получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Это, по мнению, авторов инициативы позволит не допустить негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс.

Поскольку новый закон имеет рамочный характер, ожидалось, что особенности его применения на практике будут раскрыты в подзаконном акте Правительства.

Такой подзаконный акт, разработанный Минпросвещения, был обнародован 24 апреля 2021 г. Документ определяет формы и направления просветительской деятельности, а также требования к просветителям. Так, к участию в подобного рода деятельности причисляются распространение в интернете информационной продукции, видео- и аудиоматериалов, создание просветительских интернет-порталов. Не смогут вести просветительскую деятельность юридические лица, признанные российскими властями иностранными агентами. Физлицам для получения одобрения со стороны властей потребуется не менее чем двухлетний опыт в сфере просвещения. Таким образом, под запретом оказываются любые несогласованные с чиновниками лекции, мастер-классы, вебинары, затрагивающие любые темы.

Напомним, что закон, известный в народе как «закон о запрете просвещения» был подписан Президентом России Владимиром Путиным в начале апреля 2021 г. Его инициатором в ноябре 2020 г. стала группа парламентариев Госдумы и Совета Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Инициатива подверлась критике со стороны экспертного сообщества. В частности, как сообщило 17 марта 2021 г. агентство «Интерфакс», отрицательное заключение в его отношении вынесла Счетная палата. «Реализация законопроекта приведет к ограничениям деятельности организаций гражданского общества, в том числе социальных некоммерческих организаций, дискуссионных площадок, клубов по интересам, культурных центров, сообществ, созданных по интересам и прочее», – отметили в ведомстве.



Другие материалы рубрики

Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси»

Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть

Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ

Неизвестные сожгли дотла роскошный «кровавый» дворец создателя PornHub

Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier

Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как не умереть от голода в лесу: лучшая портативная техника для готовки

Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж

Техноблог

Как изменить Bluetooth-кодек в ОС Android?

Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр

Новый этап компьютерного зрения: черная кошка в темной комнате больше не потеряется

Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных